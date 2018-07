Licitación del área CA-12 puede quedar desierta

El Secretario de Hidrocarburos prevé que no habrá problemas con el bloque 1, por la iniciativa privada que presentó YPF; pero no hay certezas con el bloque 2 ante la incertidumbre generalizada en el país que paraliza las inversiones. “Hay provincias que han hecho hasta ocho ruedas de licitaciones por área y esta es la segunda para nosotros”, dijo, abriendo la posibilidad de que pueda quedar desierta. El funcionario expuso que, cuando se lanzó la licitación, era otro el panorama del país, que cambió drásticamente en los últimos tres meses. La tarifa de energía eléctrica se tendrá que actualizar, dado que no hay ajustes desde junio de 2016 y a la fecha prácticamente se duplicó el valor del dólar. El aumento será gradual, pero habrá que hacerlo, sentenció. Respecto de la quita de subsidios de gas, indicó que el nuevo ministro de Energía Javier Iguacel sigue sosteniendo el plan trazado hacia la eliminación total en 2021. Será uno de los temas de debate en la reunión del consejo federal de energía, con todos los ministros de las provincias argentinas.

Río Grande.- El secretario de Hidrocarburos Omar Nogar fue consultado por FM La Isla sobre las versiones de una quita de subsidios del gas a la Patagonia y hasta el momento “lo que sabemos es lo que sale en los medios y no hemos tenido ninguna reunión todavía con el nuevo ministro que reemplazó a Aranguren en el Ministerio de Energía. Está previsto un encuentro para fin de mes del consejo federal de energía, donde van a estar los ministros de energía de todo el país”, indicó.

Intentarán previamente tener una audiencia con Javier Iguacel: “La semana que viene estamos yendo a Buenos Aires por reuniones con otras empresas, pero vamos a ver si podemos entrar en la agenda para tener una reunión. Si no, será en el marco del consejo federal, que es un espacio amplio donde todas las provincias plantean sus inquietudes”, sostuvo.

Nogar recordó que “hace dos años se hizo un plan sobre la quita de subsidios y ya hay fechas inclusive. Para la Patagonia el plan se extiende un año más del fin del mandato, pero hay todo un porcentaje en el que van cayendo los subsidios. Por lo que hemos escuchado a nivel nacional de las entrevistas al nuevo ministro, el plan es seguir con lo mismo, no ha dicho que van a cambiar esto”, lamentó.

En lo inmediato se espera un aumento de la tarifa social, dado que el último, por los meses de mayo y junio, “lo absorbió la provincia y la nación, pero ya en agosto va a venir el aumento de la tarifa social, con respecto al gas”, informó.

Agregó que el bimestre pasado se sintió el impacto por el primer aumento de los dos meses anteriores, que se trató en audiencia pública y, pese a los costos exorbitantes que se están observando, todavía queda un largo camino por recorrer: “Se habla de un 70% que todavía está subsidiado por el gobierno nacional. De entrada, el plan iba a ser mucho peor, pero se plantaron los gobernadores y se pudo hacer un poco más aliviado, pero en el punto final del camino van a aplicar todo el aumento que pretende hacer el gobierno nacional, que es nada más y nada menos que la quita de todos los subsidios”, subrayó.

Se le preguntó si este aumento pone en riesgo la matriz energética, porque las usinas de la provincia se alimentan a gas, y Nogar adelantó un aumento de la tarifa eléctrica, que ya no se puede postergar porque apenas se cubren los costos: “En lo que se refiere a las usinas, no se ha tocado el precio de generación todavía, pero se está por tocar ahora, porque se está por plantear un aumento en el gas de generación. Lo que varía mucho en las usinas es la devaluación que hemos tenido en estos meses, porque el gas de generación es todo a valor dólar”, dijo.

La moneda se devaluó un 55% en el primer semestre “y estamos muy desfasados con las tarifas tanto en Ushuaia como en Río Grande. Las dos usinas no son rentables y solamente se alcanza a cubrir los gastos. Desde junio de 2016 no se actualizan las tarifas, y es la única provincia del país donde no se ha actualizado el valor”, remarcó.

Desde esa fecha a la actualidad, prácticamente implica el doble del valor, en caso de actualizarse de acuerdo a la suba del dólar, “y hay que incluir las dos paritarias con los dos aumentos de sueldo”, agregó el funcionario.

Hasta ahora hubo “una decisión de la gobernadora de no aumentar tarifas, absorber costos y asistir tanto a la DPE como a la Cooperativa Eléctrica para mantener los valores, pero ahora hay que ver de qué forma empezamos a plantear una nueva tarifa, que sea gradual, buscando la forma de que tenga el menor impacto. Lo que no se puede es evitar el aumento porque es importante la cifra que se paga mensualmente y esto hay que corregirlo”, sentenció.

