“Lo que sugiero es la ampliación de la matriz productiva en base al valor agregado a bienes originarios de la isla”

El contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera e integrante de la mesa directiva de FAIMA, dio a conocer la propuesta elevada a autoridades nacionales, provinciales y municipales, para ampliar la matriz productiva a partir de la resolución 418, que otorga los beneficios del subrégimen a los productos originarios con agregado de valor. Además expresó su preocupación por la ola de usurpaciones en el país, que dará origen a un reclamo formal de la Cámara ante el gobierno nacional, y en particular en Río Grande. En forma personal padeció una incursión en su chacra, con robo de materiales y faena de animales. Otra inquietud de FAIMA está vinculada con alguna herramienta legal que ponga freno a los juicios laborales una vez atravesada la pandemia, dado que la mayoría de las empresas han pagado fuera de término o en cuotas, y por ello son pasibles de multas.

Río Grande.- El presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, Contador Ramón Gallardo, expuso por Radio Universidad 93.5 la preocupación de la entidad por la ola de usurpaciones en todo el país. “Se han generalizado en el norte del país. Hay gente que tiene campos y montes donde están trabajando, en Chaco, Corrientes y otras zonas, y están esperando que el Estado saque a la gente. Fue el último tema que se trató en la Cámara y vamos a elevar esta preocupación que existe al gobierno nacional, porque hay hechos concretos, donde se instalan y de la noche a la mañana hay gente que está ocupando una chacra. Hay mucha incertidumbre y esta situación era algo que no estaba contemplada, porque si los que ocupan tienen chicos es difícil después llegar a sacarlos”, manifestó.

Consideró que “la justicia es muy lenta” por lo que debe haber una actitud proactiva del Estado que proteja la propiedad privada. Advirtió que “en la zona de las chacras de Río Grande también hubo intenciones de ocupación. Yo tengo una chacra y lo sé a ciencia cierta, así que existe la misma preocupación que en el norte del país. Tengo doble tranquera y una casa de dos plantas construida. No se llevaron los bloques porque es imposible arrancarlos, pero se llevaron puertas, ventanas, y no me dejaron nada. No tiene sentido reclamar porque nadie sabe nada ni se hace cargo. Tampoco podemos poner un guardia, porque es pagar un sueldo más. Así que opté por poner doble tranquera. Fue en mi chacra donde faenaron los animales. Tengo siete hectáreas y título de propiedad”, aclaró.

Propuesta de prórroga

Con relación al régimen, informó que elevó “un proyecto sobre el nuevo perfil de la provincia al Poder Ejecutivo Provincial, a senadores, diputados, y estuve reunido con el legislador Federico Sciurano. Es un trabajo de 26 hojas sobre la nueva matriz productiva que se busca, y lo que sugiero es la ampliación de la matriz productiva en base a la resolución 418 que sacó el gobierno de Macri, donde da los mismos beneficios a quien ponga valor agregado a bienes originarios de la isla”.

“El legislador Sciurano quedó en que iba a analizar la propuesta con su gente. Yo lo que busco es menos subsidios y más fuentes de trabajo, porque la gente quiere un trabajo digno, ganar su plata, no quiere una bolsa de pan”, subrayó.

Con el municipio de Río Grande hubo diálogo con el Secretario de Desarrollo Económico. “Le comenté el proyecto y planteé hacer una mesa política donde estén representadas las tres intendencias y el gobierno provincial. Cada cual va a defender su terreno y en la zona norte es necesario el puerto, por eso es indispensable que esté el Ejecutivo municipal de Río Grande. No vi que se mencionara el proyecto, tal vez están trabajando en algo más importante y lo darán a conocer, pero no tengo conocimiento de nada. En su momento hablé con un funcionario nacional y me dijo que nos olvidáramos de los 50 años, que ampliemos la matriz productiva, y lo que ya está, está. Yo creo que van a prorrogar la ley, pero no por los años que pidieron”, avizoró.

Agregó que “ese trabajo también lo presenté a FAIMA a nivel nacional y lo usaron en Chaco y en otras provincias como base, si bien no tienen un régimen similar, pero muchas veces no ven las posibilidades en otras provincias. Mendoza se dedica a la producción de frutas, entre otros productos, y por ahí puede surgir otra cosa. Están apuntando distintas provincias a ampliar su matriz productiva y sacar provecho de otras cosas que no veían. Acá tenemos todos los recursos, porque es una provincia rica en petróleo, gas, bosques, pesca, turba, ganado, agua. Yo estoy en la mesa directiva de la Federación Argentina de la Industria Maderera –FAIMA-, e integro dos comisiones de trabajo de la Unión Industrial Argentina, que son la comisión pymes y la de tributos”, recordó.

Moratoria y juicios por venir

En materia tributaria, celebró la prórroga de la moratoria “por un mes más. Eso fue solicitado por distintas cámaras, por el Consejo de Profesionales. Hace un año venimos peleando por esta moratoria y al fin se dio. Estamos contentos en ese aspecto y lo pidieron muchísimas cámaras, porque afectaba a todos. Ahora lo que estamos pidiendo es que después de la pandemia saquen alguna legislación para evitar el vendaval de juicios laborales por incumplimientos, multas e infracciones, porque hay requisitos que por la misma pandemia no se han podido cumplir y las multas están. Cobran multa por todo, por pagar fuera de término el sueldo ya pasado el cuarto día hábil, o por pagar el sueldo en cuotas. Hay muchas empresas que han tenido que pagar en cuotas en plena cuarentena, y hoy corren el riesgo de recibir multas y sanciones”, aseguró.

“Tienen que frenar un poco con las exigencias para los pocos que van quedando y aportan, porque cada vez cierran más comercios. Es tan pesada la carga fiscal y laboral, que es imposible hoy iniciar un proyecto”, cuestionó.

“En la fábrica que tengo, debo comprar una fresa porque lamentablemente tengo máquinas importadas. Esa fresa sale 6 mil dólares y la máquina necesita tres. Si quiero importar una fresa, me sale un millón doscientos mil pesos. Eso no sé en cuánto tiempo lo puedo recuperar y lo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente, empresarios y PyMEs. Es complicado y difícil poder arrancar”, sostuvo.

Ley de quiebras

Finalmente se le preguntó sobre la ley de quiebras y dijo que “se sacó un proyecto que tira la pelota para adelante, porque posterga embargos y ejecuciones pero no hay nada de fondo resuelto. Yo ya había dicho que los fueros comerciales no iban a dar abasto por la cantidad de empresas en concurso”.