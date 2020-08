“Los trabajadores quieren volver a sus puestos con un salario digno”

El Ministro de Trabajo espera que en sucesivas reuniones se pueda llegar a un acuerdo entre la UOM Río Grande y AFARTE, ante la intención del sector empresario de descontar los días caídos por las medidas de restricción en la zona norte. La propuesta fue rechazada de plano por el gremio y el ministro dijo entender la postura, dado que quieren volver a trabajar y llevan dos años de congelamiento salarial. El viernes podría haber una nueva audiencia. En tanto a nivel nacional, el gremio que conduce Antonio Caló firmó un acuerdo salarial con vigencia hasta diciembre 2020.

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero se refirió por Radio Provincia al intento de conciliar las posturas entre la UOM y AFARTE, a raíz de la suspensión de actividades por la situación sanitaria en la zona norte.

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, había adelantado la imposibilidad de las empresas de hacer frente al pago total de los días caídos durante el aislamiento obligatorio, que paralizó la producción en las distintas plantas. Desde la UOM Río Grande adelantaron el rechazo a un eventual descuento de salarios y hasta ahora no se logró un acuerdo.

“El viernes tuvimos una audiencia mediante videoconferencia entre AFARTE y UOM a efectos de buscar un acuerdo, ante la preocupación que tiene el sector empresario al no haber tareas. No están produciendo y este fue el planteo que realizaron, y la UOM rechazó de plano la intención de buscar algún acuerdo de reducción salarial”, dijo Romero por Radio Provincia.

“Pasamos a un cuarto intermedio y seguramente las partes intentarán llevar adelante un diálogo para ver si es posible llegar a un acuerdo. En abril se logró un acuerdo que tramitó la nación, luego nos delegó a las provincias la tramitación de acuerdos, y los podemos hacer. El 6 de mayo se autorizó la producción industrial en Río Grande y una semana más tarde en Ushuaia, y la gente empezó a reclamar la actualización de los salarios, porque veníamos de un congelamiento de salarios durante dos años”, manifestó. Esta audiencia se pasó para el próximo viernes.

“Se arribó un arreglo, que no satisfizo en plenitud al gremio y en esta reunión se manifestaron algunas cuestiones no saldadas. La UOM y sus representantes se sienten molestos porque los acuerdos anteriores no fueron satisfactorios, y se volvió sobre la discusión de los acuerdos de abril”, relató.

“Yo entiendo el planteo de la UOM porque la gente quiere volver a trabajar, con un salario digno, pero la tarea es muy difícil porque hay restricciones incluso sobre las medidas de fuerza que se pueden adoptar desde el gremio”, advirtió.

“El último acuerdo terminó el 31 de julio, justamente cuando empezaron las restricciones en Río Grande. Salvo algunos rubros alimenticios o la empresa Río Chico que fabrica envases, el parque industrial está parado, y la continuidad de las restricciones se ha decidido en función de la situación sanitaria. Esperamos que se puedan lograr acuerdos en sucesivas reuniones”, concluyó.

“Las partes llegaron a un acuerdo que involucró cerca de 4.000 trabajadores de la industria electrónica”

En tanto por Radio Universidad 93.5, el funcionario provincial fue consultado por la situación de la negociación UOM y AFARTE y explicó que “a mediados de abril, al continuar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y debido a la parálisis industrial, la UOM y AFARTE entablaron negociaciones instadas por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia. Las partes llegaron a un acuerdo que involucró cerca de 4.000 trabajadores de la industria electrónica”.

“Este acuerdo concluyó el 31 de julio fecha en la cual se reinstauraron nuevamente las restricciones industriales en Río Grande”, agregó.

Como conclusión, “AFARTE solicitó a la UOM entablar nuevos acuerdos debido a que no se está produciendo. Nuevamente el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia citó a las partes a una audiencia laboral vía teleconferencia el viernes pasado. En la misma, y al no haber acuerdo, la autoridad laboral determinó un cuarto intermedio hasta el día viernes 21 de agosto”, informó Romero

Ante la consulta si además de la empresa Río Chico que se dedica a la fabricación de envases para alimentos, qué otras industrias están habilitadas en Río Grande, el ministro de trabajo detalló que a partir del último mensaje del gobernador Gustavo Melella, “se dictó una norma que permite, a partir de esta semana, el retorno de la actividad industrial de las empresas autopartistas de la ciudad. Esto puede ser con sólo el 30% del personal estable. Las demás empresas industriales deberán aguardar la decisión gubernamental de autorizar sus actividades en tanto los valores sanitarios sean satisfactorios y brinden seguridad a los trabajadores y población”, precisó.

Situación de Ambassador en Ushuaia

El ministro de Trabajo detalló en relación a Ambassador, detalló que “de 57 trabajadores siguen en espera de alguna situación favorable a ellos. Por un lado, el cobro de los seis meses adeudados, por los que en alguna parte solo recibieron los ATP (Asistencia al Trabajo y Producción) que les envió Nación directamente a sus cuentas sueldo”.

Por otro lado, “están a la espera de la propuesta que emanó de la empresa BGH de Río Grande. La misma consiste en darles cierta producción a Ambassador debido a las restricciones industriales en Río Grande”, añadió.

“Tales conversaciones están siendo llevadas adelante por el Ministerio de Producción y

Ambiente. Tales acciones requieren del visto bueno de las autoridades de Ambassador”.

Recientemente, un juzgado laboral favoreció a la Asociación de Trabajadores del Estado

(ATE), dándoles la razón en su planteo respecto de su participación en las Paritarias docentes. Tiempo atrás la justicia laboral declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley Provincial N° 424.

Al entender el Ministro, “este fallo de primera instancia fue apelado por el Gobierno Provincial por entender que siempre se estuvo a derecho y siempre se aplicó correctamente la ley que enmarca las negociaciones colectivas con el sector docente de la provincia”.

“Nosotros entendimos y seguimos en ese entendimiento que la 424 es la norma que corresponde aplicar porque es exclusiva del sector docente y establece que sólo puede participar el gremio de mayor representación del área en cuestión”.

En ese sentido observó que el SUTEF “tiene alrededor de 3.500 afiliados y no sólo es el sindicato de mayores cotizantes del sector docente sino que además, es el de mayor representatividad de todo el sector público de la provincia”.

“En definitiva y una vez restablecidos los plazos judiciales, el Gobierno Provincial defenderá en todas las instancias lo que entiende que por derecho corresponde aplicar, tal cual lo viene haciendo desde el momento debla asunción de las nuevas autoridades”, finalizó.

Metalúrgicos de la UOM cierran paritarias hasta fin de año

El gremio que conduce Antonio Caló firmó un acuerdo salarial con vigencia hasta diciembre 2020. También se prorrogaron suspensiones por Art. 223 Bis de la LCT.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce Antonio Caló firmó paritarias con las cámaras empresarias de la actividad luego de semanas de negociación.

Se trata de un acuerdo hasta fin de año, que establece el pago de una “gratificación extraordinaria no remunerativa” excepcional de 30.000 pesos a todos los trabajadores comprendidos en el CCT 260/75.

Según consta en el acta acuerdo al que accedió Mundo Gremial, la suma se hará efectiva en cinco cuotas mensuales y consecutivas de 6.000 pesos, junto a las remuneraciones de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.