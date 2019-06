“Le dije a Pablo Blanco que le dejaba libre el camino”

El diputado (mc) Luis “Tachi” Trejo anunció su decisión de no disputar la interna por la candidatura a senador con el legislador Pablo Blanco. Aseguró que “un mes antes” de las elecciones provinciales le comunicó que “le dejaba libre el camino”, separando su postura del derrumbe del radicalismo en los comicios del domingo. Fue muy crítico de la pérdida de bancas en los cuerpos colegiados, y lo atribuyó a las listas “armadas a dedo”. Sostuvo que “cuando las cosas se hacen mal, estos son los resultados”, y advirtió que se va a repetir el error en las elecciones nacionales, con la candidatura de Blanco y Frigerio. “Entiendo que eso está impuesto también a dedo por la gente de Buenos Aires”, dijo.

Río Grande.- El diputado radical (mc) Luis “Tachi” Trejo dio a conocer por Radio Universidad 93.5 la decisión de no disputar la interna por la candidatura a senador con el legislador Pablo Blanco. Aclaró que no fue luego de la derrota aplastante del domingo, sino “un mes antes”, cuando le comunicó al legislador que “le dejaba el camino libre”.

Respecto de las elecciones provinciales y la magra inserción que logró el frente Ser Fueguino, admitió que “realmente no esperábamos que fuera así, pero es como sucedió. Hablando de mi partido, cuando las cosas se hacen mal, pasa esto. Sobre todo me refiero a los legisladores y los concejales, porque es una vergüenza cómo fue. Tenemos menos legisladores, menos concejales, y eso es porque está mal hecho. Cuando se hacen las listas a dedo pasa esto”, dijo.

Separó de la crítica a la fórmula a la gobernación que encabezó Luis Felipe Rodríguez y apenas logró un 4%. “Lo de Pipo es aplaudible, porque el radicalismo tenía que poner a alguien y gracias a él y a Fernando Glubich estuvo la lista. Se sabía que no había mucha esperanza, pero a lo que me refiero es que estuvo muy mal la parte de concejales y de legisladores”, puntualizó.

“Todavía no pude analizar muy bien los números, y hay una gran diferencia entre los votos que sacó Paulino Rossi y los votos de los concejales. Hay que analizar bien lo que pasó, y creo que fueron mil votos contra cuatro mil, así que es algo para analizar”, expresó sobre la diferencia entre el estamento ejecutivo y legislativo en la zona norte.

Consultado acerca de si disputará con Pablo Blanco la candidatura a senador, como había anunciado, respondió que “ya hace dos meses que me bajé del caballo. Le dije a Pablo que le dejaba libre el camino. Cuando uno llega a cierta edad, quiere dedicarse a la familia y no estar todo el día en el candelero. Por eso le avisé a Blanco con tiempo, para que él haga su juego, porque tampoco quiero arruinarlo a él. Ya le dije que no quiero saber nada con la interna hace como un mes”, subrayó.

Igualmente fue crítico de la elección de Blanco del referente del PRO Federico Frigerio para que lo acompañe como candidato a diputado en este tramo de la carrera electoral. “La verdad que a Frigerio no lo conozco y no puedo opinar. Entiendo que eso está impuesto por la gente de Buenos Aires. Yo no estoy de acuerdo con eso, y hace un tiempo atrás dije que esto no se hace a dedo. Eso no va más. Así son las consecuencias después, porque cuando se usa el dedo las cosas salen mal”, sentenció.

“Lo importante es que se votó y que hay democracia, y los problemas de cada partido hay que arreglarlos adentro. Yo soy consciente de que al radicalismo hay que darle una vuelta importante y refundarlo”, planteó Trejo.

También se le preguntó sobre el triunfo de la fórmula Melella-Urquiza en primera vuelta. “Hicieron una excelente elección y creo que ni ellos pensaban que iba a ser así”, dijo, y además reconoció que “soy amigo de Rosana Bertone pero no la llamé todavía”.

Respecto del triunfo de Martín Pérez en Río Grande, destacó que “es un muchacho joven, que ha trabajado y me parece bien. No puedo decir nada. No se puede decir nada contra los votos que sacó. Solamente hay que felicitarlo”.

Finalmente opinó sobre el regreso de Jorge Colazo a la función pública, esta vez como legislador. “Es correcto y me parece bien. Este es el juego de la democracia y el que quiere participar, participa. Ellos participaron y ganaron. Está bien, y el que no trabajó o trabajó mal, no llegó”, concluyó el radical.

Fuente: Diario Provincia 23.