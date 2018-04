Löffler pidió al oficialismo que no se apliquen las reformas para el 2019

El legislador del MPF cuestionó el “apuro” del oficialismo por aprobar el paquete de la reforma política y aplicarlo en las elecciones de 2019. No descartó incorporar tecnología en la votación, pero advirtió que estos cambios son parte de un proceso que requiere tiempo y, primero, unificar los sistemas electorales de la provincia y las tres ciudades. Como un gesto del gobierno, pidió que se incorpore al texto de los proyectos un artículo que establezca que no tendrán vigencia hasta después del proceso electoral del año próximo, para analizar todas las propuestas “con tranquilidad”. Remarcó que “el propio juez electoral puso muchas dudas respecto de la posibilidad del juzgado de llevar adelante las PASO y poder fiscalizar las urnas electrónicas”.

Río Grande.- Con muchos reparos de parte de todos los actores que pasaron por la comisión 1 esta semana, la reforma política comenzó a debatirse entre tropiezos, en particular para los dos proyectos insignia del Ejecutivo, que son la implementación de las PASO y la boleta electrónica.

Desde la oposición, el legislador del MPF Damián Löffler, observó que “es un paquete normativo que viene a modificar una serie de leyes que se encuentran en vigencia. Si bien uno no se opone a la incorporación de tecnología, que vino para quedarse, lo que debemos garantizar es que lo que refleje el escrutinio final de cada una de las urnas sea la voluntad del ciudadano que va a votar”, planteó por FM Del Sur.

Particularmente el voto electrónico “nos genera muchas dudas por los antecedentes que hay no sólo a nivel nacional sino con lo que ha pasado en el mundo”, pero tampoco hay acuerdo con las PASO.

“Se quieren imponer en la provincia y no estamos de acuerdo por el gasto que genera, porque perdieron el sentido que quisieron tener. Nosotros nunca estuvimos a favor de las PASO, porque entendemos que se meten en la vida interna partidaria. Nosotros tenemos un partido político que funciona, que tiene sus autoridades electas, y el argumento es que hay muchos partidos políticos que aparecen antes de las elecciones, que hay muchas boletas y después los partidos desaparecen. Nosotros entendemos que debe haber una reforma de la ley de partidos políticos, darles la fortaleza que establece la Constitución provincial, trabajar profundamente para que tengan la vida que deben tener, y luego trabajar paulatinamente en las modificaciones, con incorporación de tecnología, con los plazos y los tiempos que necesitamos para capacitar a los que estamos en la actividad política, a los ciudadanos que tienen que votar, y a los fiscales que tienen que controlar el escrutinio”, planteó.

Subrayó que “el propio juez electoral puso muchas dudas respecto de la posibilidad del juzgado de llevar adelante las PASO y poder fiscalizar las urnas electrónicas. La modificación electoral plantea que se adecuen las cartas orgánicas, si es voluntad de los municipios, para poder homogeneizar el régimen electoral de la provincia y nos quedan muchísimas dudas. Uno celebra que el Ejecutivo haya hecho esta convocatoria amplia, estas comisiones muy democráticas, pero también preocupa que muchas veces vemos que se hacen grandes convocatorias, pero el texto final de la ley es un monopolio muy grande del Ejecutivo. Esto viene pasando, y es una cortina de humo donde todos ponen palabra, pero no se corre una coma de la letra del Ejecutivo”, advirtió, temiendo que luego de este debate se lleve a sesión el paquete de reformas tal como fue remitido.

“Todavía esto no ha tenido un dictamen de comisión y uno supone que la discusión viene para rato. Queremos creer que esto no es una estrategia política para resolver un problema electoral de coyuntura de quienes les toca gobernar hoy y, para iniciar una discusión sana, esto no se tendría que aplicar para el próximo período electoral”, expresó.

De hecho, hubo un planteo en comisión para que se incorpore un artículo donde fehacientemente se establezca que la aplicación será posterior al proceso electoral de 2019, con el fin de “trabajar tranquilos con el juzgado electoral, conseguir los mejores proveedores en el mundo si queremos avanzar con la boleta electrónica, trabajar con los intendentes para unificar los sistemas electorales en la provincia y los municipios”, dijo.

