El secretario general del gremio del Petróleo y Gas Privado Luís Sosa afirmó que hasta falta dinero para repuestos en la empresa estatal, y expuso el fracaso en algunas exploraciones por falta de inversión en sismología. No hay representación de la provincia en el directorio y los reclamos deben canalizarse a través de representantes de otros distritos, sostuvo. Además planteó las dificultades de obtener respuesta al pedido de recomposición salarial, por el congelamiento del barril dispuesto por el gobierno de Macri. Neuquén rechazó el subsidio en compensación y la expectativa es tener éxito en la Corte Suprema.

Río Grande.- El secretario general del gremio del Petróleo y Gas Privado, Luís Sosa, cuestionó la desinversión de YPF y atribuyó el incendio en Vaca Muerta a esta situación.

Por FM La isla, señaló que “cuando hay un incidente de esta naturaleza uno piensa muchas cosas. YPF es una empresa del estado y no viene haciendo inversiones en distintos lugares del país. Se está manteniendo con lo poco que tiene e inclusive ha llegado a no tener los repuestos que se necesitan para un aparato de bombeo y un montón de cosas”.

“Nosotros no tenemos la mínima participación en los hechos de los que tenemos conocimiento. Hay un dirigente gremial que es senador y está dentro del directorio de YPF, que es Guillermo Pereyra, pero como organización local no tenemos esa suerte. Cuando tenemos alguna inquietud por lo que pueda estar pasando en el yacimiento de Tierra del Fuego, nos ponemos en alerta y le pasamos la información. Acá no hay nadie que decida y tenemos que estar llamando fuera de la provincia”, lamentó, planteando una situación en la provincia por fuera de la toma de decisiones.

“Hay una desinversión y en el último pozo que se hizo en Cabeza de León gastaron 7 millones para que el pozo sea papa, como se le dice cuando no tiene nada. No se hace un trabajo geológico previo para saber lo que hay. Podemos tener todos los geólogos que quieran, pero si no se hace una inversión en geología, sismografía, no se puede saber dónde hay agua, gas o petróleo. Esto requiere un estudio de suelo para saber dónde están parados”, subrayó.

Comparó la actitud de YPF con la petrolera Roch, que “tuvo que hacer inversiones en este sentido. Es una inversión de riesgo, y se hacen de uno a cinco pozos, pero si un pozo sale como tenía que ser, ya cumplieron con esa inversión. Roch hizo una inversión en sismografía y tuvo la suerte de poder encontrar ese superpozo. En noviembre van a hacer dos años y mantiene la producción. Esto se logró porque la empresa hizo su inversión antes de perforar. Luego hicieron otro pozo para ver si podían encontrar agua y que no se les fuera al superpozo, y encontraron otro con hidrocarburos. Ahora están perforando un tercero para ver si consiguen agua. Esa es la inversión que debe hacer toda operadora”, remarcó.

Por otra parte, se refirió al subsidio que ofrece ahora el presidente Macri a las provincias productoras, que en el caso de Neuquén fue rechazado, para compensar la fijación del precio del barril en 40 dólares cuando a nivel internacional está en 69. “Las provincias se unieron, salvo los gobiernos de Cambiemos, que aceptaron que le bajaran las regalías. Las provincias fueron a la Corte Suprema y ahora el gobierno les quiere dar un subsidio para que levanten esa demanda. La Corte Suprema le va a hacer lugar al reclamo de las provincias y por eso el gobierno nacional está tirando un auxilio”, dijo, confiando en un buen resultado en la justicia.

En lo inmediato, la coyuntura perjudica a los trabajadores que están esperando una recomposición. “Nosotros estábamos pidiendo un aumento salarial, teniendo en cuenta el precio internacional del barril de petróleo, pero fue imposible. Después de ir a una medida de fuerza, la Cámara accedió a algo equitativo para el trabajador y las empresas. Hasta ahora no hemos tenido suspensiones ni despidos en Tierra del Fuego, y estamos a la expectativa de lo que puede pasar el 27 de octubre, para ver cómo queda la nueva conducción del país, pero tampoco podemos esperar a que pasen las elecciones para sentarnos a charlar. Si ganan Alberto y Cristina, vamos a tener que ir a sentarnos en enero, febrero o marzo, cuando recién está llegando la gente de vacaciones. Nosotros tenemos que sentarnos ya a discutir con las operadoras”, sentenció.