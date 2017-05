Lautaro Asat pintó un cuadro para homenajear a un veterano fueguino

Lautaro Asat, el joven artista plástico riograndense de 9 años que expuso en Buenos Aires convocado por Carlos Regazzoni; pintó un cuadro reflejando el hundimiento del Crucero General Belgrano y la guerra de Malvinas. Lo hizo para homenajear a Juan Carlos Alderete, un veterano de guerra fueguino. Emoción en el combatiente fueguino al recibir la obra.

“Estoy más que emocionado, desde que vi las fotos que me pasaron por WathsApp, porque son cosas que uno siente muchísimo. Me corrieron las lágrimas un poquito, porque el sentimiento Malvinas está metido muy adentro. Para nosotros, Malvinas son los 365 días del año y que me obsequie un cuadro esta personita que lo hizo, toca y mucho”, aseguró Juan Carlos Alderete, veterano que a los 19 años fue convocado para ir a Malvinas, cuando se desempeñaba en el BIM 1.

Recuerda “la muerte del Capitán (Pedro Edgardo) Giachino, la muerte del soldado Águila, del soldado Almonacid el 3 de abril en Georgias, de mi otro compañero fueguino Juan Carlos Ampuero” y de otros compañeros que -según expresa- se lleva muy adento y “siempre están presentes”.

Dice que son recuerdos que “Lautaro con su manera de ver, con su visión, interpreta con el Crucero Belgrano que está en el cuadro. La verdad que es un reflejo muy fuerte y el dice que hizo a los soldados de esa forma, con ese contorno, porque están desprotejidos”; cuenta al citar las palabras del joven artista.

Alderete relaciona la decisión de Lautaro Asat, de pintar el cuadro, con el reconocimiento que la comunidad de Río Grande y Tierra del Fuego hacen permanentemente a los combatientes de Malvinas. Relacionándolo con “que Río Grande fue como un gran portaaviones hacia las Islas, porque la aviación salió de acá de Río Grande”, recordó.

Dice que tiene reservado “un lugar especial” en su casa, para el cuadro, y “de ahí no se va a mover más”, afirma finalmente.