“Las aspiraciones colonialistas del Reino Unido acaban de dar otro gran paso”

Así lo señala el informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, tras conocerse el resultado del concurso internacional lanzado por el presidente Macri para la concesión de áreas petroleras off shore en el Atlántico Sur. No hubo ninguna restricción del país de origen de las concursantes, ni en el decreto de convocatoria ni en el pliego, y en treinta días se concretará, entre otras, la adjudicación de tres bloques a la británica Tullow Oil. El dirigente Moisés Solorza, integrante del Observatorio Malvinas, cuestionó el silencio del gobierno provincial y la entrega de soberanía de la gestión Macri.

Río Grande.- Este martes el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo –OETEC- publicó un informe en el que da cuenta de la inminente adjudicación de tres áreas off shore a la petrolera británica Tullow Oil.

El dirigente Moisés Solorza, integrante del Observatorio Malvinas, cuestionó el silencio del gobierno provincial ante una nueva entrega de soberanía por parte de la gestión Macri, que no puso condiciones de origen a las empresas concursantes, ni en el decreto de convocatoria ni en el pliego de bases y condiciones.

Por Radio Provincia, Solorza recordó que “en junio de 2016 dimos el alerta al gobierno de la provincia sobre el acuerdo Foradori-Duncan, porque sabíamos que esa hoja de ruta tenía como componente la entrega literal de nuestra soberanía sobre Malvinas y sobre los mares circundantes. En una reunión que tuvimos en Cancillería con miembros del Observatorio Malvinas, donde también estuvo presente el diputado Stefani, preguntamos si el gobierno de la provincia estaba al tanto de estos planes de entrega sistemática de la soberanía en el Atlántico Sur, y la Dra. Rosana Bertone estaba al tanto. Ni bien fue nombrado el secretario Argüello fuimos a preguntarle sobre esto, y dijo que ellos no podían hacer nada porque esa hoja de ruta le correspondía al gobierno nacional, y que todos los esfuerzos que se hicieran no iban a tener fruto”, aseguró.

“Yo particularmente denuncié ante el Observatorio Cuestión Malvinas las licitaciones de áreas petroleras y hasta el día de hoy estamos esperando respuesta. Hay un silencio espectral en Tierra del Fuego respecto de esta situación y realmente es muy llamativo. Esto habla de una complicidad ante la entrega de los recursos naturales del Mar Argentino. En los mares fueguinos tenemos un litigio sin resolver, como es el enclave colonial, y no respetan las leyes ni la Constitución Provincial, porque los recursos naturales del Atlántico Sur están frente a nuestras costas fueguinas”, subrayó.

“No me cabe ninguna duda de que hay una complicidad con el gobierno macrista ante este silencio escandaloso, y también tiene su correlato con diputados y senadores, que no han dicho una palabra sobre esta denuncia realizada en diciembre del año pasado ante el Observatorio y mucho antes en Cancillería argentina, cuando fuimos con un grupo de excombatientes, representantes de los municipios y representantes políticos”, dijo.

“Hoy estamos a las puertas de esta entrega vil, con 38 bloques áreas licitadas frente a las costas fueguinas, entre Malvinas y la isla grande de Tierra del Fuego. Esto ya está definido y de hecho ya se están adjudicando las áreas. Las áreas fueron licitadas el año pasado, violando leyes fundamentales para los intereses fueguinos, y están fortaleciendo la posición inglesa en detrimento de la posición argentina en el Atlántico Sur. Esto es consecuencia de la hoja de ruta establecida en el acuerdo Foradori-Duncan para llevar adelante la explotación conjunta de los recursos naturales. Macri ha adjudicado estas licitaciones a empresas inglesas para la exploración y explotación en un área de exclusión. Están reconociendo el derecho a explotación de un área de exclusión pesquera y marítima circundante a nuestras islas Malvinas de una forma escandalosa, y todo esto se hace bajo el silencio escandaloso y brutal del gobierno provincial”, reiteró.

Respecto de los fondos que recibirá el gobierno nacional por este proceso licitatorio, lo dejó en un segundo plano. “El monto es anecdótico y a nadie escapa que el gobierno macrista tiene puestos los ojos en el Atlántico Sur desde el día uno, con un plan de negocios, y el gobierno fueguino es cómplice”.

Cuestionó “la resignación de un área de estrategia geopolítica”, y advirtió no solamente la depredación de recursos hidrocarburíferos que son del país en manos británicas, sino “el vaciamiento de recursos pesqueros” también.

“Yo hago absolutamente responsable al gobierno nacional y provincial de no custodiar los intereses de Malvinas, sabiendo que tenemos una posición para resolver con respecto a la soberanía. La actividad hidrocarburífera en zonas de la plataforma submarina pone en serio riesgo ambiental a especies conocidas y por conocer, y pone en riesgo también la sensibilidad ecológica de la mayor reserva de agua dulce, que es la Antártida”, alertó.

