Los 19 gobernadores presentarán dos demandas a la Corte Suprema el próximo lunes

Lo adelantó la gobernadora Rosana Bertone y dijo que, a pedido del secretario de provincias, se decidió dar algunos días para buscar alguna alternativa de compensación al recorte de coparticipación. “El país está inmerso en una crisis muy grave, hay un Ejecutivo que ya está en el piso y no lo vamos a patear. Lo que queremos es buscar soluciones”, afirmó Bertone, aunque no ve intenciones de dialogar de la otra parte. Priorizó la decisión de “cuidar los recursos de nuestra gente, porque tenemos que cumplir obligaciones como gobernadores”.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone evaluó la reunión de ayer en el CFI, luego de la cual se emitió un documento y se tomó la decisión de demandar al estado nacional ante la Corte Suprema.

Por FM La Isla, dijo que “en realidad hubo muchísima preocupación desde el día posterior a las PASO, porque a partir de ahí se sucedieron una serie de circunstancias que sorprendieron a todos, desde la actitud de Macri, a las decisiones que toma con tres decretos, que no son comunicados ni consensuados con los gobernadores. Se están afectando intereses de las provincias argentinas y recursos importantísimos. Muchos expresaron en la reunión las dificultades en el pago de salarios y hay provincias que van a ser afectadas en más de dos mil millones, muchas en más de mil, y en nuestro caso rondaremos los 400 ó 500 millones”, dijo del impacto del IVA cero a alimentos, la suba del piso de Ganancias y el congelamiento de combustibles.

“No es que rechazamos medidas que ayuden a paliar la difícil situación de las familias argentinas, pero esa ayuda se está dando con recursos de las provincias y está en peligro la paz social por una cuestión electoralista, porque no se buscaron soluciones concretas y definitivas”, sostuvo.

“Mientras estábamos reunidos los gobernadores, los ministros de economía se reunieron con Alejandro Caldarelli, que es el secretario de provincias del Ministerio del Interior. Ellos pidieron una semana de plazo para ver si pueden hacer una compensación, pero los gobernadores no creemos que realmente lo lleven a la práctica”, dijo Bertone, ante la falta de confianza en una gestión en retirada.

“Uno no ve que haya voluntad política concreta de resolver los temas y falta un diálogo franco y sincero, por eso los 19 gobernadores decidimos ir a la justicia el lunes a la mañana. Creo que a ellos no les importa mucho cuál sea la determinación que tome un conjunto de gobernadores, aunque son los que tienen legitimidad en la Argentina. Nosotros hemos sido muy responsables, incluso en el documento que se firmó, porque en primer lugar nos importa la gente, nos importan los trabajadores, lo que pasa en nuestras provincias, la paz social y también los mercados. No somos 19 irresponsables a los que se nos dificulta el pago de los sueldos y la prestación de servicios esenciales. El país está inmerso en una crisis muy grave y hay un Ejecutivo que ya está en el piso y no lo vamos a patear. Lo que queremos es buscar soluciones”, enfatizó Bertone.

Consultada acerca de las fuentes de posible financiamiento para la compensación, enumeró varias, con la salvedad de que no son los gobernadores los que tienen que decirle qué hacer al gobierno de Macri: “Hay un monto muy importante de ATN sin distribuir. Los bancos son los que más han ganado todo este tiempo y, si quisieran, también ahí podría haber una definición. Nosotros no somos los que le tenemos que fijar al gobierno de qué lugar tiene que sacar los fondos. Los sectores agroexportadores también han ganado muchísimo en la Argentina. Junto con los bancos son dos sectores muy fuertes que han ganado mucho en el gobierno de Macri”, expresó.

“Nosotros estamos dispuestos a hablar y por eso los ministros se han reunido con Caldarelli, pero no vemos intención de parte del Ejecutivo, que dictó medidas netamente electoralistas, por 90 días o 120 días, con decretos simples, porque ni siquiera son DNU, así que son totalmente inconstitucionales. Este trayecto va a ser muy difícil para todas las provincias, porque se ven afectados nuestros recursos, pero también hay que pensar en el día 91 o el día 121, cuando muchas medidas ya no estén vigentes. Esto es dejarle una papa caliente a Alberto Fernández”, alertó.

“Esta situación nadie se la esperaba. Es verdad que venimos de manera inconsulta desde el pacto fiscal en adelante, que firmamos para corregir asimetrías y bajar impuestos, pero nunca nos imaginamos que el gobierno nacional, que tanto ha criticado la falta de seguridad jurídica, incurriese en esta falta de seguridad jurídica. Se ha roto el pacto con el FMI, el pacto fiscal, se han vulnerado las garantías constitucionales de las provincias. Hay una vulneración enorme de derechos, por eso pedimos ayer una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, que lamentablemente no nos contestó. Ante esta manera de actuar no nos queda otra que judicializar todos juntos, porque no es lo mismo si lo hacemos en forma individual, como el caso de la soja que lo hicimos seis provincias. Logramos el consenso de 19 provincias y es muy importante, porque la unión hace la fuerza y esperamos que la Corte rápidamente deje sin efecto las medidas”, confió.

Al borde de la cuasi moneda

Bertone dio cuenta además de la grave situación de otras provincias y en particular mencionó que Córdoba analiza emitir cuasi moneda. “Los decretos salieron de una manera improvisada, buscando generar anuncios en un momento difícil que transitan, y diría que ha sido una brutalidad. Hay provincias mucho más golpeadas que Tierra del Fuego. El gobernador de Córdoba dijo que iba a tener que emitir cuasi moneda y ningún ciudadano quiere volver a escuchar hablar de eso. Queremos seguir buscando el diálogo, vamos a judicializar pero sin ser irresponsables. El problema es que no hay una contraparte y no queremos agravar la situación de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de administrar nuestras provincias pero también de cuidar el país y ser responsables”, remarcó.

En concreto, adelantó que “el lunes vamos a hacer la presentación ante la Corte Suprema por el reclamo de la actividad hidrocarburífera. También vamos a hacer una presentación el lunes con respecto al IVA y Ganancias, y hay una tercera presentación que tiene preparada el Fiscal de Estado para apurar el reclamo del fondo de la soja. Vamos a dejar transcurrir esta semana que pidió Caldarelli para ver si hay alguna otra propuesta. Se transitan momentos difíciles, no los queremos agravar, pero también queremos cuidar los recursos de nuestra gente, porque tenemos que cumplir obligaciones como gobernadores”, concluyó.