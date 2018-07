“Lo más rápido que queremos hacer es la puesta en servicio de las cámaras y el 911”

El secretario de Seguridad Javier Eposto informó sobre las gestiones realizadas en la capital federal y en particular se refirió a la reunión que mantuvo con Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que quedó sorprendido con la tecnología, las instalaciones y el equipamiento del sistema 911, que ahora quiere implementar en la provincia. Ya están en estudio los dos presupuestos presentados.

Río Grande.- El secretario de Seguridad Javier Eposto informó por Radio Universidad 93.5 sobre la intención de implementar el 911 en la provincia, luego de su visita a las instalaciones, acompañado del secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

“Me reuní con él a efectos de que me muestre el 911 y cuatro escáneres que tiene la ciudad de Buenos Aires, para ir viendo si nos sirven o no, y si las contingencias climáticas de Tierra del Fuego son buenas.Me interioricé cómo funciona la policía de seguridad nueva que creó, las distintas áreas que se fueron creando, conociendo su sistema y su política de seguridad. Fuimos a conocer las instalaciones del 911, porque nosotros queremos traerlo a la provincia para darle herramientas a nuestra sociedad y tener un solo teléfono donde puedan llamar”, sostuvo.

“El 911 implementa las cámaras que vamos a poner y estamos viendo cuáles son los protocolos que tiene la ciudad de Buenos Aires, las empresas que trabajan con el 911 para que nos asesoren, y ver cuál es el mejor programa que podemos traer a nuestra provincia. No queremos hacer algo al antojo de uno, sino buscar lo mejor para la provincia, en base a los que saben y ya tienen el sistema, para no cometer errores”, manifestó.

“En esta visita quedé sorprendido y con la esperanza de que la provincia pueda tener el sistema 911. Me sorprendieron las instalaciones, y en Buenos Aires se entra al 911 por cualquier problema, por un incendio, un robo, por un problema de salud, por una denuncia anónima o cualquier inconveniente. La llamada la toma un operador que es un policía muy capacitado en el área, que eleva una carta por internet desde el primer piso al segundo, donde hacen las delegaciones pertinentes y las acciones pertinentes. Si hay un problema de seguridad, llaman a los cuatro móviles que tienen monitoreados por GPS, que están cerca de la zona. En el tercer piso diligencian todas las cámaras que tienen al sector donde se está haciendo el procedimiento”, detalló.

“Quedé sorprendido con la tecnología, con la dinámica del trabajo y con las instalaciones. En la provincia voy a trabajar para tratar de dejar algo. La gobernadora me ha enseñado que, en el lugar donde esté, tengo que tratar de dejar algo, así que estoy trabajando con mi secretario Granieri para ver si podemos traer el 911, implementar las cámaras y a posteriori las instalaciones. Lo más rápido que queremos hacer es la puesta en servicio de las cámaras y el 911”, subrayó.

También se mostró interesados en los escáneres móviles que tiene CABA. “Es un camión tipo Sprinter o IVECO, la parte trasera está abierta y monitorea a 20 kilómetros por hora el camión en marcha o los vehículos en marcha. Me sorprendió y me gustó, porque tiene un alcance de cinco metros de profundidad. Es un valor elevado, porque son dos millones de dólares, es decir casi 60 millones de pesos, pero es un sueño poder tener algo así”, dijo.

Dio a conocer dos presupuestos presentados, porque “el 911 lo venden dos empresas, una es Telefónica y la otra no lo recuerdo, pero tiene un convenio a nivel nacional con el Ministerio de Seguridad, que se puede hacer cargo de algún costo y eso abarataría algo el presupuesto que nos presentó Telefónica. Está todo en estudio para poder tenerlos de una buena vez”, confirmó.

Apuntó que “en dos o tres meses estarán en la provincia las cámaras de seguridad. Estamos hablando de 80 cámaras, 40 por ciudad. Hoy contamos solamente con 12 ó 13 que están funcionando en Río Grande. Esto va a ser un centro de monitoreo de la policía de Tierra del Fuego y ahí mismo iría el 911, para cerrar lo que uno está proyectando y anhela tener en la provincia”.

Compra del Lear Jet

Por otra parte, dio a conocer la reunión que mantuvo ayer con el Ministro de Economía vinculada con la compra del Lear Jet, que ya está autorizada. “A la hora de comprar queríamos sacar todo tipo de intermediarios. Queremos el vínculo directo con Lear Jet y que ellos nos digan la aeronave que tienen para la venta. La provincia comprará en función de lo que dé el presupuesto. El legislador Blanco está muy interesado también y seguramente nos va a acompañar en la compra del avión. La Legislatura asignó una partida para la reparación del viejo Lear. El grave error inicial fue haber entregado el Lear nuevo y no terminar de pagar ese compromiso, pero estamos trabajando y ya me reuní con el Ministro de Economía para hablar del tema”, reiteró.

“Yo respeto mucho a Labroca porque en los momentos críticos que está teniendo el país tenemos un ministro con la capacidad de utilizar los recursos para que esta provincia no sea como Santa Cruz, Chubut u otras provincias. Siempre estoy como picaseso pidiéndole más partidas para generar más acciones de seguridad en esta provincia”, indicó.

Compras secretas

Consultado sobre las compras secretas del ex funcionario a cargo de su cartera, queda a la espera de la resolución de los legisladores luego del receso. “Yo me acerqué con los cuatro expedientes, le di copia a los presidentes de bloque de la comisión de seguridad, hice un repaso de todo el material que se compró, dónde se compró y dónde está ahora, además de para qué sirve. Les pedí mantener el secreto de la reunión para que no se sepan ciertas cosas de tecnología que se utilizan al momento de investigar y son herramientas importantes para nosotros en la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

“Entiendo que la reunión fue muy buena, yo me pude explayar muy bien con los legisladores propios, los del MPF y del radicalismo. De mi parte pudimos mostrar que las compras se hicieron y el material está, y luego es decisión de ellos hacer la evaluación.Si bien hubo un procedimiento administrativo malo en uno de los expedientes y una sanción económica sobre el ex secretario de seguridad, el resto estaba bien y no hubo malversación de fondos. Entiendo que con esas explicaciones los legisladores evacuaron sus dudas”, aseguró.

Convenio con RENAPER

También se refirió al convenio firmado con el RENAPER “para tener más herramientas y la base de datos más grande. Nosotros teníamos algo, pero solamente se habilitaban dos solapas. Ahora vamos a tener mayor acceso a la base de datos y firmamos un convenio para que esa información llegue rápido a la provincia, para que la policía pueda tener las claves y pueda usar esa información para que las investigaciones lleguen a buen fin”, concluyó.