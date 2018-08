“Lo que hay que revisar es la reglamentación que regula el sistema electoral”

El juez electoral Isidoro Aramburu aseguró que no es necesaria ni una reforma de la carta orgánica de Ushuaia, ni una enmienda, para resolver la paridad de género. Mediante un cambio en la reglamentación del sistema electoral los ediles capitalinos podrían solucionar el conflicto que está judicializado, y a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. El magistrado rechazó la posibilidad de debatir políticamente con los concejales, con una ejecución de sentencia pendiente.

Río Grande.- El juez electoral Isidoro Aramburu afirmó ayer por Radio Provincia que no es necesario ni reformar la carta orgánica de la Municipalidad de Ushuaia ni tampoco avanzar con una enmienda para resolver la paridad de género en la composición del cuerpo deliberativo.

La situación fue judicializada por el colectivo de mujeres, que obtuvo un fallo a favor, apelado por los concejales y a resolución de la Cámara en estos momentos. En los últimos días se conoció la invitación cursada al juez por parte de los concejales, para reunirse el lunes y resolver políticamente la situación, planteó que Aramburu consideró “improcedente”.

No irá a la convocatoria “primero, porque hace treinta días tenemos prevista una actividad en Río Grande con empleados judiciales, por la capacitación para las próximas elecciones; y por otro lado el Concejo Deliberante nos convoca para opinar sobre el objeto de litigio de la acción de amparo que está en curso de ejecución de sentencia. Es improcedente que vayamos al Concejo a hablar sobre el tema y menos a debatir políticamente respecto de la resolución del conflicto”, expresó.

“Nosotros estamos en proceso de ejecución de sentencia, sin perjuicio de que fue apelada por el Concejo Deliberante. Hoy tenemos que ser respetuosos y esperar lo que van a resolver los camaristas de la sala civil de Río Grande. Por ahora resulta inadecuado y la sentencia no ha sido suspendida”, aclaró el magistrado.

Una vez que resuelva la Cámara, “es muy probable convocar a una audiencia en el ámbito de mi juzgado, para que las partes den su opinión y se arribe al consenso de una solución”, dijo, remarcando que será siempre en el marco del proceso y no en una reunión política.

Destacó que “el fallo de la acción de amparo fue prudente y equilibrado, y plantea que el Concejo Deliberante encuentre la solución al conflicto, en el marco de sus facultades. El fallo es absolutamente claro, rechazó la inconstitucionalidad respecto del artículo 219 de la carta orgánica -por el cual no puede modificarse la voluntad del electorado al preferir los concejales-y plantea una solución urgente de esta cuestión por la vía de la reglamentación, con la regulación del sistema electoral en Ushuaia. El fallo es preciso y respeta la autonomía del Concejo, y a eso debemos apegarnos”, instó.

Ahora “será la Cámara la que resuelva.La apelación del Concejo está dentro de sus facultades y la Cámara resolverá si la norma es constitucional o no. Tenemos que esperar los tiempos de la Cámara y ser respetuosos del criterio de los camaristas”, dijo.

Respecto de la alternativa de una enmienda que plantean algunos concejales, en tanto otros no ven salida si no hay un llamado a la convención constituyente para que realice una reforma, aseguró que no es necesario: “Lo que habría que revisar es la reglamentación, es decir la ordenanza que regula el sistema electoral de Ushuaia, porque el mecanismo actual de reglamentación impide que las mujeres accedan a las bancas, participando efectivamente en la representación del Concejo Deliberante. Esto va en contra de la Constitución Nacional, de nuestro sistema interamericano, de los tratados de derechos humanos y de toda la legislación nacional que está consolidando el sistema de paridad de género”, subrayó.

“Las listas tienen que respetar la paridad de género y aquí, como tenemos la particularidad de las preferencias, los concejales deberán regular una legislación que articule todos estos principios: las preferencias, la paridad de género, el cupo femenino, y la participación de toda la sociedad en la vida política de la ciudad de Ushuaia”, dijo aunque no será quien le diga a los ediles cómo deben llevar esto adelante.

“Yo no me quiero meter porque yo no voy a legislar, los que tienen que legislar los concejales, en el marco de los parámetros jurídicos que establece la sentencia; pero la sentencia no está firme y habrá que ver lo que diga la Cámara. Tenemos que ser respetuosos de esta instancia judicial nueva, porque es la Alzada la que va a terminar resolviendo eventualmente el planteo hecho por el colectivo de mujeres. Sin necesidad de eliminar las preferencias, se pueden realizar reglamentaciones que imbriquen y entrecrucen preferencias con paridad de género o cupo femenino”, concluyó.