Macri puso en garantía de la deuda externa recursos naturales fueguinos

El constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que los acreedores externos podrían reclamar la ejecución de la garantía que puso el presidente Macri al tomar la deuda, que son las riquezas naturales de todo el país, incluidos los recursos fueguinos. Indicó que ya hay provincias como Neuquén, que dictaron legislación protectiva y también lo hizo el municipio de Río Grande. Instó a los legisladores a tratar “con urgencia” el proyecto que presentó, antes de que finalice el actual gobierno, como prevención ante un default.

Río Grande.- El constitucionalista Eduardo Barcesat dialogó con Radio Provincia sobre la necesidad de que Tierra del Fuego cuente con una ley que proteja sus recursos naturales de un posible reclamo de acreedores externos, en la misma línea que se legisló en Neuquén por Vaca Muerta y se está avanzando en otros distritos. Explicó que, ante el riesgo de default, los acreedores externos podrían plantear la ejecución de las garantías que puso el presidente Macri al contraer la deuda externa, y son precisamente los recursos naturales del país, entre ellos los fueguinos.

Barcesat inició una causa penal contra el presidente, por la inconstitucionalidad del acuerdo firmado con el fondo, entendiendo que se excedió en sus funciones al poner como garantía recursos que pertenecen a las provincias argentinas. Las acciones judiciales iniciaron “en abril de 2016, primero repugnando el arreglo que se hizo con los fondos buitre, en contrario de la legislación interna argentina y de precedentes de la Corte Suprema. Luego, cuando comienza este endeudamiento compulsivo de la gestión Macri, al examinar cada uno de los decretos de emisión de deuda, vimos que iba acompañado por una resolución del Ministerio de Finanzas, en ese momento a cargo de Luis Caputo. Por su extensión esa resolución no se publicó en el Boletín Oficial, y creo que eso se hizo adrede, porque se publicó solamente en la página web. Entre otras sumisiones y humillaciones frente a los acreedores financieros, allí la Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del código civil y comercial de la Nación”, señaló.

Explicó que “esos bienes son el conjunto de las riquezas y recursos naturales del territorio nacional y las empresas de capital estatal, sea nacional, provincial o municipal”, y son la garantía que podrían ejecutar los acreedores de externos ante un default.

“Hicimos la impugnación por supuesto, fundada en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen el dominio originario sobre las riquezas de su territorio. Esto fue hecho por alguien que no tenía la competencia constitucional para poner como garantía de repago los bienes existentes en el territorio. Con el diputado de Neuquén Darío Martínez hemos estado en estrecha colaboración en todo este caso, y él impulsó una ley provincial para declarar que las riquezas de la provincia, en particular de Vaca Muerta, no serán puestas en garantía de repago de la deuda del gobierno nacional. La misma iniciativa tomó la provincia de Santa Cruz, que además tiene una plataforma submarina de una inmensa riqueza hidrocarburífera”, informó.

En su visita a Tierra del Fuego hizo entrega de un proyecto de similar tenor a la gobernadora Bertone y al intendente Gustavo Melella, quien “inmediatamente impulsó una ordenanza municipal para preservar lo que fuera de dominio del municipio, exhortando al gobierno provincial a preservar las riquezas y recursos naturales, en observancia del artículo 124 de la Constitución”, sostuvo.

Sin embargo hasta el momento ese proyecto no habría tenido debate legislativo y, para Barcesat, es urgente contar con una ley antes de la finalización del mandato de Macri. “Sé que el proyecto de ley tuvo entrada en la Legislatura, y no sé si hasta el momento ha sido tratado. La crisis se ha ido agudizando día a día y, ante la situación de default de la nación argentina, es más que urgente que la provincia de Tierra del Fuego saque esta ley, porque también tiene una plataforma submarina con enormes riquezas naturales, además de las que existen en el territorio continental”, expuso.

“Ante una situación de insuficiencia en la reserva de dólares, que además se van agotando día a día para mantener el valor de cambio actual, esas riquezas pasan a ser de interés primero de los acreedores externos. Sin una ley que proteja sus recursos, los acreedores externos pueden llegar a venir por ellos”, alertó.

Apuntó que la ley de protección de riquezas y recursos naturales de Tierra del Fuego permitiría además “replantear el tema de la plataforma submarina y la explotación ilegítima que está haciendo el Reino Unido. Todo esto está involucrado en el proyecto de ley que dejamos”.

“Lamentablemente no tengo una comunicación fluida con los funcionarios de Tierra del Fuego para que me hagan saber si se le dio impulso a esto o si todavía están esperando salir de la contienda electoral. Es muy importante que la ley provincial de Tierra del Fuego esté aprobada antes del cambio de gobierno, porque no va a faltar algún acreedor o jurista extranjero que plantee que la ley se sacó una vez que el país no puede pagar”, planteó, por lo cual la provincia debería adelantarse a esta eventualidad.

“Nunca debieron ponerse en garantía los recursos naturales, pero independientemente de la acción judicial que ahora está en una especie de amesetamiento, es fundamental que las provincias saquen sus normas provinciales y sienten un fundamento constitucional. Las provincias de La Rioja y Chaco están ahora en la misma iniciativa, y vamos a visitar a San Luis, San Juan y Formosa para que adopten iniciativas similares”, dijo.

“Los legisladores provinciales deberían comprender que esta es una cuestión de vida o muerte para la población, porque pueden venir a buscar y llevarse las riquezas y recursos naturales”, concluyó.