“Los fondos que se están reteniendo pertenecen a los vecinos de Río Grande”, sostuvo Martínez.

El concejal de Río Grande Hugo Martínez se refirió por FM La Isla a la presentación realizada por el Municipio de Río Grande, en conjunto con el Municipio de Ushuaia, para reclamar a la justicia que intime al gobierno a pagar la deuda de coparticipación.

“Nosotros estamos bastante preocupados por este tema porque las disputas por las migajas que van cayendo la hacemos por los de más abajo, y es lamentable que ocurra esto en Tierra del Fuego cuando los intereses foráneos avanzan sobre nuestros territorios australes. Nos peleamos entre nosotros por estas migajas y tenemos acá enfrente a los ingleses reforzando sus puertos, creando un nuevo país en la zona de Georgias y Sandwich del Sur”, expresó.

“Esta dinámica se enmarca en un cuadro internacional, por más que muchos no lo puedan visualizar. Estas disputas las tenemos que pelear en el día a día y la situación nos apremia, porque los fondos que se están reteniendo durante 35, 40 días o más, no son los fondos que le sobran a la provincia para que los riograndenses podamos afrontar las responsabilidades, sino que son fondos que le pertenecen a los vecinos de Río Grande”, subrayó.

Desde la comisión de seguimiento de la coparticipación se prevé analizar la presentación y definir la postura que se va a tomar como cuerpo, si bien “ya hemos emitido un documento desde el interbloque que conformamos respecto del reclamo de regularización de la coparticipación de Río Grande. Lo que vamos a proponer es otra instancia, dado que el municipio ha impulsado la instancia judicial, pero es algo que todavía no lo tenemos discutido entre los distintos concejales”, dijo.

Por otra parte, hizo una reflexión sobre el 46° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, y recordó que “hasta Perón la Argentina fue un país agroexportador, que no tenía industria. Se había intentado hasta Perón hacer sustitución de importaciones, con el fracaso que fue lo que denominamos la década infame. Hay que sacar al Perón político para estudiar al Perón pensador, porque se generó una doctrina muy autóctona de Latinoamérica, no sólo de Argentina, que permitió avanzar en el desarrollo de un país industrial, que podía coexistir con un país agroexportador, con una economía propia, porque generó un mercado propio a partir de generar ingresos justos para los trabajadores”, destacó.

“Por lo tanto generó una propuesta económica, industrial y productiva, con la gente adentro. Esto es inédito no sólo en el país sino en el mundo. Estamos muy cerca del 9 de julio y esto generó una política de independencia económica. El Banco Central garantizaba los depósitos de los ahorristas y volcaba el crédito a la producción y el consumo, por lo tanto los bancos extranjeros en aquel tiempo eran comisionistas del Banco Central y la Argentina tenía una política financiera propia. Esto generó el despegue del desarrollo industrial y de la justicia social. Teníamos un país justo, libre y soberano, y se avanzó en la provincialización de todos los territorios nacionales”, recordó.

“Para la Argentina, no sólo para los peronistas, este es un recordatorio muy merecido hacia quien fue el pensador más grande de la historia para nosotros. Muchas de las cosas que se hicieron hoy no serían aplicables porque los poderes han variado y hay resortes mucho más poderosos en la Argentina. No olvidemos que hay dirigentes nacionales que están planteando la separación de provincias y llegamos a este extremo. Esto quiere decir que dirigentes muy importantes de Argentina están operando no sólo a través de los grandes medios de comunicación sino a través de factores de poder”, manifestó.

Trayendo aquella concepción de Perón a la contemporaneidad, consideró que “quien actuó en ese camino fue Néstor Kirchner. El kirchnerismo con Néstor Kirchner y también Cristina apuntaron a esos mismos objetivos y Alberto orienta el rumbo hacia ese lado”, concluyó.