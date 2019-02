Los cuatro puntos claves del acuerdo UOM y AFARTE

Por un lado, se buscó salvaguardar los puestos de trabajo y la paz social, garantizando los puestos laborales hasta el 30 de junio de 2020 y el poder adquisitivo. Por el otro, se firmó una adenda al convenio de competitividad de 2017 donde los productos producidos en Tierra del Fuego son competitivos y de alta calidad.

Ushuaia.- La semana pasada se firmó un acuerdo “anti-crisis” entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la cámara que nuclea a los fabricantes y ensabladores de dispositivos electrónicos de Tierra del Fuego, AFARTE.

Participaron de la firma la gobernadora fueguina Rosana Bertone, el ministro de Producción y de Trabajo de la Nación, Dante Sica, el secretario de la UOM, Antonio Calo, y el presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer.

También estuvieron presentes el ministro de Industria Ramiro Caballero y el secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez.

Luego de la firma, la gobernadora Rosana Bertone destacó que “este acuerdo tiene como principal objetivo cuidar cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en la provincia. Desde el Gobierno provincial venimos trabajando con cada uno de los actores para alcanzar estos consensos. No ha sido un trabajo fácil, pero no nos vamos a rendir nunca y vamos a cuidar a nuestros trabajadores y a nuestra industria. Como lo he dicho siempre, voy a tocar todas las puertas que sean necesarias para encontrar soluciones. Los dirigentes tenemos que trabajar para encontrar respuestas, no para hacer diagnósticos de la realidad”.

Por su parte, el intendente Gustavo Melella celebró este principio de acuerdo “porque le trae algo de tranquilidad a muchos hogares de Tierra del Fuego que dependen de esta actividad, que están soportando una dura realidad”.

“Es importante felicitar a la dirigencia de la UOM y al sector empresario, porque en la situación que está viviendo la industria fueguina, llevarle tranquilidad a miles de trabajadores de las electrónica es importante, ahora lo que deseamos es se pueda lograr lo mismo para otros sectores productivos, en especial el textil”, agregó.

En la reunión realizada durante la tarde del día miércoles, se firmaron dos acuerdos. Por un lado, el acuerdo entre la UOM y AFARTE que establece:

A) Paz social, garantizando los puestos laborales hasta el 30 de junio de 2020.

B) Un incremento del 24% en paritaria para los trabajadores industriales en tres etapas: 15% en marzo, 4% en julio, 5% en septiembre.

C) Se garantizan 140 hs. mensuales para los trabajadores.

D) De acuerdo a las necesidades de producción, se habilitan suspensiones al 70%, pero con el pago del 100% de obra social y aportes sindicales.

Por otro lado, se firmó una Adenda al convenio de competitividad del 13 de noviembre de 2017, entre la Nación, la provincia de Tierra del Fuego, la UOM y las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego. La adenda reconoce que:

* La provincia logró la convergencia de precios con los países limítrofes.

* La industria fueguina tiene una producción industrial de productos de primer nivel internacional.

* Los productos producidos en Tierra del Fuego son competitivos y de alta calidad.

En este sentido, el Ministro de Industria, Ramiro Caballero destacó que “es positivo la adenda alcanzada ya que la Nación reconoce los logros que obtuvimos en materia de competitividad. La provincia demostró que está en óptimos niveles de calidad y de precios.”