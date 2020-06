Malestar por traslados en el Municipio

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, se refirió a los casos de empleados municipales que fueron trasladados de sus sectores de trabajo. Mencionó a los inspectores que venían denunciando públicamente esa situación, pero indicó que también hubo un caso en el Centro “Mamá Margarita”. Dijo que se vieron perjudicados en pérdidas del salario de hasta 10 mil pesos por esa medida.

“Esto pasó en el área de Comercio, hay un sumario para los trabajadores y cinco compañeros a los que sacaron del sector. Estamos trabajando, hicimos todos los pasos legales”, comentó el dirigente de ATE, Felipe Concha, respeto de los casos que tomaron trascendencia en las últimas jornadas.

Luego indicó que “si es necesario vamos a pedir una reunión con el intendente (Martín Perez), para plantear esta situación. Creo que esto se tiene que solucionar de la mejor manera, la intención de ATE no es oponerse a la política del intendente simplemente nosotros somos un sindicato y defendemos a los trabajadores”, expresó el sindicalista en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad.

Advirtió que “en este caso todavía no está clara la situación, está complicada, los compañeros están trabajando en otros sectores y así perdieron el nivel de salario que tenían. Son compañeros que han perdido entre 10 y 11 mil pesos por el cambio de sector, si vamos al legajo de cada compañero –que en algunos casos llevan 16 años en ese sector- no tienen ninguna suspensión, algunos ninguna llegada tarde, el legajo lo tienen muy limpio; entonces no vemos el motivo por el cual tan rápido, de un día para el otro, en medio de una pandemia complicada y con decretos que dicen que no se puede mover a ningún trabajador, que a ellos se los traslade”, reforzó.

Concha habló sobre la posibilidad de “un mal entendido de alguna de las partes”, pero reiteró que los trasladaron de sector “sin preguntarles nada, directamente los sacaron de su sector y eso incomoda mucho”. También mencionó que “hubo otro movimiento de un compañero que lo sacaron de Mamá Margarita y lo mandaron para otro lado, ese compañero también ha perdido 10 mil pesos del sueldo. Todo eso lo hemos reclamado, nos hemos sentado con funcionarios de la gestión del intendente, pero hasta ahora no hemos podido resolver este tema”, concluyó el secretario General de ATE Río Grande.