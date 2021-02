Laura Colazo solicitó al Gobierno provincial que publique información sobre las vacunas recibidas y las listas de vacunados

La legisladora del Partido Verde, Laura Colazo solicitó, por medio de un pedido de informe en la Legislatura Provincial, al Ministerio de Salud de la provincia que haga públicos los listados de las personas que fueron vacunadas, la cantidad de vacunas que recibió el Ministerio, el orden de prioridades para la vacunación, y las personas que están próximas a ser vacunadas.

Ushuaia.- Laura Colazo, legisladora provincial por el Partido Verde solicitó al Gobierno provincial que publique información sobre las vacunas recibidas y las listas de vacunados.

Asimismo solicitó que la información sobre las vacunas que envía el gobierno nacional “se maneje con absoluta transparencia, sin privilegiar a nadie y permitiendo el control ciudadano sobre las partidas que se reciben. La única forma de darle tranquilidad a nuestros ciudadanos es que todos podamos conocer la lista de prioridades, y las personas que ya han recibido y las que pronto recibirán las vacunas”, explicó la Legisladora del Partido Verde.

“De esa forma vamos a evitar cualquier tipo de suspicacias o de manipulación en el uso de las vacunas. Nuestra obligación como legisladores de la Provincia es justamente velar que estos principios de transparencia, de control ciudadano y de una estricta aplicación de criterios sanitarios, sean cumplidos a rajatabla”, destacó la legisladora provincial Laura Colazo.

También pidió “la máxima seriedad y honestidad en el manejo de estos recursos públicos, en algo tan sensible como son las vacunas en este contexto de pandemia, que todavía seguimos atravesando y que aún no ha terminado. Ésta es la única garantía que tenemos los ciudadanos de que no se cometa ningún acto indebido, tanto en los responsables de otorgar la vacuna, como en aquellos beneficiarios”.

“La transparencia, la publicación de la información y el control ciudadano son las herramientas más importantes que disponemos tanto la dirigencia política como la sociedad, para construir confianza” finalizó Colazo.