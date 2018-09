Ledesma advirtió que no hay financiamiento para más subsidios

El presidente de la DPE, Alejandro Ledesma, adelantó la imposibilidad del organismo para afrontar una tarifa social eléctrica, como plantea el legislador Pablo Blanco en el proyecto que tomó estado parlamentario ayer. La situación de la Cooperativa Eléctrica es todavía peor, porque no cuenta con la asistencia del tesoro provincial. El funcionario advirtió que esto puede “hacer volcar” a ambas instituciones, que hace más de dos años no aumentan las tarifas y han visto duplicados los costos del gas de generación en menos de un año. Espera ser citado a comisión para exponer la situación.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, fue consultado por FM La Isla sobre el proyecto que presentó el legislador Pablo Blanco, para implementar una tarifa social eléctrica y ayer tomó estado parlamentario.

El legislador dijo que la intención es tratarlo cuanto antes en las comisiones, pero desde la Dirección Provincial de Energía se planteó un escenario imposible para afrontar el costo del subsidio, al punto de hacer “volcar” tanto al organismo provincial como a la Cooperativa Eléctrica.

“Tanto la Cooperativa como la DPE no estamos interconectados, por lo cual generamos, transportamos y distribuimos la energía. No tenemos ningún subsidio nacional, no estamos comprendidos por las tarifas nacionales, sino que manejamos nuestras propias tarifas, se hace una audiencia pública y esto lo manejamos nosotros.Nunca tuvimos tarifa social, pero la DPE tiene un sistema de descuento del 50% para los que tienen la jubilación mínima, que ronda los 14 mil pesos, tanto para jubilados nacionales como provinciales. También tenemos ese descuento para las personas con incapacidad laboral. Este beneficio el año pasado se elevó el 330%, y este año al cierre de agosto llevamos un incremento del 128%”, dijo.

Además de crecer la demanda de esta ayuda, indicó que “ha crecido la falta de pago de comercios y de vecinos. Yo escuché al legislador Blanco hablar de la tarifa social pero nosotros no tenemos de dónde sacar el recurso.En caso de que los fondos los aporte el gobierno, habrá que ver qué área deja sin cubrir para poder sostener esta tarifa que se quiere implementar, porque la plata es una sola. Para poder financiar esto hay dos opciones: aumentar la tarifa para todos y que el que pague cubra al que no puede pagar, o bien sacar dinero de otra área de gobierno”, sostuvo.

Agregó que la Cooperativa y la DPE arrastran deudas importantes con CAMMESA e incluso, por el aumento del costo de gas de generación, no pueden cubrir el costo mensual. “La diferencia radica en que la DPE puede recibir ayuda del tesoro provincial, pero no así la Cooperativa Eléctrica, que es una institución privada”, manifestó.

“Yo tengo una deuda de 300 millones más o menos y desde diciembre pasado estoy pagando, pero va a aumentando considerablemente el costo mes a mes. En diciembre pagaba 16 millones por mes y hoy estoy pagando casi 25 millones por el consumo del gas de generación para la usina. El dólar ha subido y los insumos se pagan en dólares. La tarifa no la hemos aumentado desde hace dos años y no tenemos forma de sostener una tarifa social”, reiteró.

“Para el gobierno nacional la solución en estos casos es aumentar las tarifas, y eliminan los subsidios. Nosotros hace dos años que no aumentamos porque no queremos trasladar más costos a los vecinos, ante la situación que estamos viviendo.De aumentar la tarifa, la va a pagar un porcentaje chico de la gente, porque la gran mayoría no la va a poder pagar. Estamos en una situación en la que no se puede trasladar el costo hasta que la situación mejore. El gobierno nacional a cada rato viene aumentando las tarifas y nosotros la mantenemos hace dos años. Es una tarifa que está baja pero tratamos de sostenerla porque, si la aumentamos, van a venir pagos en cuotas y la deuda de los vecinos también se tira para adelante, o sea que vamos a estar más o menos en la misma. Lo que no hay es plata, y esa es la realidad”, sentenció.

“Nación nunca nos dio nada con la excusa de que no estamos en el interconectado, nos habían subsidiado la planta Sullair pero también cortaron ese subsidio y terminamos por comprar la planta.De haber una tarifa social no sé de dónde van a salir los recursos, porque no la podemos afrontar nosotros ni la Cooperativa Eléctrica con lo que recaudamos”, aseveró.

Consultado acerca de si pudo explicar la situación al legislador Blanco, respondió que “no, pero seguramente nos juntaremos en la semana. El proyecto lo mandaron a comisión así que seguramente nos citarán en comisión”.

“Hoy como está la situación, volcamos los dos, tanto nosotros como la Cooperativa Eléctrica. Si esto sale, habrá que ver de dónde saca fondos el gobierno para cubrirlo. La plata es una sola y, si lo cubrimos con el tesoro provincial, desvestimos un santo para vestir otro.Por eso estamos tratando de mantener la tarifa como está para no complicar la situación de la provincia por culpa de la economía y de la forma en que están llevando el gobierno nacional, que nos afecta directamente. Es complicado aumentar la tarifa y hacer descuentos, así que estamos en un momento en que hay que mantenerse tranquilos hasta que la situación esté más clara”, concluyó.