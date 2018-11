Las deudas con CAMMESA podrían compensarse con deudas de obra pública

La iniciativa había sido lanzada por el legislador Pablo Blanco y ayer la gobernadora Rosana Bertone aseguró que está avanzando. La nación debe los fondos del Fideicomiso Austral de 2018 y podrían destinarse a compensar la deuda que reclama CAMMESA tanto a la Dirección Provincial de Energía como a la Cooperativa Eléctrica. “Si se inician los juicios y se detrae de la coparticipación, son pérdidas siderales”, advirtió la mandataria. También dio a conocer una cancelación parcial de 100 millones de deudas de nación con el IPV, y restan otros 300 millones para cumplir con las obras iniciadas. Respecto de la petroquímica, afirmó que no solamente Total y Mirgor están interesadas en la inversión, sino “todas las electrónicas” y se sumó una propuesta de Roch. Junto con las empresas se está trabajando en la ubicación óptima del puerto en la zona norte, que vendrá de la mano de la petroquímica como única alternativa para ser rentable, dijo.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone concedió ayer una entrevista a este medio, en la que dio a conocer el avance vinculado con la compensación de deudas con CAMMESA, con los fondos que la nación adeuda del Fideicomiso Austral por el ejercicio en curso.

Estos fondos, junto con los que se deben al IPV, eran parte de los anuncios que en su momento realizó el ministro Rogelio Frigerio, pero gran parte de los fondos nunca llegaron. “En el caso de las obras públicas, hay muchas obras que comprometió el gobierno nacional desde que empezamos la gestión. En algunas ha cumplido y se ha finalizado la obra, pero ante la situación que vimos incluso en el presupuesto nacional, lo que planteamos fue que no íbamos a solicitar nuevas obras con asistencia financiera nacional, pero que sí queríamos que nos paguen lo que se adeudaba, tanto del IPV como del Fideicomiso Austral. En el caso del IPV hubo una regularización en los últimos tiempos, aunque todavía tenemos en el circuito de pago muchos expedientes y es bastante lo que se nos debe, pero pienso que se va a cumplir”, manifestó.

Se hablaba de 400 millones de deuda solamente con el IPV y la gobernadora lo confirmó: “Habrán pagado 100 millones y estaremos ahora en 300 millones de deuda. Con el Fideicomiso Austral quedamos en que se iba a realizar nuevamente una reunión antes de fin de año para priorizar los pagos, y se pidió poder cumplir con las obras que están iniciadas”, dijo.

Sin embargo esos fondos podrían terminar en una compensación de deudas. Se le consultó a la mandataria sobre la propuesta que lanzó por los medios el legislador Pablo Blanco, de saldar las deudas de CAMMESA con los fondos del Fideicomiso. “Esta ha sido una muy buena idea del legislador Blanco y me pareció un elemento de negociación valioso, porque los fondos del Fideicomiso Austral han sido detraídos de lo que pagan las petroleras y se encuentran depositados. Son fondos que existen y son reales. A lo mejor si la nación no quiere pagar más obra pública, afectamos esto al pago de la deuda de CAMMESA”, barajó como posibilidad cierta.

“Una vez que tuvimos esa iniciativa del legislador Blanco, fue trabajada por el ministro Labroca con el secretario del Interior, que es Alejandro Caldarelli. Esta propuesta la vamos a llevar a nivel ministerial. Todas las provincias han sido intimadas por las deudas con CAMMESA y nosotros somos una de las que menos debe. Todas buscan un arreglo y quieren llegar a un acuerdo, porque son montos muy importantes y, si se inician los juicios y se detrae de la coparticipación, son pérdidas siderales”, advirtió.

“Tenemos una línea más si se quiere como para poder negociar una salida. En el caso de la DPE es más fácil de realizar, porque es el propio estado, aunque sea un ente autárquico. En el caso de la Cooperativa Eléctrica, vamos a encontrar los instrumentos que nos permitan hacer esa compensación. Queremos una tranquilidad con nación porque tampoco podemos estar con intimaciones al pago permanentes”, planteó Bertone.

