Los planes de Mirgor en Tierra del Fuego

Río Grande.- La empresa tiene 5 plantas en el fin del mundo. Mirgor, una compañía que empezó como autopartista a principios de la década de los 80, ahora se diversificó y factura mil millones de dólares por año. Desde hace años se transformó en un player de peso en el ecosistema de las industrias de tecnología, no solo a nivel austral sino nacional.

En Tierra del Fuego, donde rige desde hace casi 50 años un régimen de beneficios económicos que favorece a las industrias de electrónica de consumo, produjo en 2020 más de 3,7 millones de celulares, 254 mil televisores, casi 1,5 millón de plaquetas electrónicas, 105 mil autorradios y equipos de infotainment (para la Hilux, de Toyota) y casi 90 mil climatizadores de automóviles. Los años dorados fueron del 2011 al 2015, con una producción que rondaba el doble que la del año pasado.

Sin embargo, en poco tiempo habrá cambios. En 2023 vencen esos beneficios fiscales que le facilitaron escalar y posicionarse como una empresa de altos estándares de calidad, elegida por empresas como Samsung, Mercedes Benz, Toyota, GM o LG, entre otras.

El gobierno nacional y el de la isla negocian nuevas condiciones para un nueva matriz económica en la provincia más austral. Los privados, entre los cuales están Mirgor, BGH, Newsan, entre otros, están a la expectativa y prevén modificaciones que podrían impactar en su dinámica empresarial tal como se desarrolla hoy en día.

Sobre la renovación de la promoción industrial en Tierra del Fuego, José Luís Alonso, Ceo de Mirgor, habló con este sitio (marcelobonelli.cienradios.com) y fue contundente: “Está claro que es algo que nosotros consideramos muy necesario. No solamente para la provincia, para la gente, también para la Argentina como industria”.

La empresa tiene hoy más de 3.700 empleados y, según datos propios, hace compras a proveedores nacionales por 100 millones de dólares anuales.

Y si bien hay miradas críticas sobre los beneficios de los que gozan estas empresas, que tiene un costo fiscal estimado para este año de más de 70 mil millones de pesos, hay posturas que argumentan, entre otros ítems, desde el punto de vista del impacto industrial, geoestratégico, de innovación y de puestos de trabajo.

-¿Piensa que se van a renovar los beneficios fiscales?

-Con respecto a la renovación del régimen, está claro que es algo que nosotros consideramos muy necesario. No solamente para la provincia, para la gente, también para la Argentina como industria.

Una de las cosas que aconteció durante este último tiempo después de mucho insistir, es que conseguimos que un equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo visitara la provincia y las plantas. Indudablemente hay una confirmación de que hay un nicho de valor en Tierra del Fuego.

Lo que en algún momento en los 90 se pensaba que Tierra del Fuego era un lugar en el que había muy poco valor agregado industrial eso en la última década y media cambió radicalmente.

Fue por una razón que muy pocos ven: el mundo se vio expuesto a una globalización casi total en la que nuestros clientes, como Samsung, Toyota, GM, LG, requirieron estándares de calidad y eficiencia que es el mismo que, por ejemplo, existe en una planta en Bangladesh, como las que tienen en Brasil, en Corea o acá.

Nos empujaron a toda la industria a adquirir una suerte de capacidades y competencias que hoy día es un valor de la compañía. Hemos generado un spot de conocimiento súper importante porque nos codeamos con las marcas y tecnologías más importantes del mundo y en esa transferencia tecnológica se absorbe el caudal de conocimiento. Y con el transcurso del tiempo hace que te comportes como ellos.

Hoy en día Mirgor es por tercer año consecutivo gana premios de calidad mundial. Somos una empresa argentina con un formato internacional en cuanto a nuestro modo de gestionar la compañía y la operación.

-¿Piensa que se puede perder eso?

-Para mí hay un gran valor en la industria de Tierra del Fuego. Y sería muy triste que se perdiera. Más allá de todo lo que podemos discutir sobre si el régimen industrial es más o menos benigno para una empresa de Tierra del Fuego.

-¿Qué esperan respecto de esta posible actualización?

-Nosotros clamamos, decimos y podemos mostrar con números duros que la promoción industrial se vuelca al precio para que el cliente final pague un precio competitivo.

De hecho, hoy día, una empresa como Toyota no nos asigna una sola orden de compra si no somos competitivos con un suministrador del mismo producto exactamente igual en Tailandia. Si nosotros no lo hacemos competitivo se lo asignan a una planta en el sudoeste asiático. No hay discusiones ni flexibilidad.

Eso nos hace tener estándares muy estrictos. Y teniendo una promoción industrial que te ayuda a paliar el costo logístico por estar tan lejos, a enfrentar el costo argentino en cuanto a lo laboral, que a veces ha estado mucho más alto que hoy, que está más competitivo. O a paliar el tema impositivo: hoy Argentina paga 5 veces más impuestos que Tailandia en la industria. Por un lado te lo da y por otro te lo quita, porque también nosotros pagamos un montón de impuestos.

-¿Y cómo se están dando las discusiones por la renovación del régimen industrial?

-Es algo que se tiene que debatir. Estamos dispuestos a hacer las modificaciones de acuerdo a lo que nos pidan, siempre y cuando sean razonables y no pongan en riesgo la operación.

-¿Cuáles serían esas modificaciones?

-Pensá que nuestras empresas son empresas de volumen. Está comprobando por terceras empresas internacionales que los márgenes que manejan las fábricas de Tierra del Fuego están entre el 2% y 3%. Por lo tanto si a esta empresa le quitan un incentivo y esa quita son 10 puntos paso a dar pérdidas inmediatamente.