Respecto de las deudas con CAMESA por la distribución del gas, es otro punto a tener en cuenta: “Ha habido reuniones de directivos de la Cooperativa Eléctrica como de la DPE con CAMESA para regularizar esto. Hay que presentar un plan de pagos y ver cómo se hace. Esto es a raíz de los desfasajes de los que estamos hablando y hay que ver cómo se empieza a corregir”, dijo.

Reiteró que la quita de subsidios “era algo sabido, pero era una operación que había que hacer con un bisturí, no con una motosierra. Esto tendría que haberse hecho paulatinamente, acompañando los aumentos salariales y buscando la forma de que sea un poco menos traumático. Nadie desconoce que había que hacer algo con las tarifas, pero la forma debió ser distinta”, cuestionó.

“Esto se complicó más por la devaluación. Creo que desde el gobierno no tuvieron en cuenta el tema de la devaluación, que no la hace la persona común que cobra un sueldo: esto es hecho por corporaciones y por empresas. Se han encontrado con problemas que no tuvieron en cuenta, que no pensaron que se podían dar y se les ha dado todo junto. Ahora vamos a ver cómo se sale de esto. Yo creo que tampoco hay un plan muy firme para solucionarlo”, expresó.

Asimismo, se mostró preocupado por el ajuste presupuestario para el próximo ejercicio, dado que ayer el ministro de finanzas habló de una cifra superior a los 300 mil millones de pesos. “Hoy por hoy los hidrocarburos son uno de los recursos más genuinos que tiene la provincia, porque es un recurso natural que se está explotando al máximo, son regalías dolarizadas y no se van perdiendo ingresos por la devaluación, sino que se va acompañando. En ese sentido no afectaría la cartera a mi cargo en forma específica, pero la incertidumbre que hay es tremenda. Las medidas que se tomaron en Vaca Muerta, con flexibilizaciones laborales con los sindicatos, donde se han hecho varias correcciones, no trajeron grandes inversiones como se esperaba, porque está todo parado”, señaló.

Nogar abrió la posibilidad de complicaciones con la licitación del área CA-12 porque, “si bien hay muchas preguntas e interesados, en firme no hay nadie. Yo creo que esto es por la incertidumbre que tenemos a nivel país, las empresas están viendo qué hacer y prefieren quedarse quietas un poco más. El caso nuestro es muy chico, pero si vamos a Vaca Muerta, no están llegando las inversiones que se estaban esperando”, reiteró.

Cambio drástico

El secretario defendió la decisión de lanzar la licitación en el momento en que se hizo, porque “la expectativa era otra a nivel país y estábamos en otra Argentina. Esto de los últimos tres meses nadie lo tenía en cuenta, ni la devaluación, ni la incertidumbre. Hasta hace tres meses nadie desconocía que el gobierno nacional iba a tener una reelección fácil, pero todo cambió y es otro panorama el de Argentina”.

“Todas estas cosas hacen que las inversiones no lleguen, no solamente acá, porque no están llegando a ningún lado -subrayó-. Hay provincias que han hecho hasta ocho ruedas de licitaciones por área y esta es la segunda para nosotros, porque la primera fue desierta. En este caso tenemos una empresa firme que es YPF. Ha comprado el pliego, presentó una iniciativa privada y calculamos que con el bloque 1 de la CA-12 no vamos a tener inconveniente. Hicimos una presentación en Houston, otra en Buenos Aires, hubo mucha gente interesada, pero repito, era otro el panorama de país. Hoy estamos en otro momento y cuesta que las empresas tomen la decisión de invertir”.

Finalmente expresó su deseo de que, aun con la intención de Iguacel de continuar con la quita de subsidios, haya una gradualidad menos traumática de lo que se vio hasta ahora. Ayer el ministro de energía se reunió con cuatro intendentes de Cambiemos, para asegurarles que el proceso de adecuación tarifaria de energía eléctrica va a ser escalonado, aunque sin detallar la altura de cada escalón. “Espero que se siga así también con el tema del gas. Nosotros con el tema de la luz, al no estar interconectados, no nos afecta, por eso tuvimos la tarifa congelada, pero ojalá que se extienda al gas y habrá que trabajar en eso”, dijo.

“Somos una provincia dependiente totalmente de estos recursos y, en lo que se refiere a ingresos, tampoco somos ni la provincia de Buenos Aires ni la de Córdoba donde tienen ingresos por todos lados. Es un tema complicado y cualquier cosa que suene en otro lado, repercute acá”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.