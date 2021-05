Los concejales debatieron diferentes iniciativas en las comisiones de trabajo

Este martes se llevó a cabo una nueva reunión de las Comisiones de Trabajo del Concejo Deliberante. En esta oportunidad se reunieron las Comisiones de Presupuesto, planeamiento urbano y obra pública; la Comisión 2: Políticas de género, promoción social y desarrollo humano; la Comisión 3: Salud y discapacidad, y la Comisión 4: Medio ambiente, desarrollo sustentable y turismo.

Río Grande.- El encuentro se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom con la presencia del presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, y los ediles Miriam Mora; Walter Abregu; Walter Campos; Hugo Martínez; Cintia Susñar; Diego Lassalle; Pablo Llancapani y Javier Calisaya. Además participaron, invitados por los Concejales, representantes del Municipio de Río Grande, del Gobierno de la provincia y madres de CEA y TEA.

Programa Alerta para Adultos Mayores

La reunión se inició con el análisis de la propuesta impulsada por el concejal Walter Campos referido a la creación del Programa Alerta Para Adultos Mayores para lo cual estuvieron presentes funcionarios del área de salud del Municipio.

El autor de la iniciativa explicó que a través de la misma “se busca estar cerca de nuestros adultos mayores para poder asistirlos en caso de una urgencia porque hay casos en que no tienen familiares y están solos” por lo que “a través de un botón anti pánico o una aplicación que se le pueda instalar en el celular para que puedan solicitar asistencia”.

Desde el Municipio efectuaron algunas observaciones sobre la iniciativa y expusieron sobre cuestiones operativas y técnicas para implementar la propuesta impulsada por el concejal Campos por lo que se acordó continuar trabajando sobre la misma dado que “la intención es llevarlo adelante en la próxima sesión”, remarcó el concejal Campos.

Sistema de Asistencia Sanitaria

Posteriormente se dio tratamiento al proyecto impulsado con el concejal Calisaya referido a la creación de un Sistema de Asistencia Sanitaria para lo cual se invitó a representantes del sistema de Salud de la provincia y también del Municipio y al respecto el concejal autor de la propuesta indicó que a nivel provincial se está capacitando a personal para “formar a agentes sanitarios”.

Desde el Municipio indicaron que algunos de los lineamientos planteados en la propuesta “se superponen con el Programa Municipios y Comunidades saludables que implementa Nación” aunque “en los últimos años se ha parado un poco su implementación pero siguen activas algunos aspectos” y “nuestra idea es avanzar hasta la última fase del programa para que se nos certifique como Municipio saludable” y también aseguró que en el Municipio “tenemos agente sanitarios y estamos muy conformes con la capacitación que recibieron y el profesionalismo con el que se desempeñan”.

Por lo cual el concejal Javier Calisaya indicó que la intención de la propuesta era “marcar los ejes principales de la política de salud del Municipio” dado que también recordó la futura discusión por un “Convenio Colectivo en el área de Salud”.

La propuesta fue ampliamente debatida y las áreas de Salud del Municipio y de la provincia opinaron sobre la misma y realizaron diferentes aportes a lo cual el Concejal Calisaya adelantó su vocación de modificar la propuesta original.

Plaza Integradora que C.E.A AZUL

Posteriormente se dio tratamiento a la propuesta de la Concejal Miriam Mora quien aclaró que el nombre hace referencia a la Creación del Espectro Autista (C.E.A) que identifica al Autismo y al TEA. Y señaló que en la ciudad “sólo hay una plaza integradora y la idea es que se construya otra plaza” con estas características “que sea exclusiva y en un espacio más grande con los espacios, los juegos adaptados y con cartelería”.

Con el aporte de las madres de TEA y la opinión de la mayoría de los Concejales la iniciativa contó con aval para continuar avanzando en el trámite legislativo.

Iluminación en circunvalación y acceso al Barrio Chacra XI

También se debatió la iniciativa de la Concejal Miriam Mora para la iluminación de un sector importante para lo que son los barrios Vapor Amadeo y Los Cisnes dado que vecinos de esos sectores aseguraron que “desde el 2015 estamos pidiendo que se ilumine desde la circunvalación hasta la calle Echelaine.

Para el análisis de este proyecto se le dio participación a funcionarios de la secretaría de Energía de la provincia quien explicó que “el proyecto está presentado e involucra varios tramos para ser iluminados en la ciudad de Río Grande” entre los que mencionó fue “el tramo que va desde la circunvalación hasta la Misión Salesiana y esperamos que prontamente se llame a licitación”.

Además mencionó la iluminación de “la ruta 3 en el tramo de circunvalación hasta el ingreso al Barrio Los Cisnes que también ha sido aprobada por el Consejo Federal de Energía Eléctrica”.

Por lo cual la concejal Mora transmitió “tranquilidad” a los vecinos dado que de acuerdo a la palabra del funcionario provincial “la obra se va a realizar”.

Programa Nutricional mediante tarjeta KARETCHOPWEN

Los concejales también debatieron la propuesta impulsada por la concejal Miriam Mora para crear el Crea Programa “Nutricional mediante tarjeta KARETCHOPWEN” explicando que a la propuesta se habían sumado diferentes productos para quienes reciben los módulos alimentarios que entrega el Municipio, a partir de las diferentes propuestas formuladas por los concejales.

La concejal Mora explicó que la intención de la norma es que los beneficiarios de la tarjeta puedan adquirir los productos en los comercios que deseen. Y de esta manera motorizar la economía local y el fomento del empleo entendiendo que desde el Municipio las compras se realizan a un número determinado de comercios para de esa manera armar los módulos que se entregan posteriormente”.

El tema demandó un amplio debate e intercambio de opiniones de los concejales presentes.

Semana Municipal de la capacidad y superación

Por otra parte se analizó el proyecto del concejal Raúl von der Thusen que busca que haya una semana para “generar conciencia para con las personas con discapacidad” y promover los conceptos referidos a la discapacidad.

Registro de publicidad de emprendimientos urbanístico

El concejal von der Thusen también impulsa la creación de un Registro de publicidad de emprendimientos urbanístico que busca “que exista un registro de los proyectos urbanísticos para evitar inconvenientes con las urbanizaciones que se realizan en la ciudad y que no están debidamente acreditadas en el Municipio” y aseguró que la intención es “aprobarlo en la próxima sesión ordinaria” y que “la gente pueda tener acceso, a través de una página Web, de cuáles son las urbanizaciones que están inscriptas en catastro municipal, provincial, los servicios con los que contará y la información necesaria” para de esta manera “la gente no adquiera lotes en urbanizaciones que no están debidamente autorizadas y cumpliendo con los requisitos que establece la Ley”.

Fondo Solidario Lazos Útiles

Finalmente se dio tratamiento al proyecto del concejal Diego Lassalle que promueve constituir un “Fondo Solidario Lazos Útiles” que busca “en el marco de la pandemia y los nuevos conceptos de educación a distancia y la necesidad de contar con la tecnología necesaria”.

De tal manera que las empresas y las personas físicas, desde la solidaridad, puedan seguir aportando para quienes menos tienen y también desde el Estado para poder aportar tecnología a través de las donaciones a este Fondo para que luego se distribuyan a las familias que menos tienen” aunque aclaró que se modificó el término Fondo por el de Banco.