Si a mí me piden que me comporte como una empresa más abierta a las inversiones y no seguir poniendo inversiones en electrónica de consumo sino poner en industrias alternativas me parece que es una cuestión viable, es una cuestión aceptable. Pero igual estamos abiertos a dar la discusión.

El empresariado de Tierra del Fuego está abierto a sentarse a cualquier mesa, poner las cosas claras, que sean contundentes, explicarlas, comprobarlas, responderlas. Yo le ofrecí al ministro de Desarrollo Productivo para que visite la planta y nos pusimos a su entera disposición y explicar todo lo necesario.

El ministro cumplió y vino y preguntó. Y se volvió diciendo: “Lo que vi no es lo que yo creía”. Eso le da crédito a lo que decimos. Eso que vio hay que confirmarlo y hay que acompañar con una política industrial que justifique la extensión.

-Usted decía que están dispuestos a sentarse a dialogar y a hacer concesiones razonables ¿Creen que habrá tasas nuevas o gravámenes?

-Todo lo que sean inversiones productivas en industrias que puedan ser alternativas o que generen eficiencia a la industria que nosotros tenemos, por ejemplo invertir en un puerto en Río Grande, logística más competitiva, o invertir en una fábrica de software, desde ya que sí.

Si es una tasa o gravamen tiene que ser acorde a los márgenes que tenemos. Si son acordes, será un negocio un poco menos rentable de lo que es hoy día, lo tendremos que mirar, evaluar, defender todo lo que podamos y llegaremos a un acuerdo como hemos hecho siempre. Otra cosa más no te puedo decir porque no sé mucho más.

-¿Cómo repartirán los 30 millones de dólares que tienen pensado invertir en 2021?

-No podemos bajar el nivel de inversiones porque nuestras marcas nos están pidiendo un proceso de mejora continua. Tenemos que modernizar la planta de autorradios que ya la modernizamos antes para aumentar su capacidad productiva para soportar el aumento de exportación de Toyota.

Vamos a acompañar a nuestro cliente estratégico. Vamos a invertir un montón de dinero para la planta Samsung para el nuevo lanzamiento. Ya invertimos 2 millones de dólares y otro 1,5 millón de dólares para tecnología 5G y vamos a seguir con el plan para que Samsung siga liderando el lanzamiento tecnológico de telefonía.

Vamos a invertir mucho dinero en la eficientización de las líneas de TV, porque queremos exportar TVs a países limítrofes. Hoy somos eficientes en pulgadas pequeñas y medias, hasta 55 pulgadas. Somos la única empresa de Tierra del Fuego que fabrica televisores de 85 pulgadas.

Tengo en mente una inversión muy fuerte para seguir siendo los mejores en la fabricación de plaquetas electrónicas, porque ya nos ven otras industrias, como la aviación, la satelital, la industria automotriz brasilera, como un jugador importante en este rubro.

En este tema la inversión es de entre 15 y 20 millones de dólares para duplicar capacidad con líneas que tengan tecnología de punta, robótica. Queremos certificar nuestra planta para poder vender plaquetas a la NASA. Es un segmento en el que queremos entrar.

-¿Cómo ve el contexto macroeconómico y cómo impacta a su negocio?

-La industria se ha recuperado. No solo la nuestra sino en general. Miro los 4 o 5 gremios más importantes de la Argentina y han incorporado cápitas y afiliados. Creo que la industria automotriz está tirando fuerte. Y creo que estamos encontrando algunos nichos desde los cuales la industria está empezando a tirar nuevamente.

No sé si creceremos 5 puntos por año, pero sí creo que Argentina tendría que ser más sustentable en buscar un crecimiento de 2 o 3 puntos anuales pero por los próximos 5 años. Y así tener una creación de empleo constante y volver a niveles productivos que soporte la estructura productiva de la Argentina.

Si me preguntás, veo mucho más riesgo hoy en día en el suministro internacional, en lo que está pasando en el mundo. Fletes extremadamente caros, limitaciones muy fuertes en cuanto a capacidad de suministro en materia prima para la Argentina y para el mundo, debido a que todo el mundo está demandando con mucha fuerza.

A nivel Argentina, va a ser un año con un nivel de fabricación más alto que los años anteriores, aunque más bajo de años de oro. Pero producir más es una buena noticia. Más en el contexto Covid.

-¿Qué industrias ve mejor posicionadas?

El comercio en la Argentina va a estar muy complicado, porque cambió la forma de comportarse de la gente. Consume 3 veces menos en muchos ámbitos. Durables, alimentos, electrónica y automóviles van a ir bien. Me parece que la Argentina va a tener un año aceptable.

-¿Qué pasa con las empresas que les proveen insumos?

-Hay un tema relevante. Nosotros tenemos una suerte de objetivos muy ambicioso en lo que tiene que ver con Responsabilidad Social Empresaria. Acercar a Mirgor a la sociedad, en Río Grande principalmente, pero en todos los lugares en los que estamos, que son 19 o 20 provincias.

Quiero que Mirgor baje todas estas cosas que conté a pymes, que son las que nos proveen productos intermedios. Nosotros tenemos hoy 40 pymes que nos proveen materiales de diferentes tipos por 100 millones de dólares al año.

Me gustaría tomar algunas de estas empresas y acompañarlas, asistirlas, darle las capacidades y soportar económicamente la incorporación de estándares de calidad que hoy día nos exigen y ellas no lo pueden hacer. Si mi proveedor no crece a mi ritmo.

Fuente: Marcelo Bonelli, Cien Radios (marcelobonelli.cienradios.com).