Legisladora radical cargó contra empresariado fueguino por no firmar documento en defensa de la industria

La legisladora del bloque UCR-Cambiemos cuestionó la posición del sector empresario y le reprochó la falta de inversiones y de estabilidad de los trabajadores. Aseguró que el representante de AFARTE Federico Hellemeyer no firmó el documento del viernes en respaldo de la gobernadora. La Unión Industrial Argentina habría tomado distancia ayer del reclamo de Tierra del Fuego, en la reunión con funcionarios nacionales.

La legisladora radical Liliana Martínez Allende destacó ayer el respaldo que están recibiendo de legisladores nacionales al reclamo de Tierra del Fuego contra la rebaja de los impuestos internos, pero cargó contra la posición del sector empresario.

Por FM Del Sur, informó que se encuentran visitando a diputados nacionales de su partido y “hablando sobre la industria de Tierra del Fuego”, si bien “todavía no hay un proyecto y estamos aventurándonos sobre el proyecto que pueda llegar a Diputados”.

“Queremos dejar clara cuál es la postura de la UCR de Tierra del Fuego y necesitamos que todos los sectores se involucren y nos ayuden”, dijo, con la expectativa de que, en caso de que se avance con la reforma, sea “algo progresivo, porque es demasiado pensar que va a aumentar el 10% el impuesto interno para los productos de Tierra del Fuego”.

Como balance de estas primeras reuniones, afirmó que “todos nos han recibido muy bien y nos han aconsejado sobre cómo seguir de acá en adelante. De todos hemos recibido un gran apoyo, pensando en el diálogo. Cada uno desde el lugar que ocupa se ha ofrecido a hablar con otros, con el ministro Dujovne para que la gobernadora tenga una reunión con él, como la tuvo el gobernador de Mendoza. Son intermediaciones que nos hacen falta para que se entienda cuál es la situación de Tierra del Fuego”, valoró.

“Nadie dice que no se debe cambiar la matriz productiva, pero tampoco se puede hacer de un día para el otro. El gobierno de la provincia ha acercado propuestas y hay un proyecto que se viene trabajando con el gobierno nacional. Esto se debe tener en cuenta y continuar en una mesa de diálogo para aportar todos un poco a la situación del país”, expresó la radical.

Empresarios, en la otra vereda

Por otra parte, apuntó contra el sector empresario, y adelantó que pondrá sobre la mesa la conducta que han mantenido: “Somos defensores de los puestos de trabajo pero no vamos a convalidar que sean trabajos que no tienen continuidad. En eso tenemos que trabajar también para ver de qué manera se les da seguridad y continuidad. El documento que firmaron todos los sectores políticos el viernes, no lo firmó quien estaba en representación de AFARTE”, dijo en referencia de su presidente, Federico Hellemeyer, y recordó que “hace un año atrás en una reunión en Buenos Aires se comprometió a invertir cien millones de dólares en la provincia, en obras de infraestructura, y no se ha puesto un solo peso”.

“Tenemos contratos basura, no hay ningún aporte de las fábricas para que haya una mejor calidad de vida o infraestructura para los habitantes de la provincia, no tienen seguridad quienes trabajan en las fábricas y, cada vez que hay algún problemita, enseguida despiden gente. Estos temas los debemos tratar también y deben estar sobre la mesa, para que no nos estén extorsionando permanentemente con que, si cambian las condiciones, van a despedir gente”, subrayó.

‘’Distracción” en la UIA

Con respecto a la postura de la Unión Industrial Argentina, el reclamo de Tierra del Fuego no habría estado dentro de las prioridades de la agenda de la reunión que mantuvieron ayer con los ministros Dujovne, Triaca y Cabrera, de acuerdo a la publicación del diario La Política Online.

El encuentro tuvo lugar en horas del mediodía, entre los titulares de las carteras de Hacienda, Trabajo y Producción, con la cúpula de la UIA, que respaldó la reforma impositiva y la reforma laboral.

Hubo algunas objeciones en particular vinculadas con el impacto sobre las economías regionales, pero el eje estuvo en la industria vitivinícola y zafrera, de acuerdo a lo que expresaron desde el sector empresario en la conferencia de prensa posterior a la reunión.

Fueron consultados sobre los 9.400 puestos de trabajo en peligro en Tierra del Fuego, pero “ninguno de ellos recordó haber abordado el impacto de la quita de aranceles a la importación de electrónicos sobre la industria de la isla”, publicó el medio digital.

Ante la pregunta por el planteo de la UIA ante las autoridades nacionales por la industria fueguina, el vocal José Urtubey respondió que no hubo una referencia puntual sobre esto sino “sobre las economías regionales en general”.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja -vicepresidente-, “tampoco pudo recordar un planteo de los industriales respecto de la quita del arancel”, observó el medio.

El titular de la UIA -Miguel Acevedo- destacó que las reformas no son “a favor de la empresa, sino a favor de la producción”, ya que permiten agilizar las inversiones por la baja del impuesto a las ganancias a las utilidades reinvertidas y la rápida devolución del IVA sobre inversiones, a la espera de una revisión de los impuestos internos para las dos actividades citadas, la zafrera y vitivinícola.

Funes de Rioja profundizó que la reforma laboral, al blanquear trabajadores en negro, reduce la desventaja que supone para las empresas que están en blanco competir con las que se mantienen en la informalidad, y remarcó que favorece a los 4.5 millones de trabajadores que conforman el 35% de la fuerza laboral en negro. Y también enfatizó que el costo de la industria del juicio laboral en algunos sectores llega a demandar el 10% de los costos salariales, pero que no se trasforman en salarios en mano y que podrían hacerlo si se reduce la litigiosidad”.

Para el medio digital, la UIA “le soltó la mano a Bertone”, tal como eligió titular la noticia.