“LADE asegura que en 15 días están listos para volar”, informó Caparrós

La diputada de FORJA Mabel Caparrós participó de un encuentro con representantes de la empresa y autoridades del gobierno. Se apunta a un corredor aéreo en la Patagonia Sur, que una en principio distintas localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego, para motorizar el turismo interno. La empresa tiene capacidad para transportar 30 pasajeros y estaría lista para volar en cuanto se lo indiquen. Además opinó sobre los contagios en el buque Etchizen Maru y pidió a la Prefectura que realice las denuncias correspondientes, para saber si hubo un traspaso ilegal de pesca en altamar.

Río Grande.- La diputada de FORJA Mabel Caparrós participó este martes de una reunión con el jefe de gabinete y el presidente del INFUETUR, más representantes de la empresa LADE, en el marco de las conversaciones iniciadas para conectar Santa Cruz con Tierra del Fuego.

“La idea de los senadores es abrir un circuito turístico que en principio una a Santa Cruz con Tierra del Fuego. La situación epidemiológica en Santa Cruz es buena, aunque nunca se sabe qué puede pasar, porque hemos visto lo que nos pasó a nosotros, también en Salta, en Neuquén, y en cualquier momento algo sucede y se dispara la cadena de contagio. Igualmente es una propuesta interesante porque necesitamos conectividad patagónica”, sostuvo por Radio Provincia.

“Tenemos a Santa Cruz con lugares maravillosos y otras provincias de la Patagonia con muchos atractivos. Si logramos un corredor aéreo que una las localidades y provincias patagónicas, sin que todo se centralice en Buenos Aires, sería muy bueno. Hay que trabajar sobre LADE y con el gobierno de Santa Cruz. El jefe de gabinete Agustín Tita manifestó la necesidad de mantener este concepto federalista, pero también que haya un acuerdo con los protocolos sanitarios. Es muy importante reactivar LADE y que recupere algunas rutas. Ellos tienen un problema presupuestario para el mantenimiento de los aviones, para los salarios. El responsable de LADE comentaba que los estados provinciales y municipales en distintos lugares son los que ayudan a sostener los gastos cotidianos de funcionamiento”, indicó.

“Si nos ponemos de acuerdo senadores y diputados de las provincias patagónicas a la hora de discutir el presupuesto nacional, tal vez logremos reactivar esta línea aérea, que sería una herramienta importante para todos nosotros”, afirmó.

“Todos tenemos recuerdos hermosos de LADE, de habernos podido trasladar de un punto a otro en una línea aérea enormemente segura para viajar. La propuesta surge en medio de esta situación de pandemia y el impulso que se está dando para reactivar el turismo desde el Congreso. Todos estamos buscando impulsar esta herramienta”, sostuvo.

Listos para operar

Respecto de la situación de LADE para poder operar, aseguró que la empresa “está lista para volar”, pese a no haber renovado la flota. “Tienen las mismas aeronaves que dependen de Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa, pero ellos dicen que están listos y, si mañana se abriera la posibilidad de turismo y traslados en la Patagonia, están preparados para salir desde Comodoro Rivadavia, con una capacidad para trasladar de 30 plazas”, aseguró.

Consideró que “en el presupuesto nacional debería haber una partida destinada al sostenimiento de LADE, pensando a largo plazo, porque le sirve al turismo. En principio se piensa en unir Santa Cruz con Tierra del Fuego, con la posibilidad de ampliarlo si esto mejora. A Santa Cruz le viene muy bien y a nosotros también para reactivar un poco más el turismo interno”, expresó.

En el caso de los vuelos sobre los que estuvo conversando la diputada, unirían Tierra del Fuego con Santa Cruz, con escala en Río Gallegos hasta Comodoro y la posibilidad de llegar a Calafate, cubriendo el circuito de Patagonia Sur.

“Todavía Santa Cruz no reactivó el turismo interno, pero lo estaría haciendo en estos días si se mantiene la situación sanitaria. Se hablaba de la posibilidad de septiembre y lo bueno es trabajar para la salida de la pandemia. Si esto fuera así, los vuelos de LADE son una buena alternativa”, reiteró.

