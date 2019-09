“Lo más conveniente es que la actual gestión presente el presupuesto”

El intendente electo decidió no participar de la elaboración del presupuesto 2020 por falta de información. Consideró que, en estas circunstancias, deberá presentarlo el Ejecutivo en ejercicio “ya que tiene el acceso real a cada uno de los datos que hacen falta para elaborarlo”, y una vez que asuma realizará las modificaciones que sean necesarias. Puso el acento en la cuenta de ejercicio 2018, que arroja un déficit de 80 millones y “doce observaciones del Tribunal de Cuentas”, previendo que la cuenta de 2019 “va a ser peor”. El objetivo será equilibrar los números y aclaró que “no busca culpables”, sino que esta situación de las finanzas municipales son “un dato de la realidad”.

Río Grande.- El intendente electo de Río Grande, diputado Martín Pérez, confirmó ayer por Radio Fueguina que no participará de la elaboración del presupuesto 2020 con los actuales funcionarios municipales, como estaba previsto. Cuestionó la falta de información necesaria para diseñar esta herramienta, y tomó distancia de la gestión saliente, considerando que en la situación actual “lo más conveniente” es que el Ejecutivo presente su proyecto y, cuando asuma, realice las modificaciones que correspondan.

El diputado estuvo ausente de los medios, casi como espectador de los reclamos de uno y otro lado, tanto del municipio a la provincia, como de la provincia a la nación. “Es como que estamos en la tribuna mirando, pero vamos a hacernos cargo de la realidad que nos toca”, aseguró.

“Yo me presenté a las elecciones para hacernos cargo de la ciudad con las cosas buenas y las no tan buenas. Siempre ejercí mis cargos con responsabilidad, y para eso es necesario contar con la información que mínimamente uno necesita para poder planificar”, subrayó.

“Yo estoy conformando mi equipo de trabajo, que van a ser los servidores públicos de la ciudad por los próximos años, y mínimamente merecemos contar con esa información”, reclamó, exponiendo que “no ha sido fácil. El Dr. Gastón Díaz viene trabajando con el licenciado Agustín Tita de manera muy directa, y la verdad que Agustín ha tenido un rol muy importante en esta transición. Yo estoy agradecido del esfuerzo que ha hecho para poder avanzar. Pero es cierto también que no contamos con toda la información que necesitamos”.

“Por eso presentamos una nota formal al municipio y estamos esperando que nos responda para ver si podemos avanzar. Tenemos algunos datos oficiales, como la cuenta de inversión 2018, que cerró con déficit. A mí me interesa poco quién tiene la culpa y no es lo que buscamos. Simplemente quiero reflejar este dato objetivo que muestra hoy una cuenta de inversión que, para el 2018, es cercana a los 80 millones de déficit, y para 2019 seguramente será mayor”, pronosticó.

“Esa cuenta de inversión también refleja la realidad del país y una economía que se derrumba, un gobierno nacional que le ha quitado recursos a las provincias y a los municipios. Es importante que la gente sepa esto, porque va a ser la base donde nos vamos a parar para construir hacia adelante, para poner la ciudad de pie, que es lo que todos los vecinos quieren”, dijo.

Consultado acerca de si le preocupan estos datos de las finanzas municipales, cuando se hablaba de una administración ordenada, señaló que “puede haber preocupación pero también hay responsabilidad. Yo nunca me he dedicado a hablar de la herencia recibida, como lo hizo el presidente Macri, cuando la herencia pesada la va a recibir Alberto Fernández. Lo que uno necesita es conocer algunos detalles. Cuando hablamos de las obras, hemos recibido alguna información escueta, pero necesitamos saber realmente qué obras están en ejecución, cuáles van a continuar. Hay obras que también nosotros decidimos continuar, como la del natatorio, que es muy importante para la ciudad. El otro día nos anoticiamos de que había una licitación para comprar el equipamiento de calefacción para la pileta y no hemos hecho ninguna objeción, más allá de que es una licitación cercana a los 20 millones de pesos y nos enteramos por los medios”, observó en tono crítico, por la falta de información previa.

