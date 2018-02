“Los ingresos deben ser por idoneidad y no por parentesco”

Lo confirmó el Concejal de la UCR, Paulino Rossi quién impulsa un proyecto de ordenanza similar al establecido por el Gobierno Nacional. Adelantó que la prohibición de ingreso es para familiares directos de Concejales y Secretarios. Remarcó que “debemos dar el ejemplo de que la política y el Concejo no son una bolsa de trabajo familiar”.

Río Grande.- El Concejal y referente de la UCR fueguina, Paulino Rossi presentó un proyecto de ordenanza a través del cual busca establecer un sistema similar al impulsado por el Gobierno Nacional, estableciendo limitaciones y prohibiciones al ingreso de familiares directos de Concejales y Secretarios a la planta de la Institución Legislativa.

En este sentido, el Concejal confirmó que “el proyecto lo veníamos trabajando el año pasado” entendiendo que “era importante dar un paso de transparencia en el ingreso a la administración pública” y recordó que “en aquel momento, solicitamos la información a la secretaría administrativa del Concejo y estábamos en debatiendo los alcances que debía tener la norma”.

La medida impulsada por Rossi, es similar a la anunciada por el Presidente Mauricio Macri y que también copiarán el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como fin “poner un poco de equidad a la situación de crisis, lograr un recorte en los gastos de la Institución y evitar que la política sea el espacio ideal para contener a la familia”.

El Edil remarcó que “vemos que ahora era el momento propicio para acelerar a fondo este proyecto” y especificó que “la medida afecta en toda designación bajo cualquiera modalidad en el Concejo Deliberante de familiares directos de Concejales y Secretarios dentro de la institución”.

No obstante, Rossi sostuvo que “la excepción a la prohibición, es si entran a concurso o si tienen la estabilidad o en caso de que estén renovado por determinado tiempo y no pueda ser renovado” remarcando que “la intención no es perseguir ni perjudicar a nadie, sino transparentar las acciones de gobierno, mostrar a la sociedad de Río Grande un ejemplo claro de que la política y en este caso puntual el Concejo Deliberante no es una bolsa de trabajo familiar”.