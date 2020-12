Este jueves a las 18 horas se llevó adelante el acto por el 37° Aniversario de la Recuperación Democrática en el cenotafio que recuerda al ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, acto impulsado por el Comité Local Río Grande de la UCR y que contó con la presencia del intendente Martín Pérez, legisladores, concejales, autoridades de distintos estamentos del radicalismo y público en general. Se plantaron dos árboles en memoria del extinto mandatario nacional. “Los hijos de la democracia hemos asumido el legado de Alfonsín”, dijo Martín Pérez.

Estuvo presente el intendente de la ciudad, Lic. Martín Pérez, los concejales Hugo Martínez y Cintia Susñar; las legisladoras provinciales María Laura Colazo y Andrea Freites; el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Fabián Villafañe, su par del Comité Local Andrea Rodríguez, referentes de distintas vertientes del centenario partido, como Sara Núñez Veas –quien leyó un discurso- y de la Juventud Radical encabezado por Mauro Martínez.

Andrea Rodríguez recordó que “desde hace muchos años este acto lo impulsa el Comité Local Río Grande, por supuesto siempre en conjunto con las autoridades del partido y los referentes electos por la ciudadanía. En esta oportunidad contamos con la presencia del presidente de la Convención Provincial, Fabián Villafañe, con el acompañamiento del presidente del Comité Provincia, Alejandro Vernet, de nuestros legisladores provinciales Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano y de nuestro senador Pablo Blanco”.

Cabe destacar que durante el acto se leyeron los mensajes de estas autoridades parlamentarias.

La presidente del Comité Local resaltó la presencia del Intendente de la Ciudad, el licenciado Martín Pérez, de las diferentes líneas internas, de la Juventud Radical y los afiliados que se hicieron un tiempo para estar presentes en memoria del ex presidente de los argentinos.

“Para los radicales este acto tiene una enorme preponderancia porque estamos hablando de la recuperación de la democracia y de la asunción del Dr. Raúl Alfonsín como presidente de todos los argentinos después de tantos años de oscuridad y no podemos negar que la democracia es un triunfo de todos los argentinos por eso hemos invitado a participar a las autoridades de la ciudad”, agregó.

Los encargados de brindar discursos fueron Sara Núñez Veas, quien hizo todo un recuento histórico desde 1963 con la presidencia de Frondizi, luego la asunción y el derrocamiento de Arturo Illia, el “sangriento” proceso militar y la recuperación de la democracia hasta la actualidad.

“Para nosotros es un orgullo que haya sido elegido un radical como presidente de los argentinos y creo que no fue solamente un triunfo del radicalismo, sino de todo el pueblo argentino”, remarcó la presidente de la Línea Florentina Gómez Miranda, de quien justamente resaltó su lucha a favor de los derechos de las mujeres. “Florentina era una visionaria, siempre rescato su amplitud de criterio ella ya hablaba del aborto e impulsaba una norma para subsanar el daño que los abortos clandestinos le hacían a muchas. Fui obstetra y he visto mujeres llegar con perejil, con botellas, con las pajitas y eso es muy terrible porque les agarraban infecciones y se morían y eso es lo que no quería Florentina”, dijo. Justamente Núñez Veas fue obstetra en una maternidad en Tucumán, trabajó en Chascomús, en el Delta del Paraná y en muchos lugares, además del Sanatorio El Fueguino de Río Grande.

“No existe democracia sin justicia social”

El intendente Martín Pérez, quien manifestó que “recordar a Alfonsín es reforzar la idea de la democracia; nosotros somos hijos de la democracia y como tal somos defensores de todo proceso democrático. Soy un convencido de que nuestro país desde el año 83 en adelante ha logrado encausar una senda democrática desde el punto de vista político; que Alfonsín ha sido un precursor de la democracia y es una persona a la que le debemos rendir homenaje en ese sentido y no solo al Alfonsín de la democracia, sino también al Alfonsín que se le plantó a los poderes fácticos, económicos, al poder militar de entonces”.

Agregó el Jefe comunal: “Me quedo con ese Alfonsín, el que estaba al lado de los más humildes, de los más necesitados; ese Alfonsín que se enfrentó al poder mediático también y me parece que es buena esa manera de recordarlo. Nosotros, como hombres de la política, debemos defender siempre ese legado y la continuidad democrática en nuestro país”.