Mayores costos por la devaluación

También en materia de obra pública se la consultó sobre el reclamo de las empresas constructoras de mayores costos por la devaluación del dólar. “Es una realidad que se licitó un precio y luego el hierro y el cemento que cotizan a valor dólar aumentaron muchísimo. Eso ha generado un impacto muy importante en algunas obras. Esto ha sido planteado por las cámaras, tuvimos una reunión de trabajo con el Tribunal de Cuentas junto con nuestros equipos y vamos en busca de una solución, porque entendemos que no es algo generado por los empresarios”, señaló.

“La ley de obra pública pone determinados parámetros y tenemos que justificar muy bien esto, para que las redeterminaciones de cada obra tengan la aprobación del Tribunal de Cuentas. Yo creo que vamos a encontrar la vuelta para poder solucionarlo y sobre todo no paralizar las obras, aprovechando el verano para continuar. La mayoría son empresas locales que generan puestos de trabajo y es importante que en un momento de crisis podamos continuar. Tenemos un nivel de obra pública que es increíble para lo que ha habido en años anteriores en esta provincia”, destacó.

Petroquímica y puerto

Respecto de la inversión que estaría interesada en realizar tanto la empresa Total como Mirgor, aclaró que “está el consorcio Total y la industria electrónica en general, no sólo Mirgor, que desean asociarse a la petroquímica. Roch también tiene una propuesta interesante para producir propileno. Estas son presentaciones que hemos recibido en el Ministerio de Industria de la provincia que hemos ido canalizando con el ministerio nacional. Gracias a esas presentaciones de proyectos posibles de llevar adelante es que se decidió dar marcha atrás con el decreto 751 y se dictó el decreto 1049, que a partir del año que viene devuelve las exenciones impositivas a quienes inviertan en la provincia en proyectos de petroquímica”, sostuvo.

Asimismo, dio a conocer que esta inversión incluye un puerto en la zona norte. “Se analizan tres posibilidades, una es el lugar donde está hoy, hay otra ubicación intermedia y otra más al norte de la provincia. Es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta con las empresas y nosotros ponemos a disposición los predios que tiene la provincia donde se encuentra el puerto. Habría que hacer un trabajo para correr la ruta, ya lo hemos hablado con el secretario Iguacel, que antes era de Vialidad, y hemos puesto a disposición esas instalaciones, más todo lo que podamos trabajar como provincia en ese espacio físico”, dijo.

“Han quedado en avanzar con los estudios y, una vez que eso esté avanzado, las empresas definirán la zona más óptima para instalar el puerto. Cuando contratamos a la Corporación Andina de Fomento para hacer el estudio, dijo que un puerto en Río Grande es viable si, aparte de toda la industria que hay, electrónica, plástica, textil y autopartista, se suma la petroquímica. Ahí va a ser viable y va a ser una salida. Esperemos que podamos ponernos de acuerdo en el lugar, en el cómo, y en quiénes intervienen”, confió.

Turismo en la zona norte

Por otra parte, se la consultó sobre el desarrollo del turismo en la zona norte, que es una materia pendiente: “Esta semana estuve hablando con el presidente del INFUETUR porque nosotros tenemos propuestas muy buenas y centradas, como fue la inauguración del mirador del Garibaldi. Tenemos una carrera internacional y hemos comprado la marca Mont Blanc para la carrera que va a traer alrededor de mil corredores en abril. Tenemos una buena temporada de cruceros y, si el dragado del puerto va bien, vamos a poder cumplir con todas las navieras. Pero siempre queda revalorizar más la zona norte, el turismo de estancias, dar mayor publicidad de lo que puede hacer la gente. Este verano creo que muchas familias fueguinas no van a irse de vacaciones y me interesaría que el instituto de Turismo, el área de Cultura y Deportes tengan todas las actividades para transmitir adónde ir. Hay muchos lugares que se pueden visitar y no están bien difundidos”, reconoció.

