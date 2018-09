Leonardo Zara adelantó un preacuerdo del ajuste presupuestario

El Secretario de Inversiones de la provincia indicó, tras las reuniones que llevan adelante los ministros de economía, que los gobernadores habrían accedido a un ajuste de 85 mil millones y quedarían 15 mil millones para completar los 100 mil que deberán soportar en conjunto todas las jurisdicciones. Dio por perdido el fondo de la soja, pese a la acción judicial planteada por el gobierno fueguino, también adelantó que para 2019 habrá presupuesto cero para el Fideicomiso Austral, tampoco se prevé asistencia del Fondo Fiduciario ni del FONAVI. No descartó ajustes a las asignaciones familiares y admitió que se sigue analizando el recorte al subsidio del gas. La eliminación del subsidio al transporte, del que deberán hacerse cargo los municipios, es prácticamente un hecho.

Río Grande.- El subsecretario de Inversiones Leonardo Zara adelantó un preacuerdo para el ajuste presupuestario del ejercicio 2019, tras las primeras negociaciones entre los ministros de economía, los gobernadores y el gobierno nacional.

Por Radio Nacional Ushuaia, sostuvo que “lo que está más definido es que las provincias van a tener que absorber en su conjunto un ajuste de unos 100 mil millones de pesos. Hay 43 mil millones en conjunto del subsidio al transporte, 14.500 millones totales de la tarifa social eléctrica, y unos 26 mil millones que correspondían al fondo de la soja. El subsidio al transporte no va a estar y el fondo sojero, si bien estamos trabajando muy fuerte con el Fiscal de Estado y las provincias, también está muy difícil de recuperar. Hoy el contexto dice esto”, señaló, resignado a que no habría marcha atrás con el DNU porque, aun cuando no sortee la legalidad, el recorte quedaría plasmado en la ley de presupuesto.

“Eso es lo que va a perder el conjunto de las provincias, pero no llega a los 100 mil millones de pesos. Faltan unos 15 mil millones para llegar a los 100 mil que tenían que absorber las provincias y se estaría pensando resolverlo por el lado de los ingresos, con retenciones, una suspensión de la baja de Ganancias, y todo eso es coparticipable”, dijo.

El funcionario planteó como un logro este preacuerdo que evitaría “duplicar” el ajuste para llegar a la meta de déficit cero comprometida con el FMI. Recordó que cuando se planteó el ajuste de cien mil millones a las provincias, “la meta era de 1,3% de déficit y hoy estamos con una propuesta de déficit cero que el gobierno llevó al FMI”, por lo que debería llevarse al doble el monto original. “Las provincias no podemos absorber esto”, subrayó.

Por fuera de estos 100 mil millones habrá ajustes en los fondos para obra pública, aunque en el caso de Tierra del Fuego, “hoy la inversión pública está asegurada con los fondos propios.Tenemos todo listo para asumir los compromisos que deja afuera la nación por el FFFIR -Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional-; y por el Fideicomiso Austral, que ya está en cero en el presupuesto 2019”, aseveró.

De esta manera, los fondos que provienen de regalías que por ley le corresponden a las provincias no tendrían asignación presupuestaria para el año entrante, y se suma la deuda de los 700 millones que estaban presupuestados para 2018. Zara aclaró que “no es que desaparece el Fideicomiso, pero no va a ser fondeado, y ya no lo está siendo porque la provincia está adelantando dinero a cuenta de cobrarlo alguna vez, aunque es poco factible, tanto en las obras del Fideicomiso Austral como en las de vivienda que financia el FONAVI”, expuso.

“Son 600 millones de pesos por el FONAVIy 700 millones por el lado del Fideicomiso”, recordó de los fondos presupuestados para este año, que no fueron remitidos y ya no estarían en el próximo ejercicio.

“Todo lo estamos haciendo con fondos propios porque tenemos el compromiso de que las obras terminen y no se pierda el nivel de empleo”, dijo y, teniendo en cuenta que por ley corresponde a la provincia recibir los fondos del Fideicomiso Austral, dio a conocer la decisión de “encarar una presentación judicial, porque esos fondos son el producido de las regalías en jurisdicción compartida, que son provinciales. Vamos a iniciar acciones para no perder esos fondos”, dijo, más allá de la voluntad de acompañar un presupuesto que contempla el recorte.

Lo que se habría logrado “salvar” son 15 mil millones del ajuste global y “creo que por la vía de ingresos vamos a encontrar una salida. Las provincias en conjunto, con los gobernadores a la cabeza, han encontrado una alternativa para que empiecen a pensar en los ingresos. Era imposible que todo recaiga sobre el gasto público, porque lo que ellos llaman gasto público para nosotros incluye obras, subsidio al gas, ayuda social, un montón de cuestiones que dinamizan la economía nacional”, expresó.

Subsidio de gas

Consultado sobre el recorte del subsidio al gas en la Patagonia, reconoció que no está descartado por la nación: “En lo que es gas envasado, prácticamente lo estamos subsidiando todo nosotros y son unos 700 millones de pesos al año. El subsidio al gas para la Patagonia sigue en discusión, y ya expresé la posibilidad de que se haga el ajuste por padrón electoral, como pasó con las asignaciones familiares”, comparó, dando por hecho que también vendrá el recorte en este ítem, aunque el decreto que eliminó el coeficiente de zona sigue suspendido.

“Vamos a ver cómo podemos encontrar una salida entre las provincias. Creemos que la nación tiene que tener su presupuesto para gobernar, pero eso no significa acompañar que el ajuste recaiga sobre la gente”, sostuvo.

Antes del próximo martes, cuando se encontrarán los gobernadores con el presidente Macri, ya estaría cerrado el acuerdo que dará luz verde al Ejecutivo para ingresar el proyecto de presupuesto al Congreso. “En estos días estemos acordando técnicamente cosas que conformen un poco a las provincias”, concluyó Zara.