“Los mercados se conmocionaron cuando Tierra del Fuego superó las expectativas”

El secretario de Desarrollo e Inversiones elogió el rol de la gobernadora Rosana Bertone en la negociación con los inversores, y aseguró que hubo conmoción en los mercados cuando la provincia superó la expectativa de ofertas. Afirmó que los proyectos de obra están avanzados porque se trabaja desde el año pasado, y el 17 de este mes el dinero estará disponible para comenzar. Explicó que no se incluyó el puerto de Río Grande por el conflicto judicial pero, una vez sorteado, no descartan buscar financiamiento para la obra.

El secretario de Desarrollo e Inversiones de la provincia, Leonardo Zara, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la colocación de bonos que se concretó el viernes pasado. “La provincia hacía más de veinte años que no salía al mercado de capitales a buscar financiamiento para inversión en obras de infraestructura. Las últimas obras grandes fueron en la gestión de Estabillo, con financiamiento internacional como vamos a hacer ahora”, dijo.

Antes de llegar a este punto, recordó que “la gobernadora envió un proyecto de ley que obtuvo once votos, se sancionó la ley 1149, que tiene las obras detalladas. Tuvimos que hacer una serie de pasos para que la provincia saliera al mercado a presentar el plan de inversión, trabajar con bancos, estudios de abogados, consultores. Obtuvimos el visto bueno de la contaduría, la tesorería, la fiscalía de estado, el tribunal de cuentas, y tuvimos una oferta de 700 millones de dólares, que es tres veces y medio lo que salimos a buscar, porque la ley 1.149 detalla obras valuadas en 200 millones de dólares”, explicó.

Dijo que “la mayoría de las obras están orientadas a los sectores productivos de la provincia, para que crezca la economía y el empleo. Se apunta a sectores productivos como la industria, el turismo y la pesca. La gobernadora tomó la decisión de encarar un nuevo puerto en Ushuaia, que es un puerto de containers que va a mejorar la competitividad al puerto de Ushuaia, también el perfil turístico de la ciudad porque va a sacar los contenedores de donde están hoy; y va a impactar en Río Grande porque va a mejorar la performance y no van a tener que esperar tanto la descarga de contenedores”.

Contrastó el éxito de Tierra del Fuego con algunas provincias que tuvieron que volver con las manos vacías. “Salieron varias provincias a buscar financiamiento, también algunas municipalidades, para diferentes cosas. Tierra del Fuego sale para hacer obras de infraestructura y no podemos endeudarnos para gastos corrientes. La Constitución no lo permite y es una decisión política de la gobernadora”, sostuvo.

El desvío de fondos a gastos corrientes “no va a pasar nunca en la gestión de Rosana Bertone porque no se va a mover un peso que no sea para las obras. Es un compromiso que asumió la provincia con los inversores”, enfatizó el funcionario.

El año del despegue

Zara manifestó que “el 2017 es el salto de calidad para hacer crecer el sector privado, hacer crecer la economía y que genere más puestos de trabajo”, y remarcó la buena calificación que dio a la provincia la consultora Moody’s, que es la calificadora de riesgo. “Califica países y provincias antes de tomar sus créditos. Nosotros estamos calificados como B3, que del 1 al 10 sería un 7, es decir un aprobado para pasar de año. En las calificaciones de riesgo hay de la A a la C. Argentina está en los medios B y es un riesgo aceptable. La provincia está muy bien y hemos sido muy bien calificados”, aseveró.

Consultado sobre el puerto de Río Grande, dijo que “es una necesidad a atender en forma urgente por la gobernadora, pero cuando uno se compromete con un inversor, eso tiene que ser posible, y con el puerto de Río Grande estamos en una situación compleja en la justicia y no podíamos comprometernos”.

No obstante indicó que “está en camino de trabajarse muy fuerte para resolverlo”.

