“Los empresarios me dijeron que van a echar gente”

El Secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, aseguró sentirse desilusionado “con las promesas de obras por parte del Gobierno”. Aseguró que el hecho de que “no hayan llamado a licitación –salvo la ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia- de obras, ha motivado que las empresas anuncien que van a comenzar a despedir gente, si bien no hay una fecha exacta”.

En diálogo con el portal Minuto Fueguino, el titular de la UOCRA, Julio Ramírez, fue consultado sobre sus expectativas para la temporada del presente año. “Sobre las perspectivas para este año estamos esperando lo que nos prometió el Gobierno a través de la ministra de Obras Públicas (Gabriela Castillo). Ella me dio un listado de todas las obras que se van a licitar y que íbamos a empezar; la verdad es que estábamos muy contentos esperando todo eso pero estamos medio desilusionados porque casualmente ayer mantuve una reunión con las empresas y los empresarios me dijeron que iban a empezar a echar gente, porque el Gobierno no sacó la licitación de ninguna obra por lo que ninguna obra va a empezar”, describió el dirigente gremial.

Advirtió que “empezamos peor el 2021 que el 2020” y agregó, en referencia a la reunión con los empresarios, que estuvo “hablando con el presidente de la Cámara en Ushuaia y acá en Río Grande también, con el vicepresidente. Les pedí que me tomen gente en esta temporada, por la cantidad de desocupados que tenemos en la UOCRA, y me dijeron no, que todo lo contrario, que van a empezar a despedir un poco de gente de la que tienen porque no salen las licitaciones y no tienen trabajo”.

“La verdad es que estoy muy desilusionado con la Ministra, porque me dice una cosa y hasta ahora en realidad no me cumple”, indicó Ramírez.