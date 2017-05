Legisladores cuestionaron al Ministro de Salud

“La Legislatura le da todas las herramientas, pero no hay mejoras”, cuestionó el presidente de la comisión de Presupuesto, Pablo Blanco, quien aseguró que el mal funcionamiento del sistema de salud fue “una opinión generalizada de los partidos políticos” que integran la Cámara. En lo personal, lo atribuyó a falta de gestión del ministerio a cargo de Marcos Colman, al margen de la dificultad para conseguir profesionales. También consideró “una falta de respeto” la respuesta que dieron los funcionarios de gobierno a los vecinos de la margen sur, para justificar que no llegó la ambulancia el día de la tragedia en que fallecieron dos menores. Las vacantes solicitadas serán aprobadas en la sesión de mañana, pero se seguirá discutiendo en la comisión de salud una salida a la situación actual. Blanco aseguró que la legisladora Myriam Martínez sugirió la apertura del sistema de dedicación exclusiva. Desde el gobierno “dicen que hay mejoras, pero no se notan”, disparó.

En la última reunión de la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial, que preside el legislador Pablo Blanco, y recibió a los ministros de Economía y Salud. El legislador Blanco explicó a FM La Isla que había cuatro temas en tratamiento, “tres de ellos fueron discutidos con el Ministro de Economía y el cuarto tema con el Ministro de Salud de la provincia”.

En el primer caso, “se trató la modificación de algunas cláusulas de la ley de responsabilidad fiscal, el proyecto de adhesión de la provincia a la ley nacional de participación público-privada en obras públicas; y el tercer tema fue la modificación en el sistema de cálculo de cobro a las provincias de los gastos de la AFIP”, detalló sobre los temas abordados con la cartera de Economía.

“Con el Ministro de Salud tratamos la ampliación de la planta, que son vacantes para profesionales. Son 65 para enfermeros, de los cuales la mayoría ya están contratados, es decir que no implica mayor erogación, sino que son enfermeros de planta transitoria que van a pasar a planta permanente; y además hay 40 vacantes para profesionales médicos y de otro tipo, siempre de salud. Son 125 vacantes en total para Salud, de las cuales están cubiertas alrededor de 65 ó 68. Se trata en todos los casos de enfermeros y no están cubiertas las vacantes de los médicos”, indicó.

Consideró que “hay que trabajar para que los profesionales vengan y se radiquen en Tierra del Fuego”, y aclaró que la autorización legislativa “es por cantidad, no por especialidad”.

“La erogación de los enfermeros es casi la misma y, en el caso de los médicos, los recursos saldrán de mayores ingresos, o habrá que hacer una reestructuración presupuestaria para cubrir las vacantes, que son muy necesarias”, subrayó.

Blanco aseguró que “la discusión fue mucho más amplia, y tuvo que ver con la problemática que tenemos en el funcionamiento de la salud, tanto en Ushuaia, como en Río Grande y en Tolhuin. La Legislatura desde hace mucho tiempo no pone reparos cada vez que el área de salud plantea una necesidad de mayor partida presupuestaria o mayor cantidad de vacantes. Lo que pasa es que vemos, y se lo hicimos saber al ministro de salud, que a pesar de que la Legislatura le da todas las herramientas, no mejora para nada el funcionamiento de la salud. Fue una opinión generalizada de todos los bloques políticos de la Legislatura”, sostuvo.

“Nos preocupa que no funcione el sistema de salud y me parece que no es por falta de recursos, ni por falta de vacantes. Creo que son otros los problemas y no son nuevos. Es reiterado en este gobierno y en los anteriores, porque el área de salud hace tiempo viene con dificultades. Independientemente de que se mejore el presupuesto, los recursos y la infraestructura, el sistema no remonta”, lamentó.

“Seguramente hay que buscar en otros aspectos, y aquellos que entienden de salud deberían buscar la solución”, reclamó a los funcionarios.

“A mi criterio, es un problema de conducción y se lo dije al Ministro. Creo que el mejor ministro que tuvimos en la provincia no tenía que ver con el ramo porque era un piloto aviador – dijo en alusión a Carlos Pérez-. Esencialmente el problema de salud es por falta de gestión por un lado, y dificultades para conseguir profesionales en el área, que no es un problema exclusivo de Tierra del Fuego sino de varias provincias del país”, puntualizó.

Consultado sobre la respuesta del ministro, dijo que “manifestó que encontró la salud muy desmejorada y todavía cuesta brindar un servicio satisfactorio. A criterio de ellos ha habido muchos avances, pero no son los suficientes como para que eso se note en la atención”.

“También le dije al ministro que me parece una falta de respeto la contestación que le dio un funcionario del gobierno provincial a quienes reclamaban por la ambulancia de la margen sur, porque les dijeron que la ambulancia no tenía choferes. Como mínimo es una falta de respeto ante el reclamo de la gente y esto no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, fustigó el radical.

Reclamo salarial de ATSA

En cuanto al reclamo de recomposición salarial del gremio de la sanidad, dijo que se tocó este tema y, “según las autoridades de salud, para acceder a la requisitoria del aumento que necesita el gremio, hace falta una partida presupuestaria de 70 millones de pesos para lo que resta del año. Quedamos en trabajar en base al presupuesto y ver si sería factible o no”, informó.

“Si ese es el número, veremos de qué manera podemos encontrar 70 millones en un presupuesto de 22 mil millones de pesos, para mejorar el área. Esto, en tanto esos 70 millones redunden en la prestación de un mejor servicio de salud”, puso como condición al menos de parte del bloque radical.

“Queremos ver de qué manera ese refuerzo presupuestario mejora el sistema de salud, porque en el gobierno anterior se puso el fondo solidario afectado a salud y educación, y terminó prácticamente en el tema salarial. No se vio una mejora en la prestación de servicios”, recordó.

“Hay que realizar una discusión de fondo. Yo escuché a la legisladora Myriam Martínez plantear la posibilidad de debatir la apertura del sistema de salud, y dejar el sistema cerrado que tenemos actualmente, o buscar una alternativa que mejore la prestación de servicios”, apuntó Blanco, y cuestionó la disparidad entre lo que se paga a médicos de planta y médicos contratados: “Se dan casos de profesionales médicos que prestaban servicios en el hospital, luego renunciaron y ahora son contratados por el hospital por otro mecanismo, y cobran cuatro veces más. No es lógico bajo ningún punto de vista. Si renuncian al hospital y el hospital los contrata, pagándoles tres o cuatro veces más, no es una buena señal”, evaluó.

“El ministro ha manifestado que la obligación primaria del Estado es cubrir el servicio, pero también esto debe conllevar a la buena utilización de los recursos humanos propios. Si un profesional del hospital cobra 10 pesos por una guardia y uno contratado de afuera cobra 50, algo no marcha bien”, insistió.

Estimó que, en el marco de la comisión de salud -dado que ayer la reunión se abocó al presupuesto- se va a seguir discutiendo este tema. “Ahora tratamos la necesidad de aprobación de vacantes, que tendrá tratamiento el jueves”, concluyó el legislador.