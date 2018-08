Los trabajadores de Audivic se expresaron en una carta

Carina Rial, trabajadora de AUDIVIC, leyó una carta durante el acto del 7A en Río Grande. El testimonio impactó por la crudeza y las referencias a la difícil situación que atraviesan los trabajadores de esa empresa. En el texto le recordaron a la Gobernadora que son “los trabajadores que usted visitaba cuando estaba en campaña y filmaba para la televisión, o se sacaba fotos y nos pedía que la apoyemos”.

“Hace muchos años vinimos a Tierra del Fuego, con muchos años de antigüedad en nuestros puesto de trabajo, con mucho esfuerzo y sacrificio como todos los que alguna vez decidimos venir a vivir aquí. Hemos pasado por distintos momentos, algunos de ellos muy difíciles, pero siempre juntos y apoyándonos y con el acompañamiento de otros trabajadores pudimos seguir imaginando y soñando siempre que, también nosotros, los trabajadores de AUDIVIC, nos merecemos que nos respeten los derechos, que nos paguen los salarios, que nos aseguren la continuidad”, decía la carta leída por Carina Rial.

Después señalaba que “en estos últimos diez años sufrimos atrasos y falta de pago de los sueldos, meses sin trabajar. El abandono de patrones que no se hicieron cargo de sus obligaciones y la aparición de otros que nos han estafado jugando con nuestras esperanzas”.

Rial leyó durante el acto que “también nos asociamos conformando una cooperativa de trabajo para poder producir y generar nuestros ingresos. Pero claro, contábamos con el apoyo de un gobierno que defendía la industria nacional; ahora nada de eso sucede”. “Nos están destruyendo de a poco, hace meses que no cobramos los sueldos, no sabemos si alguna vez vamos a continuar trabajando en esta empresa. Los patrones no aparecen, no dan la cara, el Ministerio de Trabajo de la provincia no hace nada y permite que los patrones hagan lo que quieran”, denunciaron en la nota.

El texto de los trabajadores de Audivic mencionaba también que “Hace justo un mes que decidimos entre todos ocupar la planta para frenar el vaciamiento de lo poco que queda y para continuar nuestro reclamo. Solo contamos con la solidaridad de los trabajadores metalúrgicos y de otros trabajadores, de la comunidad, y de la Municipalidad de Río Grande. Nosotros agradecemos mucho la ayuda, la colaboración y el apoyo, pero queremos lo que nos corresponde. Nuestro sueldo, nuestro trabajo, por nosotros, por nuestras familias, queremos seguir trabajando y viviendo en Tierra del Fuego”.

Luego manifestó al leer la nota: “A la Gobernadora queremos decirle que no somos malos, que no somos quilomberos, somos los trabajadores que usted visitaba cuando estaba en campaña y filmaba para la televisión o se sacaba foto y nos pedía que la apoyemos”. Indicando finalmente que “le hemos pedido por todos los medios que nos reciba, no somos violentos ni vamos a pedirle nada que no corresponda, solo queremos que nos reciba para contarle de nuestra situación. Sabemos que está muy ocupada, pero no le llevará mucho tiempo, incluso si nos dice, podemos hacer el esfuerzo de ir a Ushuaia. Sería bueno que nos escuche, somos también habitantes de esta provincia, somos trabajadores, sin nuestros sueldos y sin saber si vamos a seguir trabajando”.