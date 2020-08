Los navegantes son parte importante en las carreras

Distintos navegantes fueron entrevistados sobre sus expectativas por el Tercer Gran Premio de las Estancias y el Petróleo que se postergó para octubre por parte de la entidad organizadora, la APITUR.

Río Grande.- Rueda de amigos dio espacio a los navegantes quienes son una parte muy importante en las carreras; en esta ocasión serán quienes se están preparando para ser parte del Tercer Gran Premio de las Estancias y el Petróleo.

Cristian Barrientos “El Ciego”

Charlamos con Cristian Barrientos “El Ciego” navegante de Germán Barrios en la categoría A con un Daewoo Tico, nos comenta que el auto ya lo tienen casi listo, tuvieron que agregar unos caños; queda poner la butaca del él y los cintos, pero prácticamente listo, sólo detalles mínimos: cargar los matafuegos, cosas que realmente no llevan tiempo.

Con ansias esperando el día de largada, es un auto nuevo, otra suspensión, así que vamos a tratar de ir de menor a mayor, el sábado conociendo el auto y el domingo tratar de acelerar, ya que hace rato que no andamos juntos, la última vez fue en el 2012 en APiTuR corriendo el Campeonato completo; 2017 corrimos el Karukinka, y fue la última vez que me subí, así que ya paso bastante tiempo desde aquella carrera donde quedamos 3ros en la General.

La primera vez que la fui a ver, fue donde se pegaron todos llegando a San Julio. Vamos con las mejores expectativas, hay muchos pilotos buenos y nosotros no conocemos el auto pero obviamente vamos a dar lo mejor, es una linda carrera que nos vamos a dar el gusto de conocer.

Ahora estamos con la motorización de Leo Medina, estructura de Gonzalo Páez y del chasis y suspensión se encarga “Seba” Winstrom.

Nahuel Bustamante

Nahuel Bustamante navegante del amigo “Julito” Rocha de la categoría C1, nos comenta que arrancaron hace unos meses a pensar en el cambio de categoría, ya que se ve entretenida y los autos son muy parejos, así que los chicos lo tienen en proceso al cambio, nosotros a la espera de la carrera ya que no se realizará el Gran Premio de la Hermandad, vamos a ver que se puede hacer en la categoría.

La carrera me resulta bastante interesante, son caminos que corremos en la Hermandad, es bastante rápido, no tuve la oportunidad de correrlo, pero si lo fui a ver. Estamos con muchas ansias de largar, esperemos que se pueda andar bien y poder estar en los puestos de adelante.

Por último, un saludo para todos mis Fans y seguidores de Face, Instagram y tweeter.

Pablo Bahamonde

Pablo Bahamonde, navegante de Walter Sánchez, en una unidad Volkswagen Gol de la categoría C, nos comenta que es la primera vez que corre este rally, aunque ya ha sido navegante de Walter en dos fechas en Apitar; esta muy contento con el rendimiento de ambos en el Volkswagen y apuesta a la dupla para seguir mejorando.

El auto esta más que listo, hoy por la pandemia no nos vemos hace rato con Walter, pero está todo listo para el día que se levante esto y poder ir a hacer la previa y largar.

Gabriel Pacheco

Gabriel Pacheco, navegante y campeón de la categoría A y 3ro en la categoría G; que en diciembre estuvo en el Mar y Sierras compitiendo en la N3 (inyección libre, depende del vehículo), categoría donde corrieron en el Honda Civic en Ayacucho, navegando a Marcelo Ovelar, competencia que es más dinámica ya que en un día tienes: inscripciones, hoja de ruta, técnica, shakedown.

Me confirma que va con Cristian Abregu, el campeón de la categoría, quien ya está dado de alta de su lesión del brazo

Estuvieron trabajando en el auto gracias al tiempo, cambiaron diseño y color, acomodar butacas, limpieza general, para dejar el auto listo, el auto está listo para largar la carrera y mejorado en cuestiones eléctricas y de carburación que el año pasado tuvimos muchos problemas

Tenemos que trabajar en la hoja un poco más, falta un poco de información para poder llevar bien a ritmo a Cristian

Me gusta la carrera es muy linda muy entretenida, la pude correr el año pasado con Marcelo Ovelar, es una carrera dura y muy traicionera con respecto a los distintos climas que nos ha tocado, es una carrera complicada para el Tico, el tema del barro se la hace más difícil.

Juan Contreras

Juan Contreras Navegante de Mariano Falcone, nos cuenta que en sus comienzos, los cuales fueron gracias al “Tano” Filosa, tenía el taller al lado de mi casa, yo con sólo 17 años, de curioso y metido fui metiéndome en los talleres.

Mi primera carrera fue con “Seba” Winstrom en un Fiat Palio; fui navegante de Zanetti, de “Nano” Ojeda y de Roberto Viola en APiTur con un despiste fuerte y con Mariano Falcone en un Fiat Palio.

Estoy esperando a la Megane, va a ser un lindo desafío, es un auto que va muy fuerte y hay que estar afilado para no tener errores, hable mucho con “Juampi” Oyarzo de Punta Arenas, quien me está ayudando ya que no es lo mismo a lo que venía acostumbrado andar. Martín Ojeda quien, también me ayuda mucho; sé que la Megane va a ir fuerte, así que estoy preparándome para eso. Confió en Mariano y voy muy seguro, sé que lo que puede hacer arriba de un auto; tenemos una amistad y mucha confianza ambos, así que por eso acepte es desafío.

Las expectativas son altas, me gustaría que podamos estar cerca de los tiempos de los Honda, no desentonar tanto y estar en la charla, vamos a tratar de hermanarnos arriba del auto lo más rápido posible para no desentonar mucho; también estoy con muchas ganas de volver a navegar.

Queremos dejar bien parado al JT que se laburaron todo para que le Megane esté en su mejor momento.

Imágenes gentileza de José Luis Vera.