Maestros recolectan alimentos, abrigos y enseres

Docentes autoconvocados de la Escuela Provincial N°10 “General Manuel Belgrano” realizan campañas solidarias de recolección de alimentos y ropa de abrigo, enseres y elementos de limpieza para las familias más vulnerables de su comunidad educativa. “Como educadores, queremos continuar acompañando y colaborando con las familias, por tal motivo, apelamos a solidaridad y empatía de la comunidad riograndense”, destacaron.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Educadores de la Escuela Provincial N°10 “General Manuel Belgrano” de esta ciudad, se embarcaron en una campaña solidaria. “En estos tiempos donde la Pandemia del Coronavirus modificó nuestras rutinas, como educadores, no sólo intentamos acompañar pedagógicamente a nuestros alumnos y alumnas sino también somos receptores, hoy como muchas veces, de sus demandas”, comentaron los docentes.

Precisamente este año fue declarado por el Gobierno nacional “Año del General Manuel Belgrano” y es que no se puede escindir la figura del prócer con la educación ni con la solidaridad, más en esta escuela que lleva su nombre.

“No hacemos oídos sordos y escuchamos cuántas familias necesitan que el Estado se haga presente porque lamentablemente están atravesando momentos muy difíciles. Hay mesas donde los alimentos no llegan o no alcanzan y ante esta problemática, decidimos actuar porque se necesitan respuestas urgentes, porque con hambre no se puede pensar y porque a veces los tiempos administrativos no van de la mano con las necesidades”, agregaron los maestros.

En una misiva a los medios de comunicación reflejaron que “los y las docentes de la Escuela Provincial N° 10, nos autoconvocamos para dar una respuesta concreta a esta situación formando canastas básicas para repartir entre las familias que más urgente necesitan una respuesta”.

Justamente el 1 de julio, “pudimos entregar con las medidas sanitarias y de prevención correspondientes, módulos alimentarios a aproximadamente 30 familias de nuestra Institución. Es de destacar que los mismos contaban con alimentos no perecederos, leche, verduras y carne”.

“Como educadores, queremos continuar acompañando y colaborando con las familias, por tal motivo, apelamos a solidaridad y empatía de la comunidad riograndense. Sumamos al pedido de colaboración de alimentos para formar las canastas básicas, prendas de abrigo, frazadas o mantas y leña que serán entregadas a las familias que más lo necesitan y que por estos días, son las que más sufren las bajas temperaturas que azotan nuestra ciudad”, pidieron.

Finalmente los maestros manifestaron que “desde ya, agradecemos a quienes colaboraron en esta primera instancia y al equipo de Gestión de la Institución por el apoyo. Nos alegra pertenecer a un equipo docente que apuesta a la solidaridad a pesar de las circunstancias que nosotros también como ciudadanos y docentes fueguinos afrontamos. Tenemos la convicción que tejiendo redes de solidaridad dentro de nuestra comunidad, los docentes también estamos enseñando”.