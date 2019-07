Los Concejales reflexionaron sobre el 98 Aniversario de Río Grande

El Cuerpo de Concejales de la ciudad encabezados por su titular, Alejandro Nogar, participó de la celebración por el 98 aniversario de Río Grande que se llevó a cabo en el Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II. Los ediles manifestaron el desafío que tienen por delante, y el trabajo en conjunto entre todos los actores para recuperar la esperanza a los ciudadanos.

Río Grande. – En el marco de los festejos por el 98 aniversario de la ciudad, el Presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar, junto a las concejales Verónica González, Miriam Mora, y María Eugenia Duré participaron del acto central que encabezó el intendente de la ciudad Gustavo Melella en el Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II.

Previo al inicio del acto, los ediles participaron del tradicional desayuno con los nacidos en el día del cumpleaños de la ciudad, y posteriormente participaron en el mismo lugar de la ceremonia protocolar en conmemoración de la fundación de la ciudad, ocurrida en el año 1921 por un decreto del entonces Presidente de la Nación, Hipólito Irigoyen.

Del acto también participaron el intendente electo para el próximo período 2019-2023 Martín Pérez, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, Legisladores, como así también autoridades locales, de la Justicia, representantes fueguinos en el Congreso de la Nación, y representantes de las fuerzas de seguridad con asiento en la ciudad.

“Orgulloso, como fueguino, de tener la ciudad que tenemos”

Tras el acto, el Presidente del Concejo Deliberante, concejal Alejandro Nogar sentenció que “98 años no es poco, por lo que es un orgullo poder estar otra vez acá al frente del Concejo Deliberante representando a los ciudadanos”.

Además aseguró estar “orgulloso, como fueguino, de tener la ciudad que tenemos y como dijo el Intendente hoy es un día para celebrar porque es un nuevo cumpleaños de la ciudad”.

Opinó que durante estos últimos años “siempre es poco el tiempo del que uno dispone, por lo que quedan todavía muchas cosas pendientes, se lo vamos a transmitir al nuevo Concejo Deliberante muchas cosas que nos han transmitido los vecinos a lo largo de estos siete años y medio que me tocó estar en la institución para que puedan seguir trabajando esos proyectos y Ordenanzas”.

Nogar también se sumó al pedido de “acompañar al Intendente electo para poder trabajar con el nivel de discusión que corresponde y recordar que detrás de cada decisión nuestra están los vecinos por lo que hay que hacerlo con responsabilidad”.

Finalmente sostuvo que en los últimos años “la ciudad ha crecido mucho, y vamos corriendo detrás de los problemas porque el crecimiento es muy importante, es muy acelerado, somos una provincia receptora, y hay que estar atentos a los problemas que surjan, pero creemos que hemos estado a la altura de las circunstancias y pudiendo dar soluciones a los vecinos”.

“A pesar de las dificultades que hoy vivimos, Río Grande siempre te da esperanzas”

Por su parte la concejal Verónica González señaló que “ha sido un acto muy emotivo, donde hubo un marco de cierre en esto de cerrar un ciclo, un periodo, donde ahora se vienen otros desafíos, y esto es lo que marca todo el tiempo la ciudad de Río Grande”.

Al respecto afirmó que “Río Grande toda la vida nos dio esperanza, a quienes vinimos hace muchísimo tiempo, a quienes siguen viniendo, es una ciudad muy particular, y en definitiva cuando nosotros hablamos que es una ciudad de los sueños tiene que ver con esta tranquilidad que te da Río Grande, estás posibilidades de seguir avanzando, a pesar de muchísimas cosas, pero Río Grande siempre te da esperanzas”.

En este sentido sostuvo que “pretendemos que la ciudad a futuro continúe avanzando, seguir teniendo esta ciudad que nos merecemos, que los vecinos la cuidemos, y a partir de ahí proyectar una ciudad que nos siga recibiendo a todos, que nos invite a tener ganas de seguir habitándola, por lo cual es entrañable haber escuchado al intendente, y nuestro futuro gobernador invitando a cumplir quizás los deseos de algunos vecinos cuando plantearon los objetivos del centenario, con ese gesto increíble hacia Martín Pérez, nuestro futuro intendente, de encuentro, y de invitar a seguir sumando en esta ciudad, por lo cual estos momentos fueron los que enmarcaron a este acto”.

