“Los casos son muy bajos en las escuelas porque se respetan los protocolos”

El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, informó sobre el bajo porcentaje de contagios en los establecimientos educativos de la provincia, tanto en el universo de docentes, no docentes, como de alumnos, y defendió la presencialidad. Aseguró que, en caso de ser necesario por una agravamiento de la pandemia, van a ser los primeros en determinar el cierre temporario y explicar las razones. Explicó además que se está realizando una encuesta sobre los dispositivos de cada familia y la conectividad a internet, para paliar desde el Estado las falencias. Respecto del paro docente, dijo que siguen apostando al diálogo y que una medida de fuerza no debería ser la respuesta a la negativa a cerrar las clases presenciales.

Río Grande.- El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, dio a conocer por FM La Isla el porcentaje de contagios dentro de la comunidad educativa y destacó el bajo porcentaje, debido a que se está cumpliendo con los protocolos.

“Ayer tuvimos un total de 147 personas activas con COVID-19, entre ellos docentes, no docentes y alumnos. Hay 119 personas activas con síntomas, 79 son docentes, 32 estudiantes y 8 no docentes. Con COVID positivo hay 28 casos activos, 21 docentes, 5 no docentes y 2 estudiantes. La mayoría de los casos se dan en las escuelas estatales, sobre todo en nivel primario. Tenemos más cantidad de docentes en Ushuaia, más o menos el 68% del total, y el resto pertenece a Río Grande”, detalló.

“Permanentemente vamos viendo los datos y los tenemos actualizados a medida que las instituciones van informando. Vamos analizando con el Ministerio de Salud y con el COE las medidas que vamos tomando. En el caso del grupo de alumnos llegamos al 0,25% del total de la población estudiantil y un 4% de la población de docentes. Esto nos lleva a decir que en el ámbito de la escuela es donde más se está respetando el protocolo y por eso los casos son tan bajos. En la medida que vayamos viendo que los casos se acumulan tomaremos otro tipo de determinaciones, sobre todo en el tema de la circulación”, indicó.

La presencialidad dio origen a un enfrentamiento con el sindicato, que reclama el cierre y la vuelta a las clases virtuales: “De este tema se discutió mucho con el sindicato y, si uno escucha los datos del país y de la provincia en el ámbito escolar, en la escuela se respeta el protocolo de una forma más estricta que en otros lugares. Los números que manejamos son los que cada institución va registrando. Hablamos telefónicamente todos los días con las instituciones para tener datos actualizados y tomar decisiones. Más allá de que existe temor al contagio, hay que llevar tranquilidad porque en la escuela se respeta el protocolo y las instituciones están trabajando muy bien. Estamos analizando las instituciones donde se registra mayor cantidad de casos para ver qué está pasando y si realmente los protocolos están bien aplicados. Tanto el Ministerio de Educación como el de Salud van a determinar si es necesario hacer un alto por un tiempo y volver a la actividad virtual”, manifestó.

“Tenemos que dar tranquilidad a la comunidad porque vamos a ser los primeros en cerrar las instituciones en caso de que corra peligro la vida de alumnos, docentes y no docentes”, aseguró, y consideró que “hoy debemos aprovechar lo mejor posible la presencialidad, porque se aproxima el frío, con aparición de patologías propias del invierno y veremos cómo reacciona la población. A lo mejor, para que no colapse el sistema de salud, en ese momento será necesaria algún tipo de revisión”, advirtió.

Relevamiento de conectividad

Consultado sobre la nota que se envió a las familias por la cual se consulta si tienen internet y equipos de computación, explicó que “se le pidió esto a las instituciones para conocer cuál es la realidad en torno a los recursos tecnológicos con los que cuentan las familias. Estamos trabajando en la adquisición de computadoras para que la gente tenga conectividad en su casa. Esta bi-modalidad entre lo presencial y lo virtual se va a quedar instalada y como Estado tenemos que garantizar el acceso a todos. Esto vino para quedarse y como Estado queremos trabajar para que nuestros alumnos cuenten con el recurso para su vida escolar, de allí el relevamiento”.

En cuanto a las quejas de docentes por los cortes de internet en las escuelas que les impiden dictar clases y se ven obligados a usar los datos de sus celulares, recordó que “desde el Estado estamos trabajando para que haya conectividad para todos. Hemos otorgado a todos los docentes de la provincia un adicional mensual de 4 mil pesos por cargo para cubrir el costo de internet, y esto no se da en ninguna de las provincias del país. Somos la única que ha dado esta herramienta económica para que los docentes puedan costear internet. Tenemos que seguir trabajando para que exista la conectividad que se requiere”.

Paro docente

Con respecto a las críticas del gremio a la presencialidad y la falta de insumos para cumplir con los protocolos, tema que fue planteado a los legisladores en reunión de comisión, expresó que “tanto el sindicato como nosotros siempre quisimos lo mismo para el sistema educativo, sabemos la realidad de los edificios escolares, el problema salarial, la falta de herramientas tecnológicas. Esto nos permitió avanzar en cuestiones comunes, y pudimos llegar a un acuerdo en materia de salarios. En lo edilicio sabemos que hubo mucho tiempo de aislamiento que no permitió avanzar ni mantener ninguna obra en las instituciones. En 2020 pudimos iniciar las clases sin dificultad, pero luego vino el aislamiento y no hubo presencia en las escuelas para tener un mantenimiento. Empezaron a aparecer problemas y de a poco se fueron reactivando las obras. Esto llevó un tiempo, ya tenemos gran parte de las instituciones en funcionamiento y se trabaja con el resto para solucionar el tema. Hay calderas que se han fundido y hubo que hacer licitaciones, con lo que esto implica, para adquirir artefactos nuevos. Esto lo fue marcando el sindicato y también las propias instituciones, y nosotros lo tomamos”.

También se refirió a otro reclamo histórico del gremio sobre las titularizaciones: “Eran un tema pendiente y pudimos avanzar. Homologamos un cargo para dar estabilidad a los docentes y seguimos trabajando para que la primera quincena de mayo salga el primer grupo. Ahora se presentó un caso puntual y el gremio pide la suspensión de actividades. Hubo una reunión con las ministras de Salud y Educación y se explicó al sindicato la razón de mantener esta presencialidad cuidada. Obviamente el sindicato no acordó y declaró el paro del miércoles. Hay que reconocer que más allá de haber declarado un paro provincial, los docentes tomaron una determinación y el acatamiento fue muy bajo. Hubo una diferencia entre Ushuaia y Río Grande con el acatamiento. A nivel personal, creo que ante una negativa del ministerio a un pedido del sindicato la respuesta no puede ser el paro. Debemos ir al diálogo, como lo venimos haciendo desde el principio de la gestión y buscar un camino en conjunto. Creemos que tenemos que trabajar junto con el sindicato en una presencialidad cuidada y esto no se logra a través de un paro, sino con la construcción, aun en las diferencias. Igualmente uno es respetuoso de lo que van determinando las organizaciones gremiales”, aseveró.

“Nosotros seguimos apostando al diálogo y como Ministerio tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación de alumnos y alumnas, y también el derecho a la salud. Permanentemente estamos analizando la presencialidad en las escuelas y, si vemos una situación que lo amerite, vamos a salir a explicar a la comunidad si tenemos que cerrar”, concluyó el funcionario.