“La obra nos parece bien y, cuando nos toque asumir, avanzaremos con esa obra tan prioritaria. Pero también necesitamos saber las obras que hoy no están en ejecución porque las empresas están solicitando redeterminaciones de precios. Después de la brutal devaluación que hemos vivido estos meses, obviamente hay empresas que no pueden afrontar los costos de una licitación de hace seis u ocho meses atrás”, planteó.

Reiteró que “esto no es echar culpas, sino contarle a los vecinos de la ciudad la realidad en que estamos. Cuando uno no tiene ese detalle de información, es difícil participar de la elaboración de un presupuesto. A nosotros nos piden elaborar un presupuesto en conjunto, pero es muy difícil hacerlo, cuando uno no conoce en profundidad y no tiene el ejercicio de la gestión del día a día de cada una de las áreas”.

“Creo que en este caso lo más razonable y saludable va a ser que el Ejecutivo municipal presente el presupuesto el 30 de septiembre, como lo establecen las normas, que el Concejo Deliberante discuta como le corresponde discutirlo, y cuando asumamos veremos si las prioridades fijadas por la actual gestión se amoldan a los requerimientos de la nuestra, o si tendremos que hacer una modificación, menor o mayor, de acuerdo a los objetivos de gestión que tenemos para adelante”, sentenció.

Lo cierto es que Martín Pérez ni su equipo participarán de la elaboración ni se harán responsables del contenido de ese proyecto. “Esto no significa conflictividad ni ruptura de diálogo. Simplemente significa decirle con responsabilidad a los vecinos que creemos que lo más conveniente es que la actual gestión presente el presupuesto el 30 de septiembre, ya que tiene el acceso real a cada uno de los datos que hacen falta para elaborarlo”, manifestó.

Se le preguntó si hubo algún nuevo encuentro con Melella luego de la primera reunión con la que inició la transición, y dijo que, y que solamente se intercambiaron algunos mensajes. “Yo entiendo las urgencias que tiene el intendente actual, que tiene que asumir dentro de poco una situación tal vez mucho más compleja de la que me toca a mí, y soy respetuoso de eso. No he salido a cuestionar eso, me he mantenido callado y es la primera vez que hablo después de casi 30 días. Que yo no hable públicamente no significa que no esté trabajando, porque estamos todos los días de la mañana a última hora de la noche, pero para eso están las personas de la transición para ir llevando la cotidianeidad de los medios”, dijo.

“He sido muy respetuoso pero hay cosas que hoy es necesario plantear, con mucho respeto y seriedad, porque no son cuestiones menores. Que hoy conozcamos una cuenta de inversión con más de 12 observaciones del Tribunal de Cuentas y un déficit, es un dato. Esta cuestión hay que resolverla”, enfatizó.

Se le preguntó si ese déficit es real o es producto de la deuda de coparticipación de la provincia, y reiteró que “yo no estoy buscando culpables, simplemente estoy describiendo una situación objetiva. Supongo que el municipio ha hecho las presentaciones formales correspondientes para que la provincia se ponga al día con la coparticipación. Entiendo que la provincia también tiene sus justificativos y lo ha dicho la gobernadora, con respecto a los recortes que ha sufrido por las decisiones del gobierno nacional. Las últimas decisiones de Mauricio Macri le han costado 400 millones de pesos a Tierra del Fuego, y a cada municipio alrededor de 100 millones”, remarcó.

“El déficit es un dato objetivo de la realidad, y no implica decir que hay malversación o alguna cosa rara. Simplemente decirle a la gente lo que pasa y que la cuenta de 2019 probablemente arroje un resultado negativo mayor. Una vez que asumamos, nosotros vamos a trabajar en conjunto, con la provincia y con la nación, para tratar de resolver la situación y equilibrar el resultado. Me tiene sin cuidado si el déficit es el 1, el 2 ó el 10% del presupuesto. Es una cuestión que atañe a las finanzas públicas y nos exige la responsabilidad de equilibrar las cuentas”, concluyó.