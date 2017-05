Llevan años reclamando contención para estudiante con síndrome de down

Oscar Crespo, el papá de Lautaro, el niño que tiene síndrome de down y debería estar integrado en la Escuela Tejo Noel de Tolhuin, aseguró que su integración en la institución “no ha avanzado absolutamente en nada. Por eso me encuentro en Tribunales, porque tenemos una sentencia del mes de junio de 2015, de la Dra Herráez, y tenemos la presentación del Ministerio de Educación que apeló la sentencia”.

Reordó que la presentación se formalizó porque Lautaro en el Colegio Trejo Noel “se encontraba circulando solamente; porque estaba cursando solo un trayecto, no tenía boletín, no estaba inscripto en el libro matriz, no tenía adecuaciones curriculares, tampoco acompañamiento o un par pedagógico”, puntualizó.

El hombre dijo que inclusive se enteraron “de cosas mucho más graves que pasaban en ese momento”, y dijo que a pesar del tiempo transcurrido “siguen pasando cosas”. La justicia resolvió rechazar la apelación presentada por las autoridades educativas y el Ministerio recurrió a casación “y casación también nos dio el respaldo”, aseguró el padre de Lautaro.

Señaló que tienen “cuatro instancias judiciales ganadas a favor de Lautaro y estamos hoy en el mes de mayo todavía con problemas”, remarcó. Lo que piden los padres de Lautaro y que ordenó la Justicia es “que se hagan las adecuaciones curriculares correspondientes, el boletín de calificaciones, el acompañamiento o el par pedagógico y dar un curso a los docentes -desde la Dirección para abajo- sobre Derechos Humanos. Ayer fue la primer charla, que dio Alejandro Rojo Vivot, pero fue lo primero que se hizo”, remarcó.

Oscar Crespo dijo que por la falta de respuesta realizarán otra presentación judicial, con el patrocinio del Dr. (Gustavo) García Casanovas, que es nuestro abogado, por “el incumplimiento de lo que ordena la Justicia”.

Los inconvenientes se arrastran desde la gestión de la ex ministra Sandra Molina, durante el Gobierno de Fabiana Ríos, y el padre opina que los inconvenientes tienen que ver “con la Dirección de la Escuela, que está a cargo de Angélica Del Estal”.