Mamá de Sofía Herrera pidió “que la sigan buscando”

Los padres, otros familiares, vecinos y allegados de Sofía Herrera se manifestaron este sábado al cumplirse 11 años desde la desaparición de la nena fueguina. La madre, María Elena Delgado, pidió que “se trabaje más” desde la justicia, que “la gente y la policía sigan buscando” y la remoción de la fiscal que trabaja en la causa.

“Ya no tengo palabras después de tanto tiempo, hoy se cumplen 11 años sin Sofi y es muy triste para nosotros –como familia- volver a estar acá parados pidiendo por ella. Un año más sin ella es terrible y la verdad es que le pedimos a la gente, a la policía, que sigan buscando. Al juez que siga trabajando, a los políticos que también colaboren. Sofi es una nena perdida, una nena desaparecida y como papás, como sociedad, tenemos todo el derecho de saber dónde está y que la encuentren”, señaló María Elena Delgado, en el marco de la manifestación que se realizó este sábado a las 17, en la esquina de San Martín y Belgrano, al cumplirse un nuevo aniversario desde la desaparición de la pequeña del Cámping John Goodall.

La mujer, quien días atrás barajó también la hipótesis de que la pequeña hubiera sido apropiada por alguien que ya estaba dentro del predio, cuando ellos llegaron; aseguró que seguirán “buscándola, pidiendo por ella y ojalá que no se cumpla otro aniversario sin Sofía, mientras tanto no vamos a dejar de buscarla”, remarcó.

María Elena Delgado indicó que “la justicia está trabajando, pero todo es muy lerdo. Yo quisiera de parte del juez de la causa –espero que no lo tome a mal- que se siga trabajando. Él hace dos años atrás nos dijo que iba a traer una máquina que sirve para saber si las personas están mintiendo o no, le dije que no había ningún problema y que lo haga con todo el grupo que estaba en el campo. Nosotros nunca nos vamos a oponer a colaborar con la justicia, pero queremos que se trabaje más rápido. Sofi está por cumplir quince años y es desesperante no saber dónde está”.

La mamá de Sofía Herrera agradeció a quienes compartieron el rostro actualizado de la nena en estos días, asegurando que “eso ayuda mucho” en su búsqueda. Mencionó que incluso tomó contacto con un perito que está dispuesto a colaborar para mejorar la huella dactilar que se tiene, para usarla en la comprobación de identidad.

Luego expresó que, después de la versión dada por el juez Daniel Césari Hernández sobre la existencia de una persona nómade que podría tener alguna relación con el hecho, no hubo novedades sobre la existencia de dicha persona. Además volvió a expresar cuestionamientos respecto del trabajo de la fiscalía, asegurando que le planteó a su abogado la posibilidad de solicitar a la fiscal “que se retire, porque en estos dos años no se hizo absolutamente nada por Sofi y lo que nosotros necesitamos es que se trabaje, que se siga haciendo, porque en este tiempo no se logró un solo dato”, concluyó María Elena Delgado.