Las regalías

Con respecto a la garantía del endeudamiento, que son las regalías, afirmó que sobra capacidad de pago. “La estructura de la garantía es similar a los bonos Albatros. Es una porción del flujo que recibe la provincia por el pago de regalías de gas. La diferencia con el bono Albatros, es que la provincia compromete un porcentaje para pagar el bono, pero el 21.1% de coparticipación que le corresponde a los municipios está fuera de discusión. Eso no se toca y los municipios van a recibir siempre su coparticipación de regalías. Una vez deducido eso y el 4.2% que corresponde a la AREF por la administración, de ahí se paga un porcentaje a la cuota. La amortización de capital va a empezar a partir del mes 24, es decir que la provincia consiguió dos años de gracia”, señaló.

“Esto deja plantada a la provincia con la seguridad de que va a poder pagar el crédito, hacer las obras y va a tener dos años de tranquilidad. Además se asegura la construcción de las obras”, resaltó.

“Cuando se plantean obras tan grandes, se necesita más de un año para que se terminen”, observó, por lo cual es fundamental el período de gracia obtenido.

Lo cierto es que el 17 de abril estarán depositados los fondos y, contra lo manifestado por la legisladora Mónica Urquiza respecto que no están elaborados los proyectos, Zara manifestó que “los proyectos están y en algunos se viene trabajando hace más de un año. Varios funcionarios hemos ido a la comisión de presupuesto, donde fuimos muy bien interpelados por los legisladores y presentamos los proyectos. Eso fue fundamental para que nos acompañaran 11 de los 15 legisladores, los 8 del FPV más 3 de la UCR. Es fundamental para que sea transparente para todos los que participaron”, remarcando que “son obras muy grandes y requieren pliegos bien hechos”.

De las obras del menú, mencionó la importancia de tendido de la fibra óptica, que “es un bien patrimonial que la provincia va a utilizar muchos años y le va a cambiar la vida a todos. Es hora de que tengamos 4G para poder comunicarnos con tranquilidad e integrar a los sectores rurales. Esto va a tener un impacto directo en la producción”.

“Tierra del Fuego tiene una economía privada muy grande, con mucho potencial, pero necesita infraestructura y obras viales. Otra obra importante es el corredor costero del Canal Beagle. Son obras importantes, que están muy encaminadas. La gobernadora las va a estar siguiendo día a día para que todo funcione”, aseguró.

Desde el 17 de abril también comienzan a correr los intereses de los 198 millones de dólares y los pagos se harán en forma trimestral.

“La tasa estaba en el orden del 10% y los inversores tuvieron que conformarse con un 8,95%, por la cantidad de oferta que recibió la provincia y superó todas las expectativas”, sostuvo.

En materia de regalías, dijo que “la provincia tiene estimado un flujo de entre 800 y 1.000 millones de dólares de acá a diez años, es decir la vida del bono; y solamente tiene que pagar 200 millones. Las regalías de Vega Pléyade no están contempladas, y esto no afecta ningún flujo futuro. Los últimos tres meses de la producción de Vega Pléyade dispararon las regalías de la provincia y nos ubicaron en segundo y tercer lugar en producción gasífera del país, después de Neuquén. Casi estamos llegando a duplicar la producción. La estructura de garantía fue pensada de hoy a cinco años atrás, no fue tomada la licitación del área CA12 y tampoco el acomodamiento del precio del gas”, subrayó.

“Tenemos que estar muy tranquilos de que Rosana pensó esto muy bien y salió muy bien. Hay provincias que salen a buscar financiamiento y tienen que volver con las manos vacías”, comparó, mencionando el caso de Salta y Entre Ríos.

Volvió sobre el puerto de Río Grande para remarcar que “es una preocupación de todos y, si la cuestión judicial estuviese resuelta, se encararía esa obra”, sin descartar un endeudamiento para la obra una vez concluido el diferendo.

Finalmente destacó el trabajo “excelente” del equipo de Economía, como también “la labor de todas las instituciones, del tribunal de cuentas, la fiscalía de estado, de los legisladores con la aprobación del proyecto y la ley, y por supuesto todo en cabeza de la gobernadora, que fue el polo de atracción de todo esto. Ningún gobernador puede hacer de forma tan fácil lo que hizo Bertone. Realmente se conmocionaron los mercados cuando Tierra del Fuego superó la expectativa del libro y logró bajar tasas”, concluyó.