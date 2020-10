Los riograndenses ya pueden ir a Puente Justicia todos los días

Desde la Policía de la Provincia se aclaró que desde este martes a la tarde los vecinos de Río Grande ya pueden circular por la Ruta Nacional N° 3 toda la semana, pero solamente hasta Puente Justicia. Todos los integrantes del rodado deben ser convivientes y respetar la terminación de patente. Está estrictamente prohibido llegar hasta Tolhuin o las casas de fin de semana de esa localidad, a menos que tengan un permiso especial de la Secretaría de Enlace.

Río Grande.- El Comisario Darío Rodríguez, responsable de comunicación institucional de la Policía de la Provincia confirmó a FM Estación del Siglo que se puede ir desde Río Grande hasta Puente Justicia, siempre que los pasajeros del vehículo sean convivientes y que el número de la patente sea la habilitada para circular determinados días.

“Se puede ir todos los días, bajo estas condiciones, pero no se puede llegar hasta Tolhuin ni tampoco se puede hacer acampe ni ingresar a las casas de fin de semana en el Corazón de la Isla”, subrayó el policía.

El oficial recordó que el domingo se emitió el decreto de flexibilización. “Esta situación es muy dinámica, esta pandemia ha hecho que nos tengamos que adaptar minuto a minuto, entre nuevas disposiciones, entre nuevos protocolos y esto del tránsito no es ajeno tampoco”, dijo.

El entrevistado observó que “hemos tenido distintas etapas en lo que es la prevención y el resguardo en los controles policiales, en los retenes que se dispusieron oportunamente por eso se pueden ver las barricadas que se establecieron en algunos sectores de nuestras tres ciudades; los controles estrictos y la prohibición de circular por la Ruta Nacional N° 3”.

Agregó que “cada una de las situaciones ha ido cambiando, ha ido evolucionando o mutando y en este caso nos vemos también en esa misma situación. El día domingo salió esta disposición de Gobierno, este decreto donde se permitía o se flexibilizaba la circulación, principalmente hacía mención desde la ciudad de Ushuaia hasta Lago Escondido y no hacía lo propio desde la ciudad de Río Grande”.

En ese sentido reparó que “ante la necesidad también –y esto lo mencionaron los funcionarios de Gobierno- de flexibilizar y oxigenar a los vecinos de la ciudad de Río Grande, es que se ha tomado la determinación y esto ha llevado un análisis -de acuerdo al trabajo y la operatividad que esto va a requerir- para determinar de qué manera se puede liberar el tránsito hacia zona sur y hasta dónde”.

Permiten el tránsito libre hasta Puente Justicia

“Desde los funcionarios de Gobierno como así también la Jefatura de Policía se ha tomado la determinación y esto lo acabo de confirmar con los jefes, de permitir el tránsito libre hacia la zona sur hasta lo que era el antiguo destacamento de Puente Justicia; no se puede llegar hasta Tolhuin y de acuerdo a lo mencionado por los funcionarios de Gobierno, no se puede hacer acampe tampoco, pero sí se puede tener un momento de esparcimiento, un momento de recreación –un picnic si se quiere- para aprovechar el día, pero todo esto para oxigenar un poco el encierro que ha tenido la población por esta pandemia”, destacó el comisario Darío Rodríguez.

Resumió en que “se puede circular hacia zona sur solo hasta Puente Justicia, siempre que los pasajeros del vehículo sean convivientes y que la chapa patente coincida en el último número –sea impar o par- con el día del mes o la semana que le corresponda y a partir de esta hora (17.20 horas de este martes) se puede circular libremente todos los días, pero con las condiciones arriba mencionadas”.

Despejó que “sin dudas antes de esta hora algún vecino que se llegó al Puesto José Menéndez se encontró con esta restricción, pero ahora ya está liberado el tránsito”.

Insistió “en la responsabilidad y el compromiso que tenemos que tener; no se puede circular hasta Tolhuin ni tampoco se puede acercar a las viviendas de fin de semana en el Corazón de la Isla, a menos que tenga la autorización de la Secretaría de Enlace”.

“Tenemos que generar el análisis y el operativo de control a través de la División de Servicios Especiales cuyos integrantes son los que trabajan en el control de la Ruta Nacional N° 3 hacia zona sur y quienes están a cargo del Destacamento (José Menéndez); hay que reforzar este destacamento también, hay que generar controles y recorridas en el sector por eso esto ha ido cambiando”, entendió.

Justamente la División Servicios Especiales de la Policía de la Provincia ya tiene informatizada todas las patentes de los vecinos que van a la zona rural, ya que se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Enlace. “Esa gente no necesita el permiso; sí lo necesitan aquellos que no están registrados y no son asiduos transeúntes de la ruta y asisten muy poco a sus casas de fin de semana”, explicó.

Finalmente el comisario Darío Rodríguez recordó que para transitar los automovilistas deben tener todos los papeles al día, los que les serán requeridos en el Destacamento José Menéndez por la policía. “Dentro del vehículo no puede haber más pasajeros que la cantidad de cinturones de seguridad; deben tener el seguro al día, la tarjeta verde o bien la tarjeta de autorización para circular y en lo que respecta a RTO y los carnets de conducir, sabemos que hay algunas excepciones –sobre todo los que se encuentran vencidos- por eso se contempla esa posibilidad y se actúa con criterio. Pero no obstante, sí o sí tienen que tener toda la documentación porque seguramente el personal policial se lo va a requerir”.