En relación a la presencia de referentes de otros partidos políticos en el acto, Martín Pérez observó que “esa es la amplitud que debemos tener; que las instituciones están por encima nuestro y que los procesos políticos deben construirse de manera conjunta y mancomunada y acá, en definitiva, somos todos vecinos de Río Grande y queremos que nuestra ciudad esté mejor y es así que dejamos de lado las diferencias partidarias para acometer, primero, la defensa de la democracia, en segundo término honrar a las personas que fueron artífices esenciales de esa construcción democrática y por último, trabajar todos juntos para que Río Grande crezca y esté mejor cada día. No existe democracia sin justicia social”, definió para concluir.

Discurso del presidente de la Convención Radical

Fabián Villafañe, presidente de la Convención Provincial, cerró los discursos recordando que “nuevamente estamos conmemorando y festejando un nuevo aniversario de nuestra vuelta a la democracia. Este año en particular ha sido muy duro e inclemente para todos. Un año de pandemia que se llevó la vida de miles y miles de hermanos argentinos. El partido al que pertenezco hace ya 38 años y que orgullosamente represento no fue la excepción, al igual que el PJ, MPF y demás partidos democráticos de nuestra provincia, hemos perdido amigos, militantes y dirigentes con los que compartimos toda una vida de militancia y compromiso democrático. Amigos que hasta hace solo un año estaban presentes en este mismo acto”.

“Hoy se cumplen 37 años de la asunción de Raúl Alfonsín y la recuperación de la democracia y como todos los años estamos reunidos para conmemorar esta fecha tan importante para todos los argentinos. Aquel día Don Raúl prometió democracia para 100 años. Y la verdad que aquellos que vivimos esos años y habiendo pasado todas las crisis que pasamos, hoy podemos asegurar con orgullo que la democracia está consolidada para siempre”.

“Este es un logro de todos los argentinos e inauguralmente de la Unión Cívica Radical. Muchos de los presentes pertenecemos al partido que fue clave para la recuperación de las instituciones y sigue siendo fundamental para su mantenimiento. Pero esto es así no solo por nuestras siglas sino por los valores éticos y políticos que representamos.

Por aquellos días expresábamos ‘somos la vida, somos la paz, somos la ética de la solidaridad y los guardianes de las instituciones democráticas’.”

“Por eso hoy más que nunca debemos seguir alertas en defensa de nuestra democracia y de la Republica.

¿Se acuerdan el preámbulo de la Constitución? ¿Se acuerdan de aquel rezo laico que Don Raúl recitaba? ¿Tenemos en claro como ciudadanos todos los derechos constitucionales que garantiza el fiel cumplimiento del estado de derecho? Yo estoy seguro que sí.”

“Miren si no va a haber razones por las cuales seguir vivos y empujando a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido durante todos estos años. Miren si no va a haber razones para reafirmar nuestros valores democráticos y republicanos que nos inculco Raul Alfonsin con su accionar y su conducta”.

“Ojalá estemos a la altura del legado de Don Raúl y seamos capaces concretar esa Argentina que Alfonsin y su generación soñaron, una Argentina con jóvenes y adultos con ganas de progresar creyentes en el valor del mérito y el compromiso de hacer una provincia y un país más justo, igualitario y cada vez mas democrático.

Alfonsín irradió honestidad, decencia, pasión, ideales, sabiduría, coraje y decisión. No fue un simple observador de los acontecimientos. Su paso por la vida dejó la huella de su actuar.”

“Hoy recordamos el comienzo de la presidencia de Raúl Alfonsín y conmemoramos 37 Años de Democracia en nuestro país. Gracias Raúl por marcar el camino de la libertad, la democracia, los derechos humanos para todos, la defensa del Estado de derecho y de la república”.

Al término de los discursos, Villafañe, Núñez Veas y el ex presidente del Comité Local, Carlos Guevara, realizaron conjuntamente un depósito de flores al pie del busto de Alfonsín.

Posteriormente y por impulso de la Juventud Radical, se plantaron dos árboles, el primero lo encabezó Mauro Martínez junto a los jóvenes, acompañados de los concejales Hugo Martínez y Cintia Susñar y el segundo encabezado por el intendente Martín Pérez y las legisladoras Laura Colazo y Andrea Freites.