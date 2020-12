“La visita del Presidente es de suma importancia para los fueguinos”

El edil peronista Hugo Martínez destacó que la visita de Alberto Fernández “para nosotros es un hecho sumamente importante desde el punto de vista de la visión federal que deberían tener los gobiernos. Este paso que da el presidente Alberto Fernández es de suma importancia, especialmente para los fueguinos y en especial para los riograndenses dado que es la primer capital alternativa que visita, lo que no es menor”, resaltó. También hizo un balance del primer año de gestión en el Cuerpo deliberativo.

Río Grande.- El concejal peronista del Frente de Todos Hugo Martínez, fue entrevistado por FM La Isla, donde se refirió a la visita presidencial y sobre un balance del primer año de gestión. “Para nosotros es un hecho sumamente importante desde el punto de vista de la visión federal que deberían tener los gobiernos. Este paso que da el presidente Alberto Fernández es de suma importancia, especialmente para los fueguinos y en especial para los riograndenses dado que es la primer capital alternativa que visita, lo que no es menor”, destacó el edil.

En ese sentido, consideró que “para todo el país es un hecho de trascendencia ya que el presidente y su gabinete se presentarán en cada una de las capitales alternativas para ver también las particularidades de cada región y las necesidades; para nosotros es un hecho importante poder expresar, transmitir y que vea nuestro presidente cuál es la visión desde Río Grande y desde nuestra provincia”.

El concejal Hugo Martínez fue consultado sobre las expectativas y sobre los anuncios y aseguró que “son muy grandes” especialmente “por los anuncios que pueda dar para nuestra provincia y para nuestra ciudad”.

El integrante del Cuerpo deliberativo observó que Río Grande “tiene mucha importancia estratégica en términos geopolíticos, primero por ser la única ciudad de Tierra del Fuego que da sus costas al Atlántico; y, la imperiosa necesidad que tenemos los fueguinos en general -y la Nación también- de nuestra salida al mar, nuestra apertura al mundo desde el mar, que fue en definitiva los inicios de Río Grande. No sería para nosotros una cosa ni alocada ni desmedida esta posibilidad. Por lo tanto, sí. Nuestro vínculo, en todos los términos, es de soberanía de la Argentina, creo que es muy importante nuestra ubicación, más que nada en esta provincia bicontinental que le da esta particularidad a nuestro país”.

Balance del primer año

Por otra parte, también se lo consultó sobre el balance del primer año de gestión en el Concejo Deliberante. “Es un balance agridulce; nosotros somos una organización política, por lo tanto, desde el punto de vista personal, a mi siempre se me cuesta plantearlo, pero vamos a hacer un esfuerzo”.

Añadió: “es un balance agridulce por la pérdida que hemos tenido de muchos vecinos, amigos, compañeros y desde esta perspectiva no es agradable. Pero también puso en valor otras cuestiones que los argentinos –y se ha dado en todo el mundo- debemos destacarlo: la fortaleza y la valentía de muchos vecinos, de muchos funcionaros, de muchos particulares que le han puesto el pecho a esta batalla que todavía nos tiene en vilo, así que desde ese punto de vista también podemos decir que nos encontró en un inicio de gestión porque en la organización que nosotros trabajamos, nos agarró en el inicio de gestión, pero aún así, hemos dado pasos que nos ha permitido aliviar los costos de esta pandemia que venía ya precedida por una gran crisis en términos laborales y económicos”.

Sobre este punto, comentó que “veníamos con una idea que tuvimos que reformular en el inicio y hacer los cambios necesarios. Desde el Concejo Deliberante pudimos dictar las medidas y herramientas que le permitieron al Ejecutivo municipal tener la posibilidad de reorientar los gastos y dar soluciones a las problemáticas que surgían emergentes de esta crisis y de esta pandemia”.