Asimismo se esperanzo de cara a futuro que nuestras futuras autoridades se “puedan seguir encontrando en el dialogo, en las propuestas, y en seguir avanzando en poder tener una ciudad para todos”, dijo, al tiempo que agregó que “uno siempre pretendió poder encontrarnos en el dialogo, y cuando uno no tiene dialogo, siempre hay conflictos, y me parece que esto es un buen renacer, y proponernos y propiciar buenos encuentros sin conflictos, dado que ya no necesitamos más conflictos de los que tenemos a nivel social, y debemos avanzar en propuestas a nivel general, por lo cual brindo por todos los deseos de Gustavo Melella, por nuestra ciudad, y a seguir disfrutando de la ciudad que merecemos”.

“Ojalá que el festejo del centenario de la ciudad nos encuentre con un Río Grande pujante como todos queremos”

Por su parte la concejal María Eugenia Duré manifestó que “ha sido un aniversario muy emotivo, y que tiene que ver con estos años transcurridos que nos toca en la gestión, no solamente en el Concejo Deliberante, sino también con este cambio en la intendencia municipal, donde luego de 28 años vuelve el peronismo a gobernar el Municipio de la ciudad de la mano de Martín Pérez, y destacar la alegría que se vive hoy en el 98 aniversario de la ciudad”.

De cara al centenario de la ciudad, se esperanzó en que “Río Grande sea una ciudad productiva, que sea una ciudad con trabajo, que volvamos a ser ese Río Grande que todos queremos, y que necesitamos por el bien de nuestros vecinos”.

En función de esto, la edil remarcó que “a lo largo de estos últimos cuatro años hemos trabajado en un Concejo Deliberante que ha sido muy diverso, particularidad que ha tenido este Concejo, siendo que la mayoría de los concejales éramos mujeres, con lo cual le hemos puesto la perspectiva de género a este Concejo, que también ha tomado una dimensión para lo que es Ushuaia, que el próximo periodo contará con mujeres que representen a los vecinos, la verdad que hemos realizado un trabajo muy bueno”, sostuvo, al tiempo que agregó que “también trabajamos en inclusión, en producción, como así también hemos dado un intenso debate en cada uno de los presupuestos que el Municipio nos ha enviado para su tratamiento, con lo cual ha sido un Concejo Deliberante diverso, pero que cuando se tuvo que hacer escuchar lo hizo, nos quedan pocos meses de trabajo, se viene un nuevo presupuesto, por lo cual la idea es poder trabajar en conjunto con esta transición municipal”.

“Río Grande para mí siempre va a ser la ciudad de los soñadores”

Por último, la concejal Miriam Mora señaló que la ciudad “ha crecido muchísimo y tenemos una diversidad muy grande en lo cultural y en las tradiciones porque gran parte de la gente que vive en la ciudad ha venido de otro lugar”.

Por lo cual “para mí siempre va a ser la ciudad de los soñadores y pretendo que siga viniendo la gente con proyectos, con tantas metas por cumplir, buscando su futuro, la tranquilidad, su lugar en el mundo, y Río Grande le ha demostrado a muchos de que es ese lugar que buscan y generando también una cultura Malvinera”.

Desde su lugar como representante de la ciudad, Mora opinó que “uno no solo representa a los vecinos en un lugar público sino como vecina de la ciudad, y como ciudadana la vivo, la disfruto y la sufro porque hoy quien está atravesando una situación difícil siempre tenemos algún amigo o familiar que está atravesando eso y nosotros debemos involucrarnos y comprometernos”.

Por lo que reivindicó su participación en “reclamos, en marchas, enviando proyectos a la Legislatura para pedir una tarifa social o pidiendo que no se cierre una fábrica o que no se pierdan puestos de empleo”.

Y con relación al futuro aseguró que “no va a ser fácil porque aún nos quedan seis meses del Gobierno nacional y provincial, y no va a ser fácil levantar esta provincia, pero lo vamos a lograr como lo hemos hecho en otra oportunidad pero tenemos que estar todos hablando y tratando de lograr lo mejor”.