Emergencia y turismo

Por otra parte, informó que el martes tuvo una reunión “con el ministro Lammens por el tema de la ley de turismo, si va a ser emergencia o no. El Estado nacional está trabajando mucho con todas las provincias del país para dar una respuesta a esta herramienta tan importante que es el turismo. Es una herramienta importante para la economía, y hoy está paralizada en todo el país. Lamentablemente hay una paralización de toda la actividad económica y siempre nos quedamos con la sábana corta, porque a todos hay que darles una mano”.

“Hoy lo que impide reiniciar la actividad es la situación sanitaria, por eso en el caso de LADE están preparados para hacer los vuelos entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si nos dicen que en 15 días salen, aseguran que tienen los aviones listos para volar, y pueden comenzar con la venta anticipada de pasajes. También al vender pasajes hay que tener una norma que respalde a la gente, porque si mañana en Calafate o en Ushuaia surgen contagios, la gente no viaja. También se habló de los protocolos y el gobierno provincial se puso a disposición para trabajar junto con Santa Cruz. Tampoco puede venir un pasajero a estar 14 días en cuarentena, porque no tendría sentido”, planteó.

Asimismo, destacó el éxito de la reapertura para el turismo interno. “En Tierra del Fuego vamos bien, se abrió lo interno y fue un éxito, porque Tolhuin estuvo con la capacidad completa de alquileres, no había lugar para comer en ninguno de los centros invernales y estaban las reservas completas. Hubo una movilización interna y aparentemente el resultado ha sido bueno. Lo veremos en una semana más, cuando se evalúe si alguno aparece con síntomas. Esto hay que cuidarlo y sostenerlo en el tiempo”, manifestó.

El misterio del buque

Respecto de la vía de contagio en la tripulación del buque Etchizen Maru y las hipótesis que se barajan, teniendo en cuenta que el senador Pablo Blanco presentó un pedido de informes para saber qué ocurrió, la diputada sentó su postura. “No sé si hace falta hacer un pedido de informes a nivel nacional, yo he charlado con las autoridades provinciales y están siguiendo líneas de investigación epidemiológica. Esto tiene que ver con hacer entrevistas a la gente. Primero se trató la urgencia, porque es gente que está en altamar hace 35 días. Hay que buscar el motivo, no para hacer de policías con ellos y castigarlos, sino para ver cómo fue el contagio con fines de investigación científica”, dijo.

Dado que el pedido del senador Blanco apunta a conocer la posibilidad de un traspaso ilegal de pesca de un buque a otro en altamar, la diputada concedió que “es lo que todos sospechamos. Prefectura salió con una información que lo estaría descartando, pero hay que investigarlo porque todos sospechamos lo mismo, que hubo un traspaso de pesca de un barco a otro y en eso se dio algún contacto. La otra posibilidad es rara –dijo respecto de que algún tripulante haya subido con COVID-, por los tiempos de contagio, aun en caso de que el barco haya hecho recambio de tripulación sin ningún tipo de cuidado. Puede suceder pero esto requiere de una investigación epidemiológica”, insistió.

“Prefectura deberá hacer las denuncias penales correspondientes para investigar qué pasó. Allí sí se va a saber si hubo o no un intercambio con otro buque en altamar, porque es lo que se dice, que están entregando la pesca a buques que no pueden llegar al puerto de Ushuaia. Esta es una realidad y no hablamos de nada extraño”, advirtió.

“La Prefectura dijo que no fue así, que hicieron el seguimiento por radar y nunca estuvieron cerca de otro buque, pero si hay dudas sobre la legalidad de lo que sucedió en altamar, la fuerza tiene la potestad de denunciar”, remarcó.

“Nosotros estamos esperando con mucha ansiedad el proyecto de ley de pesca que está por presentar el gobierno nacional, porque toda la Patagonia padece el saqueo de nuestras aguas y riquezas marítimas en forma permanente, porque no hay ningún control. En algún lugar están fracasando los controles. A partir de esa ley veremos cómo se mejoran esos controles, qué inversiones hay que hacer, porque sabemos que esto sucede y hay que tener las herramientas para trabajar”, concluyó.