Desde el punto de vista personal, Hugo Martínez confió que “pudimos aprender bastante gracias al acompañamiento de todos, inclusive de los compañeros de bancada, de los distintos sectores del Concejo Deliberante. Podría decir, más allá de las diferencias en conjunto, que fue positivo porque le pudimos dar un cierre con el proyecto de Presupuesto con una sanción que se dio por unanimidad por parte de todos los (ediles) presentes”, destacó.

De hecho, hasta ahora, el de Río Grande es el único presupuesto aprobado en Tierra del Fuego. “Fue un debate como nunca antes se había dado, muy abierto y también quizá por la pandemia que nos obligó a tener otras modalidades de comunicación con los vecinos y por lo tanto fue un debate abierto con una participación abierta pública que llegó a muchos más vecinos que años anteriores y no solo esto, sino que el nivel debate, de comprensión en la posición que marcaba el otro, fueron atendidos y tal fue así que con una idea previa que teníamos se sancionó una ordenanza consensuada, cosa que no es muy común; deberíamos ir muchos años atrás para ver una resolución de esta naturaleza respecto del presupuesto municipal tratado en el Concejo Deliberante”, valoró Hugo Martínez, a la sazón, presidente de la Comisión de Presupuesto del Cuerpo deliberativo.

“Recuperar cultural y económicamente la mirada al mar”

El concejal Hugo Martínez también incluyó en el balance la creación de una coordinación específica para recuperar cultural y económicamente la mirada al mar

“Tenemos una de las costas más amplias y en términos económicos somos un país mediterráneo”, recordó.

En ese sentido el concejal del Frente de Todos resalto la puesta en marcha de la Coordinación de Asuntos Hídricos y Costa Atlántica, y fijó como objetivo recuperar la mirada al mar, tanto cultural como económicamente. Planteó la posición estratégica de Río Grande como ciudad atlántica de la provincia, y la contradicción de ser un país con una de las costas más amplias del mundo pero con una economía que funciona como si fuera mediterráneo. Aspira a que esta idea tome fuerza en los riograndenses, convencido de que la obra del puerto será el resultado del reclamo real de los propios vecinos.

Comentó sobre las conversaciones mantenidas ayer con la Secretaría de Desarrollo Económico, y la decisión de “llevar a la práctica el proyecto de creación de la Coordinación de Asuntos Hídricos y Costa Atlántica. No es un tema menor porque Río Grande nació a partir del mar, no desde la ruta 3. Entraba la mercancía y salía nuestra lana hacia el mar. Nos hemos olvidado del mar y lo hemos dejado de lado en términos culturales y económicos, y esto fue un gran retroceso”, manifestó.

“Los riograndenses lo tenemos que tomar como bandera. Muchas veces cuando hablamos del puerto o la salida al mar escuchamos que dicen que es un verso que nos vienen haciendo, pero esta es una decisión de los riograndenses –subrayó-. No le echemos la culpa a los de afuera, tomemos el compromiso todos los riograndenses, porque tiene que ser un compromiso cultural, no solamente declamativo. En eso estamos nosotros”, dijo.

Resaltó que “somos una ciudad estratégica para el país. Río Grande es la ciudad atlántica de la provincia y no tiene salida al mar. Para el ingreso y egreso de la mercadería tanto en Buenos Aires como en Ushuaia necesitamos prácticos chilenos en el sur y uruguayos en el norte. Esto no es soberanía sino dependencia, y no puede ser que siendo un país con una de las costas más amplias del mundo, en términos comerciales terminemos siendo un país mediterráneo”, sostuvo.

“En términos de soberanía, Río Grande es estratégica porque estamos a la mitad de la nación argentina, desde La Quiaca al polo sur, por lo tanto es estratégica nuestra salida al mar, nuestro vínculo con el país y el mundo desde el mar”, enfatizó.

Confirmó que la coordinación se va a poner en marcha “en el corto plazo, ya se está poniendo en funciones a la persona que va a estar a cargo, y en los próximos días lo dará a conocer el Ejecutivo”.