“Esto es de una gravedad tremenda y el gobierno fueguino no se ha expresado al respecto. Se está avanzando sobre la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur, con consecuencias ecológicas que puede haber, como ocurrió en el Golfo de México con la British Petroleum, a la que están otorgando áreas en conjunto, cuando causaron un desastre ambiental, y el gobierno nacional está dispuesto a permitirlo con la complicidad y el silencio del gobierno fueguino, frente a las costas de Malvinas. Esto es realmente muy grave y no hay ninguna expresión de las autoridades competentes en el área”, criticó.

“Desde el día que nos incorporamos al Observatorio hemos pedido informes al Ejecutivo y ni siquiera han respondido los cuestionamientos que hemos hecho, no solamente por esto, sino por la denominada Ley Malvinas, que no resuelve lo que estamos pidiendo, porque está legislando de acá en adelante. Más allá de que uno comparte el espíritu, como argentinos debemos custodiar los intereses de la patria ante esta invasión inglesa que estamos viviendo. La ley no resuelve la cuestión de fondo, porque no frena los acuerdos firmados hasta el momento, y no sirve si lo único que hace es legislar de acá para adelante, mientras siguen vigente todos los acuerdos. Se debe retrotraer la situación actual y dar por terminado estos tratados y estos acuerdos”, planteó.

Remarcó que en la licitación está previsto el arbitraje internacional y “en un litigio internacional todos los tratados y acuerdos vigentes son de carácter obligatorio. Justamente los litigios de este tipo se han delegado al Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos, para que resuelvan sobre áreas petroleras, entre otras cuestiones”.

El informe de la OETEC

Federico Bernal, integrante del OETEC, es el autor del detallado informe sobre la licitación y adjudicación de tres áreas petroleras a la británica Tullow Oil, donde se puede ver claramente en imágenes la cercanía de las áreas off shore no solamente a las Islas Malvinas sino a la isla grande de Tierra del Fuego.

En la publicación menciona los antecedentes de este proceso, que comenzó en septiembre del año pasado, cuando Javier Iguacel anticipó en Houston la convocatoria a Concurso Público Internacional para el off shore argentino. En octubre de 2018 se conoció el Decreto 872 por el cual se lanzó la “Convocatoria de Concursos Públicos Costa Afuera”, con 38 áreas incluidas en la licitación. Una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas y es una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.

Sin embargo no se tuvo en cuenta la normativa vigente para poner “el más mínimo reparo”, y se priorizó “la urgente necesidad de recaudar dólares frescos” para financiar el blindaje del FMI al gobierno macrista, y darle “algo más de oxígeno”.

Del punto de vista geológico, las cuencas alrededor de las Islas Malvinas y la Cuenca Malvinas Oeste están totalmente ligadas, e “incluso se cree que la relación se extendería a la Cuenca Austral Marina, también licitada por el macrismo”.

En el informe se asegura que “la Secretaría de Energía les entregó gratuitamente a las concursantes el Banco de Datos oficial, con toda la información en materia de prospección geológica disponible a la fecha, vinculada con estas tres cuencas. Los permisos de exploración duran entre 4 y 13 años, mientras que la concesión tiene un mínimo de 30 años. No hay ninguna cláusula respecto del destino de la producción de gas como de petróleo”, señala, y agrega que en caso de litigio, “las áreas licitadas están afectadas a arbitraje internacional”.

Puntualmente en la Cuenca Malvinas Oeste se pusieron en juego unas 18 áreas. “Las ofertas ganadoras, que serán adjudicadas en el transcurso de los próximos 30 días, involucran 9 áreas. De ellas, la petrolera británica Tullow Oil ganó en tres. En dos irá como consorcio junto a Pluspetrol y Wintershall -con una participación del 40% en ambos casos-, mientras que en la tercera irá sola, con el ciento por ciento. Con la adjudicación de las tres áreas, el Estado nacional percibirá 232 millones de dólares”.

Respecto de Tullow Oil, indica que “es una empresa hidrocarburífera de origen británico, especializada en exploración y explotación off shore. Cuenta con 87 licencias otorgadas en 17 países mayormente ubicados en África”.

Desde OETEC se realizaron advertencias ni bien conocido el decreto de convocatoria al concurso internacional, vinculadas con “la grave afrenta a la seguridad nacional que implicaría la adjudicación a petroleras británicas de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, a una distancia aproximada de 100-150 kilómetros de las islas y a más o menos la misma distancia de la zona en actual exploración en la Cuenca Malvinas Norte por parte del consorcio entre Rockhopper y Premier, ambas británicas”.

Remarcan que “ni en el Decreto 872 –de convocatoria- ni en la Resolución 65 -portadora del pliego de Bases y Condiciones- se hace la más mínima excepción a las compañías concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. Mucho menos se menciona prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de las islas Malvinas”.

“Tampoco se prohíbe que las empresas adjudicatarias -más aún si son oriundas del Reino Unido- puedan utilizar o promover la construcción de instalaciones portuarias en Puerto Argentino para la exportación de crudo, empleando como plataforma a las islas, tal y como está pensado para el crudo extraído de la Cuenca Malvinas Norte”, afirma.

En conclusión, “gracias a las excelentes gestiones e iniciativas del macrismo, las aspiraciones colonialistas del Reino Unido y la OTAN en el Atlántico Sur, la región patagónica y la Antártida Argentina acaban de dar otro gran paso”, finaliza el informe.