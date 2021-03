Manifestación acompañó a los trabajadores de Mirgor

Una nutrida movilización acompañó al secretario de Organización de la UOM Río Grande, Ángel Gordillo, y a los delegados que fueron citados en el marco de la causa que les inicio la empresa Mirgor para desaforarlos. Hoy declararán los siete testigos presentados por las partes. Además de los metalúrgicos; docentes, plásticos, cooperativas y otras agrupaciones gremiales, políticas y sociales, se hicieron presentes.

“Estamos en una instancia del proceso que corresponde a la apertura a prueba, ya transitando las testimoniales. Son siete testigos, veremos cuál es la agenda del Tribunal, y en base a eso se irá desarrollando el proceso”, explicó el abogado Miguel Ayunes, quien representa a los dirigentes gremiales apuntados por la empresa Iatec y el Grupo Mirgor, a quienes representa el estudio del abogado José Luis Paños.

Dijo que Ayunes que por lo general “este tipo de procesos es un proceso rápido”, aunque lo condicionó a “la agenda del Juzgado”. Ayunes indicó que tienen “confianza en la Justicia, creemos que va a salir bien, y se va a demostrar que no es una situación que tiene que ver con un delegado puntualmente sino con represalias a lo que son reclamos justos que se hacen a través de la organización y de los delegados, principalmente, sobre los derechos laborales que muchas veces son violados por parte de las empresas”, advirtió el letrado.

Por su parte Ángel Gordillo, secretario de Organización de la UOM Río Grande y uno de los dirigentes que pretende desvincular Mirgor, antes de ingresar en la audiencia destacó el “acompañamiento más que importante que estamos teniendo, por eso agradecemos a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales, como a los compañeros que vinieron a acompañar”.

Nombró a “los compañeros del Movimiento Evita, la Cooperativa Unión por la Margen Sur, a los compañeros del Sindicato Plástico, a los compañeros del SUTEF y a todos los que vinieron para sumarse a esta movilización, que sirve para expresar que estamos en desacuerdo con que judicialicen la protesta gremial”.

Dijo que se encuentran “tranquilos, porque cada lucha que llevamos adelante fue en conjunto con los compañeros, todos fueron reclamos gremiales y la empresa no está entendiendo ni escuchando el reclamo de los trabajadores. Quieren criminalizar la protesta, porque entienden que no tenemos que reclamar nada y nos quieren poner un bozal. Eso no va a pasar, porque mientras me toque estar en el lugar que estoy voy a reclamar cada uno de los derechos de los trabajadores”, aseguró.

Luego el secretario General de la UOM, Oscar Martínez, indicó que se trata de “una instancia en la que nos toca estar y siempre hemos salido fortalecidos de cada una de estas instancias, varias de ellas con condenas, pero el hecho de haber sido llevados a esta instancia judicial solo por cumplir con el deber que nos toca, no es más que una de las alternativas que nos toca transitar en la difícil tarea gremial”.

Después el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, también se refirió al acompañamiento del sector señalando que “la justicia parece que funciona para los trabajadores, pero la justicia para los que vacían el país, para los que fugan dinero, para los que tienen cuentas off shore, para los que se beneficiaron con el endeudamiento de la Argentina y todo lo que conocemos; no funciona”.

Además expresó que los docentes tienen “un profundo agradecimiento con la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, porque estuvieron todos y cada uno de los días –desde su secretario General hasta el Congreso de Delegados- cuando fue nuestro enjuiciamiento en 2015, además con Oscar (Martínez) y otros compañeros, desde 1995 a la fecha nos hemos acompañado siempre, en las buenas y en las malas. Así que estamos donde tenemos que estar y esperamos que con esta justicia, que es muy rápida para los trabajadores pero no llega nunca a quienes nos roban el futuro del país y la provincia, se pueda revertir esta situación prontamente”, concluyó el dirigente docente.