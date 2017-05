Legislador Blanco dio detalles del proyecto de reforma política

El legislador Pablo Blanco dio detalles del proyecto que impulsa el bloque UCR-Cambiemos. Apunta a terminar con la fragmentación y pone condiciones para que un partido político pueda postular candidatos. Además, plantea que la banca pertenece al partido y no es propiedad del candidato. Espera que sea debatido, como también la reforma electoral, que implicará una reforma de la Constitución de la provincia.

El legislador Pablo Blanco explicó por FM del Pueblo el proyecto de reforma de la ley de partidos políticos que impulsa el bloque UCR-Cambiemos. Recordó que “hace tiempo veníamos hablando de este tema y estamos convencidos de que tiene que ver con la necesidad de mejorar el funcionamiento institucional. Tenemos que mejorar la legitimidad de la representación en los cargos electivos”, subrayó, y puso como ejemplo concreto que “en las últimas elecciones, los tres espacios políticos que estamos en la Legislatura, son el 30% de la voluntad popular. Algo está fallando y el sistema electoral de Tierra del Fuego, sobre todo en los cuerpos colegiados, facilita o ayuda al voto en blanco. La gente va al proyecto del gobernador, del intendente. El gobernador no está unido a los legisladores en la misma boleta, ni el intendente con los concejales, y al haber tanta diversidad de partidos políticos, que muchas veces se forman para la ocasión, se da esta falta de representatividad”, sostuvo.

Cuestionó “que tres espacios políticos, sumados los tres, tengan el 30% de la representación, porque quiere decir que hay un 70% que quedó afuera de esa decisión, o porque votaron en blanco o porque votaron otros espacios políticos”.

“Queremos mejorar la institución de los partidos políticos, que la Constitución le da el rango para ser el vehículo para acceder a una elección. Un partido político tiene que tener como objeto difundir su propuesta política pero también capacitar a dirigentes, a afiliados, a ciudadanos en la formación cívica y la ideología que lleva cada partido”, planteó.

“Tierra del Fuego es una sociedad donde hay mucha fragmentación. No hay acuerdo ni para una junta vecinal y a veces pasa lo mismo en los clubes. En todos los ámbitos donde hay representación, cuando no estamos de acuerdo, armamos rancho aparte. Formar parte de un partido político no quiere decir que todos tengan que pensar igual. Hay dirigentes con distintas ideas, pero hay un mecanismo de quién lleva adelante la idea, y es la mayoría. La minoría tiene que acompañar, no irse porque perdió. Últimamente se está dando mucho que aquel que pierde una interna, arma un partido político enseguida para presentarse a las elecciones, y eso no es lo lógico”, manifestó.

Hoy hay “desprendimientos del PJ, de la UCR, del MPF, que eran los partidos con mayor representación. Uno es dueño de irse a otro partido, pero en este proyecto de ley fijamos una serie de normas que serán materia de discusión. Un partido político, antes de presentarse a una elección, debe tener una trayectoria mínima de funcionamiento”, marcó como primer punto.

“No puede ser que se arme un partido y a los quince días participen de una elección; o que un afiliado a la UCR arme otro partido porque perdió la interna. Se fija una serie de reglas sobre el funcionamiento, los objetivos, las obligaciones, los deberes de los partidos, qué requisitos hay para formar un partido político. Además hay que probar la desafiliación fehaciente, y no como muchas veces sucede que arman fichas con la firma de cualquiera y algunos no están ni enterados. Van a votar en la interna, no figuran y resulta que están afiliados a otro partido. Cualquiera se sienta en una mesa, agarra un padrón, le llena la ficha del partido a fulano y hace cualquier garabato”, criticó.

“Debe haber un control sobre esto, porque no puede ser que en Tierra del Fuego haya casi 50 partidos, entre los que están reconocidos y los que están en trámite. La multiplicidad de partidos no sirvió”, sentenció el radical.

El dueño de la banca

Admitió que un punto importante del proyecto “seguramente va a traer mucha discusión”, y se basa en que “la banca pertenece al partido al cual uno representa y no es propiedad personal del candidato. Esto debe ser así, porque un candidato va en representación de un partido político, no en representación propia. Nosotros sostenemos desde siempre que uno está en representación de un partido y no en forma personal, y se debe adecuar a las reglas de ese partido político”, dijo.

Frente a los que sostienen que la sociedad vota al candidato y no al partido, contrapuso que “eso es producto de que no funcionan los partidos políticos, porque el que tiene raigambre constitucional es el partido político y no la persona. Están los que creen en los partidos políticos y los que creen en el personalismo, son dos visiones”, diferenció.

“La UCR siempre defendió la esencia partidaria, lamentablemente hay muchos radicales que no piensan lo mismo. Si los partidos funcionaran como deben, la banca es del partido, no de la persona, porque uno va con un proyecto, con un programa, sobre todo en los cargos colegiados: no hay un proyecto del primer concejal, del segundo concejal, del primer legislador o el quinto legislador, es el proyecto del partido el que los lleva”, subrayó.

“Cuando hablamos de las bancas, estamos hablando de los cuerpos legislativos, y uno lleva el proyecto del partido, no el proyecto personal. Acá, con el sistema que tiene Tierra del Fuego, fomenta el individualismo, en lugar de fomentar la raigambre constitucional de los partidos políticos”, insistió.

Adelantó que “esto va a ser un tema de discusión y hay que avanzar en esto, también en la reforma del sistema electoral, para esto hay que avanzar en una reforma constitucional. Son temas que no tienen que ver con la inmediatez, pero hacen al funcionamiento de las instituciones, que son las encargadas de solucionar los problemas diarios de la gente”.

“La gente vota una plataforma electoral, independientemente del candidato, y eso hay que respetarlo”, enfatizó.

Sciurano, lejos de Cambiemos

Consultado sobre la postura del presidente de la UCR fueguina, que no quiere adherir a Cambiemos y plantearía postularse por la lista 3, dijo que “la convención del partido tiene que decidir respecto de las elecciones de octubre y se está conversando. Creemos que es conveniente ratificar la alianza Cambiemos, hay otros que tienen opiniones distintas, pero en definitiva cuando se dé la reunión cada uno irá con su propuesta, y lo que decida la mayoría de la convención es lo que se va a hacer”, aseveró.

“Para eso están elegidos los convencionales, para tomar la decisión que crean oportuna. La reunión va a ser antes de fin de mes, porque las alianzas deben quedar conformadas el 14 de junio, y estamos a treinta días”, observó.

“Ya hubo una reunión de 17 convencionales, fue la reunión de un sector que en la elección interna propiciaba la ratificación de Cambiemos, se sumaron algunos participantes de la otra lista a esta propuesta, pero no fue una reunión formal, como se va a dar en los próximos días”, aclaró.

Asimismo, respetó el silencio de Sciurano en los últimos días. “Me parece bien, porque son cosas que hay que discutir en el seno partidario, no en los medios de comunicación. La discusión en los medios no hace bien y se plantearán las posturas en la reunión de la convención”, concluyó.