“También avanzamos con un reclamo que teníamos por la licitación de la aerosilla del glaciar Martial. El 12 de diciembre es la apertura de sobres y por suerte hubo muchas empresas interesadas. Nosotros pensamos que no iba a haber interés y hay alrededor de seis que han comprado los pliegos. En el caso de Petrel tenemos una iniciativa privada que está siendo analizada por la comisión técnica del Ministerio de Economía, y se tiene que hacer el proceso de llamado a licitación. Hay áreas que teníamos más relegadas del punto de vista turístico, que las estamos abordando”, aseguró.

“En el caso específico de Río Grande, creo que tiene un potencial turístico que tenemos que aprovechar. Están las estancias, la zona de Radman donde ha quedado muy lindo el complejo, que no están difundidas suficientemente”, reiteró.

En cuanto a las termas, recordó que “el tema está judicializado y queda por resolver. Hemos avanzado en muchos temas, pero este no lo terminamos de resolver. Ahora ha quedado dentro del departamento Tolhuin y siempre vi con muy buena disposición al intendente Claudio Queno para buscar una solución con los que tienen la posesión. El intendente me manifestó que tiene la voluntad política de buscar una resolución pacífica, no judicial, y es algo que está llevando adelante”.

Otras inversiones

En lo que respecta a otro tipo de inversiones en la provincia, afirmó que siempre están en la búsqueda de interesados en distintos desarrollos. “En el caso de Río Grande siempre estoy buscando algún empresario que invierta en hotelería, porque hay poca en la ciudad. Todos dicen que tienen que hacer un mejor estudio de mercado y tener cuantificada la demanda real. En el caso de Ushuaia tenemos licitaciones como la aerosilla, la de Petrel, la concesión del Hotel Albatros donde se plantea una ampliación importante. Tenemos una buena oferta hotelera que cubre todos los niveles. En un momento en que la Argentina está muy enfocada al turismo y el valor del dólar permite que venga mucha gente de afuera, todo lo que se pueda hacer lo vamos a realizar. Buscamos inversores permanentemente y, cuando llevamos adelante las licitaciones de las áreas petroleras, se hizo una exposición en Houston, se mostraron las ventajas impositivas de la provincia, la geología que tenemos en las áreas, y esto lo vamos a volver a hacer cuando larguemos las licitaciones de las áreas off shore”, adelantó.

“En su momento hubo empresarios petroleros interesados en venir aquí, pero la situación macroeconómica argentina fue tan mala, que decidieron no venir y quedamos con YPF, que es nuestra empresa de bandera”, expresó.

Elecciones 2019

Finalmente se le preguntó sobre el armado del frente electoral para el 2019, y no quiso dar precisiones todavía, si bien ya hay un acercamiento con los intendentes Walter Vuoto y Claudio Queno y falta resolver quien va a representar al frente en Río Grande. “No quisiera hacer definiciones, pero el que más claro ha expresado su vocación de repetir es Walter Vuoto. Estamos trabajando coordinadamente con él, después de un inicio de relación que fue difícil. Luego de esas diferencias pudimos sentarnos en una mesa de trabajo y mucha gente de la ciudad pedía un trabajo en conjunto. Estamos trabajando en cuestiones concretas para la ciudad y él ha manifestado claramente su intención de ser reelecto. Con lo demás tenemos todavía un trabajo por hacer, en mi caso seguir gestionando para que los fueguinos puedan tener un alivio y comenzar el año que viene con una perspectiva distinta. No son momentos fáciles en la Argentina, desde lo que pasa con un partido de fútbol hasta decisiones conflictivas. Argentina debe ir a un proceso de pacificación y en Tierra del fuego tenemos que seguir con la pacificación que nos costó mucho lograr”, concluyó.