“Es una discusión que lleva tiempo, el juzgado tiene que incorporar personal idóneo para hacer un control exhaustivo de lo que representa el voto electrónico, el control de las máquinas, ver si trabajarán de forma autónoma u online, definir el software. No hay muchas experiencias y se ha planteado que en países del primer mundo que implementaron esta tecnología volvieron al voto en papel. Son experiencias para tener en cuenta”, remarcó.

Una de las grandes dudas de la boleta electrónica radica en este apuro del Ejecutivo por implementarla, con soporte en papel, que sería lo mismo que continuar con el sistema actual. “¿Por qué no seguir votando en papel, si se plantea un soporte en papel donde van a tener que hacer el recuento físico de todas las boletitas que imprima la máquina? -se preguntó Löffler-. Uno viene de muchos procesos electorales y la verdad que las picardías hoy prácticamente son nulas, el voto cadena no existe hace años y es subestimar a la gente”, dijo ante las objeciones sobre la manipulación de las votaciones tradicionales.

La “cajita feliz”

Löffler admitió que “una de las cosas que más se criticó en la última elección por ahí es producto de que a algunos sectores no les gustó el resultado”, dijo de las críticas a la llamada “cajita feliz”, donde se depositaban las boletas.

“A mí me puede gustar más o menos el resultado, pero soy muy respetuoso de lo que decide la gente. Pero se ve que algunos le imputan el problema a la cajita, cuando en países muy serios se utiliza la cajita. Por ahí el problema fue la velocidad con que se implementó, la falta de recursos con que se llevó adelante el proceso, y la cantidad de electores que había por mesa”, dijo.

“Nosotros estamos abiertos a dar el debate, pero entendemos que si no hay posibilidad de que esto se discuta para adelante, es un manotazo de ahogado para resolver un problema electoral del año que viene. Esto es un proceso, y si verdaderamente queremos simplificar la vida de la gente común, para que vaya a votar la menor cantidad de veces posible, para que el proceso de sufragio sea más simple y el recuento de votos también, hay que trabajar con tiempo”, sentenció.

Apuntó que “sacaría las dudas que muchos tenemos ante este apuro por modificar ya el régimen electoral, porque si intentan que haya PASO el año que viene, estaríamos agregando una elección obligatoria más para la gente, y no se votaría con las PASO para los cargos de intendente y concejales. O sea que los partidos políticos deberían votar concejales e intendentes con su vida interna partidaria, y tendríamos PASO para gobernador y legisladores. En vez de simplificarle la vida a la gente, se la estaríamos complicando. Esas son las cosas que a uno le hacen ruido”, subrayó.

Demasiado apuro

El legislador cuestionó que haya tanto apuro del oficialismo y “yo creo que el bloque justicialista debería blanquear su posición sobre la mesa y comprometerse a poner como último artículo que no se aplica para la próxima elección. A partir de ahí habría una discusión más sana, con mayor tranquilidad y con posibilidad de aporte de todos los sectores. Este es un tema de agenda de la política, no de la sociedad, donde los temas pasan por otro lado. Por eso no sé si están apurados para sacarlo, o es una cortina de humo para tapar otras cosas que pasan en la provincia”, deslizó.

“Cuando se hacen las cosas apuradas seguramente se hacen peor que con tranquilidad. Es lo que pasó con la compra de las turbinas -de Sullair-, que espero sirvan para algo, porque por los datos que manejamos del propio personal de la Dirección Provincial de Energía, estamos comprando chatarra y carísima. En el medio ponen la cortina de humo diciendo que los hoteles no van a tener luz en invierno, que viene la temporada de esquí y el cerro no va a poder funcionar. Siempre ponen por delante algún problema, como si fuera un problema de la Legislatura, pero el gobierno lleva dos años y medio de gestión, declararon la emergencia energética cuando asumieron, continuó siendo presidente de la DPE un hombre que venía de la gestión de Fabiana Ríos, estamos endeudando a los vecinos en miles de millones de pesos en cada sesión que tenemos, y estas son las cosas que preocupan”, concluyó el mopofista.