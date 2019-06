Los candidatos de Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez y Fernando Gliubich votaron en Río Grande.

Los candidatos a la Gobernación por Ser Fueguino votaron temprano en la mañana de este domingo, donde señalaron que “hoy es un día de fiesta de la democracia, es una fiesta cívica, y deseamos que se dé con mucho respeto, y que la gente pueda votar de forma tranquila”. Además indicaron que “la provincia necesita de una reforma electoral de cara a futuro”.

Río Grande.- Este domingo temprano, votaron los candidatos a la Gobernación por Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez, y Fernando Gliubich, donde el candidato a Gobernador votó a las 9 AM en la escuela ex Comercio N° 1 Comandante Luis Piedrabuena, en la mesa 362 de esta ciudad, mientras que Fernando Gliubich hizo lo propio en la Escuela N° 8 Gral. José de San Martín a las 9:30 horas en la mesa N° 300.

Tras la emisión del sufragio, ‘Pipo’ Rodríguez señaló que “ojala que hoy sea un buen día, no solamente para Tierra del Fuego, sino para todos los argentinos, esperamos que se desarrollen las elecciones de manera tranquila, que la gente pueda elegir con tranquilidad”.

Asimismo sostuvo que “las mesas están desordenadas, me costó muchísimo poder encontrar nuestras boletas, pero la verdad esto a futuro tiene que cambiar, no solamente en nuestra provincia, sino también en el país, dado que tenemos que ser capaces de construir entre todos, independientemente de los partidos políticos, la Argentina va a salir adelante cuando los políticos nos demos cuenta que lo mejor de cada uno no está en una posición ideológica, sino que en todos los partidos hay muy buenos dirigentes, y hay que convocarlos para poder sacar adelante a la provincia, y al país”.

Puntualizó que “hay que cambiar el sistema de votación”, dijo, al tiempo que recordó que “yo presente cuando era Legislador la reforma electoral, pero en su momento no logré el consenso, espero que la próxima Legislatura lo pueda lograr, que le simplifiquemos la tarea al elector, y la gente será la que decida, y ojala que elija lo mejor para Tierra del Fuego, y en octubre lo mejor para el país”.

Finalmente aventuró que habrá ballotage al manifestar que “la elección se definirá la próxima semana”.

Por su el parte el candidato a la Vice gobernación Fernando Gliubich destacó el “trabajo realizado por los fiscales, es una fiesta cívica, y ojala que podamos avanzar en cuanto a una reforma electoral, podamos profundizar este modelo democrático, me parece que en la medida que toda la clase dirigente podamos aunar los esfuerzos, vamos a poder profundizar en este sentido la democracia”.

También se refirió a como encontró el cuarto oscuro, para lo cual dijo que “las mesas están bien divididas, en mi mesa estaban las boletas correctas, pero lo que si cuesta mucho poder encontrar algunas opciones, por lo cual es sumamente importante de cara a futuro una reforma electoral, de manera de simplificar el sistema para el elector, y que sea más equitativo”.