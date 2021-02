“Las nuevas autoridades del Concejo Deliberante se eligieron democráticamente”

Así lo remarcó el concejal peronista Hugo Martínez del Frente de Todos, al salir al cruce de los cuestionamientos de la oposición sobre la legitimidad de la sesión. “Eso es democracia en el cuerpo deliberativo. Más aún, tres de los cuatro bloques que conforman el Concejo Deliberante apoyan al actual Presidente, Raúl Von Der Thusen”, observó el edil, quien apuntó a “una cortina de humo” para no hablar de que la deuda por coparticipación “ha crecido un 125% respecto del año pasado”.

Río Grande.- Este viernes a la mañana tuvo lugar la sesión preparatoria del Concejo Deliberante que dispone el artículo 85 de la Carta Orgánica Municipal, de cara a lo que será el XXXVIII periodo de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo.

Durante la misma, fue ratificado en el Cargo de Presidente el Concejal de Ciudadanos, Raúl Von der Thusen, mientras que los cargos de vicepresidente 1º y 2º fueron ocupados por los concejales Hugo Martínez, del Frente de Todos y Pablo Llancapani del MPF.

“En este año del Centenario de Río Grande nuestra ciudad se viene preparando para recuperarnos del mal que nos produjo la desocupación por las políticas del gobierno macrista, las deficiencias en infraestructura y la pandemia que nos sigue golpeando fuerte”, dijo el concejal peronista Hugo Martínez del Frente de Todos.

En este contexto, “el viernes 12, en el Concejo Deliberante se realizó la sesión preparatoria para el Acto de Apertura de Sesiones del año en curso. Allí, se eligieron democráticamente a las nuevas autoridades, con las distintas posturas que habitualmente se dan en estos casos, de acuerdo a lo que prevé nuestra Carta Orgánica”, explicó.

“Sin embargo, nos encontramos con declaraciones que apuntan a sembrar dudas sobre la legitimidad de lo actuado por el cuerpo”, advirtió.

Hugo Martínez entendió que “el argumento de que faltase un concejal, quien se encontraba de vacaciones, no es motivo para suspender o postergar una sesión. El bloque opositor tuvo oportunidad de proponer su candidato a ocupar la Presidencia y propuso a un Concejal de nuestro bloque, quien, por supuesto no aceptó, se votó y no fue aprobado. Luego propusimos nosotros y nuestra propuesta fue aprobada. Por lo tanto hubo participación de todos los presentes y pudieron expresarse y proponer”.

“Respecto a la cuestión de la falta de transparencia, en diciembre el Presidente presentó a todos los Concejales el ejecutado del año, sin que surgieran mayores controversias. Y doy fe del diálogo permanente que este, mantiene con todos los integrantes del cuerpo de Concejales”.

El edil peronista observó que “la política permanente desde esta oposición es poner un manto de dudas respecto a la transparencia de las cuentas, que terminan siendo solo declaraciones para la prensa, ya que carecen de respaldo”.

Cuestionó que “esta es una metodología sistemática que FORJA aplica y que viene con la venia de su jefe político para que se hable de estos temas y no, por ejemplo, del retraso en la coparticipación, dado que, además la deuda ha crecido un 125% respecto del año pasado”.

Apeló a “que el árbol no nos tape el bosque”.

“El compromiso es con los vecinos y vecinas de cara al Centenario”

Lo expresó el Concejal Hugo Martínez del Bloque del frente de Todos luego de la sesión preparatoria que tuvo lugar este viernes por la mañana.

El Concejal Walter Abregú ratificó ese rumbo y señaló que “este año debemos seguir trabajando en conjunto para recibir el Centenario”.

Finalizada la sesión, Hugo Martínez expresó que “hoy, más que nunca, nuestro compromiso es con los vecinos y las vecinas, para que de cara al Centenario sigamos construyendo una ciudad que se desarrolle, progrese y de la que cada día nos sintamos más orgullosos”.

Coincidiendo expresamente con su compañero de bloque, el Dr. Walter Abregú sumó que “este año debemos seguir trabajando en conjunto para recibir el Centenario de la mejor manera posible y de la forma que Río Grande Merece.

Finalmente, Martínez expresó que “el 2021 renueva las expectativas de una reactivación económica para la ciudad, con más empleo para los riograndenses” y agregó “desde el Concejo vamos a trabajar para promover una nueva mirada sobre nuestros recursos naturales y crear herramientas útiles para la ciudadanía”.