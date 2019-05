Madereros levantaron el acampe pero continúan en estado de alerta

Luego de un llamado del Ministro Luís Vázquez, los madereros levantaron el acampe el sábado por la tarde a la espera de una reunión para este lunes entre los Ministros Labroca, Gorbacz, el intendente Queno, y el sector maderero a los efectos de encontrar una solución a la problemática. Asimismo continúan en estado de alerta, y esperan una respuesta del gobierno para la reactivación del sector.

Río Grande.- Finalmente el sábado por la tarde los trabajadores del sector maderero levantaron el acampe que había comenzado el día jueves en la ciudad de Tolhuin, luego de una comunicación mantenida entre el Ministro Vázquez con uno de los referentes del sector, Luís Mansilla, disponiendo una reunión para este lunes.

Por FM Aire Libre Hortensia Mansilla señaló que “tras una comunicación del Ministro Vázquez que mantuvo con uno de los referentes, Luis Mansilla, accedió a presentarse este lunes en Tolhuin, y coordinar una reunión conjunta con los Ministros Gorbacz, Labroca, y el intendente Queno, y nosotros acompañamos la actitud que han tenido mediante el levantamiento del acampe”, explicó.

En este sentido manifestó que “la intención es poder llegar a un dialogo entre las partes con el fin de buscar soluciones que sean viables a los efectos de lo que nosotros estamos solicitando”.

Asimismo señaló que “levantamos el acampe, movilizamos todo lo que son los vehículos, y maquinarias hacia el sector del barrio industrial en donde se encuentran los aserraderos, estarán visibles desde el lado de la ruta, pero no vamos a afectar la vía publica, sino que estaremos en un sector privado”.

Con respecto a la reunión que mantuvo la Ministra de Desarrollo Social Gargiulo con integrantes del aserradero Guaraní, donde se los incluyó dentro del plan de Red Sol, dijo que “no es una solución, no alcanza ni siquiera para ser un paliativo, a pesar de que son programas que tienen acceso a muchas personas, pero no me parece una acción a publicar demasiado, dado que si Tolhuin es chico, y desde el primer momento en que se vieron las familias afectadas y que fue publico, es la mediad que tendrían que haber adoptado en primera instancia, sin esperar que se gestione todo este mal momento”.

También remarcó que “en caso de no obtener una respuesta favorable, volveríamos al acampe, a pesar que desde el sector hay buena voluntad, pero no vamos a permitir de que se nos burlen en la cara, por una cuestión de respeto hay ciertas actitudes que el gobierno provincial tiene que cuidar, como por ejemplo lo que ha realizado la Ministra de Desarrollo Social de salir a publicar como un logro darles cuatro mil pesos, y una bolsa de alimentos, realmente nos parece que están usando a la gente, no nos parece que sean actitudes correctas”.