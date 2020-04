“Lo más probable que la vuelta a clases sea después de las vacaciones de invierno”

Así lo entendió la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia Analía Cubino, señalando además que “lo último que va a regresar a su cuestión habitual será la escuela, en lo único que debemos pensar es en la salud, no hay apuro”. Además adelantó que “debemos seguir trabajando con todos los actores del sistema, y pensar con un plan que será más largo, y amplio que fin de año del 2020, sino que se estará trabajando en 2020, 2021, y en esto en ir paliando y solventando las situaciones que se generan por la condición de no estar en clases”, expuso. Por otro lado remarcó que “desde el Ministerio no se ha autorizado el aumento de las cuotas en los establecimientos de gestión privada”.

Río Grande.- Luego de la reunión por videoconferencia que mantuvo el pasado jueves el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, con sus pares de las 24 provincias en el marco del Consejo Federal de Educación, donde evaluaron las acciones realizadas durante el mes en el que no se dictaron clases presénciales, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia Analía Cubino realizó un balance del encuentro señalando que “evaluamos como se vienen llevando adelante las acciones en todas las provincias, donde hay dos cuestiones muy fuertes, como lo es la continuidad pedagógica, y por otro lado la cuestión alimentaría, dado que es innegable que muchos chicos y chicas en todas las provincias asisten a los comedores escolares, y esto fue una de las cosas que se pusieron en juego a la hora de determinar al momento de suspender las clases al momento que se declaro la pandemia a través de la OMS”, señaló a FM Master’s.

En este sentido mantuvo que “a lo largo de la semana pasada sostuve reuniones con los equipos de Nación, y con los Ministros de Educación de las provincias patagónicas, observando como se les están acercando las clases a los chicos y a las familias, y como interactúan los docentes en todas las provincias, y además pensar cuando y como sería la vuelta a las aulas, teniendo en cuenta que se hace muy complejo avizorar que será en lo venidero próximo, siendo que lo más probable sea después de las vacaciones de invierno”, expuso.

Observó que para ese entonces “esperemos que la pandemia haya sido controlada, y podamos tener condiciones de seguridad garantizada para la circulación, en esto hay mucha ansiedad, mucho miedo, y esto tiene que ser una variable a considerar cuando se tome esa decisión porque también se ponen muchos chicos y chicas en riesgo al momento de circular, entonces como las medidas serán graduales y paulatinas, hay que entender que lo último que va a regresar a su cuestión habitual será la escuela, en lo único que debemos pensar es en la salud, no hay apuro, pero hay una constante que hay que seguir trabajando es seguir generando herramientas que al momento de regresar al aula, sea en el mes que sea, se puedan priorizar los saberes más significativos de las unidades pedagógicas, poder trabajar en acuerdo con todos los actores del sistema, y poder pensar en unidad federal con las normativas y con un plan que será más largo, y amplio que pensar en fin de año del 2020, sino que se estará trabajando en 2020, 2021, y en esto en ir paliando y solventando las situaciones que se generan por la condición de no estar en clases”, expuso.

Educación privada

Con respecto a los lineamientos que se bajan para las instituciones de educación de gestión privada, donde tienen una cuota que es respaldada por las familias, la funcionaria provincial indicó que “se les solicita lo mismo que se les pide a escuelas de gestión estatal, que haya continuidad en el vinculo, que les pueda acercar a los alumnos los contenidos, las actividades, lo cual lo están cumpliendo, de la misma manera que lo hacen las escuelas de gestión estatal, y a todos les hemos pedido que no realicen evaluaciones, que no es momento, pero a la vez debemos entender que las cuotas que se pagan, se respalda un salario a un docente, es muy importante que se pueda dar continuidad a eso, no empeorar la situación económica que se vive hoy en la provincia, pero también se entiende que hay poco dinero en las familias para poder sostener esa cuota, pero se han sugerido medidas que tienen que ver con los intereses por mora”.

Asimismo remarcó que “nosotros no hemos dado la autorización de que se aumenten las cuotas, todos los años se hace eso cuando comienza el ciclo, pero este año no lo autorizamos, dado que justo comenzó la pandemia, y por otro lado le pedimos a Nación que puedan acompañar con herramientas de financiación para que puedan seguir sosteniendo el colegio, esperamos que esto no vaya a durar todo el año, los chicos volverán a las instituciones educativas, y los docentes son parte de esa planta funcional”.

Puntualizó que “la cuota se debe seguir pagando, pero sin aumento”, sentenció la Ministra de Educación.

Comedores escolares

En cuanto a los comedores escolares, Cubino dijo que “estamos trabajando en conjunto con Desarrollo Humano, donde hay muchas familias de chicos que asisten a comedores que tienen algún programa social, o son atendidos por el Ministerio de Desarrollo Humano, pero no todos, y lo que priorizamos fue que esas familias puedan solventar, organizar y paliar la situación de no tener a los chicos asistiendo al comedor, entonces ahí se le está entregando el módulo alimentario, el cual es único, ese módulo se ha fortalecido, entonces en los casos donde hay niños inscriptos en los comedores, cada dos hermanitos reciben un modulo alimentario, pero además puede ser que en esas familias haya un programa social, y también reciben otro módulo, además del módulo alimentario de los chicos”.

Finalmente puntualizó que desde el “16 de marzo estoy en la ciudad de Río Grande, donde por disposición del gobernador Melella nos ha ordenado que los Ministros no viajemos entre ciudades, por lo cual también estoy colaborando con Desarrollo Humano”, concluyó.