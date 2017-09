Legisladores aprobaron convenio con YPF

La Legislatura aprobó con los votos del FPV y la UCR, la extensión del contrato de YPF en el área Magallanes. Hubo cruces entre el legislador Federico Bilota, de la bancada oficialista, y el mopofista Pablo Villegas, quien cuestionó la falta de debate en comisión del convenio al que recién tuvieron acceso este martes, cuando la AREF expuso algunos detalles en el plenario de comisiones.

En la sexta sesión ordinaria y, con los votos del FPV y la UCR, se lograron los dos tercios necesarios para aprobar la extensión por diez años del contrato con YPF en el área Magallanes.

El apuro, según reconocieron desde el oficialismo, tiene relación con la percepción inmediata de los 14 millones de dólares del canon, que se acreditarían en diez días a partir de la ratificación, más el aumento de regalías del 12 al 15 por ciento.

La votación fue nominal, con acompañamiento de la bancada del FPV a pleno y de parte de la UCR, dado que el legislador Oscar Rubinos llegó tarde a la sesión. No obstante los votos de Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende sumaron los diez necesarios, contra cuatro del MPF por la negativa, para dar por ratificado el convenio.

Rubinos podría haber impedido que se lograran los dos tercios, de votar con el MPF, opción que difícilmente hubiera tomado dado que en el tratamiento del resto de los temas acompañó con su voto a la mayoría oficialista, en sintonía con el resto del bloque.

En el debate generado en la sesión, el legislador Federico Bilota defendió la importancia de aprobar de inmediato el proyecto, por el canon, el aumento de regalías y “la inversión en obra de 400 millones de dólares prevista por YPF para mantener trabajo, para generación de empleo”, asegurando que “generará “más de cien fuentes de trabajo directa y más de 300 puestos de trabajo indirectos entre contratistas”.

Se refirió a los cuestionamientos del legislador Pablo Villegas por la falta de debate y señaló que “nosotros no somos el Tribunal de Cuentas, no somos la Fiscalía de Estado, no somos un órgano técnico que debe sacar un dictamen jurídico, ni hacemos auditorías contables. Somos un órgano político, tomamos decisiones políticas y en este caso tenemos que tomar la decisión de aprobar o rechazar un acuerdo que ha sido renegociado por el Poder Ejecutivo, con la intervención en su momento de un integrante de la Legislatura”, dijo en referencia al radical Pablo Blanco, que renunció cuando la comisión de análisis ponía como condición la confidencialidad de las negociaciones.

Aun con esta cláusula de confidencialidad, por la cual no se podían transmitir los detalles, Bilota aseveró que “esta Legislatura no ha sido ajena a esta renegociación. Entendemos que todos los parámetros que se planten en el acuerdo son positivos. No hay ninguno que no sea beneficioso para la provincia”, remarcó.

Además, le pidió a Villegas que “las explicaciones de votar no las dé a sus pares ni al bloque del FPV, sino que se las tiene que dar a la gente, porque si se vota en forma negativa, dejarían de ingresar a las arcas del tesoro fondos con los que se pagan salarios, pensiones y gastos”.

“Nosotros acompañamos, porque entendemos que necesitamos cerrar todo el circuito de esta área, con la aprobación del estado nacional y la provincia de Santa Cruz, porque restaba nuestra provincia”, sostuvo.