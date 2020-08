“La vida no es vivir con un policía en la puerta de mi casa porque me tienen que cuidar que yo no salga”

La diputada nacional por el bloque de Forja, Mabel Caparrós, opinó acerca de los anuncios emitidos durante la noche de ayer por el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, donde enumeró las medidas adoptadas para frenar la transmisión del virus en la ciudad de Río Grande.

Río Grande.- Con relación a los anuncios emitidos durante la noche de ayer por el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, la Diputada Nacional Mabel Caparrós sostuvo que “hay que convivir con la pandemia” y agregó: “escuché muy atentamente al Gobernador y tiene razón, en esto las responsabilidades son de todos”.

“Los ciudadanos no estamos pudiendo hacer los cambios necesarios frente a esto, porque ayer lo escuchaba al Gobernador, una cuestión de hacerse cargo, de que hubo errores, yo no se si hubo errores en el Gobierno, la vida no es vivir con un policía en la puerta de mi casa porque me tienen que cuidar que yo no salga, no es así”, manifestó la Diputada nacional.

En esta línea, recalcó que “si nos están pidiendo reglas mínimas de conducta hay que cumplirlas, porque no solo perjudicamos la salud, estamos jodiendo al almacenero, al peluquero, al resto de la sociedad”, al tiempo que continuó: “el Estado tiene que tomar decisiones, cuando yo digo los ejecutivos, digo el Gobernador, que es la máxima referencia de la provincia, pero también digo los tres intendentes, es decir, si una tragedia grande pasara en Tierra del Fuego, los tres intendentes van a ser parte de esto”.

Asimismo, siguió: “cuando hace tiempo pedíamos un solo discurso es porque se visualiza en la gente el ‘yo estoy sano, por qué me van a impedir entrar al supermercado’, puede no gustarte el Intendente o el Gobernador, pero si nosotros damos una mano en esta salimos rápido, y la gente puede volver a trabajar, la gente de los hospitales no va a estar como están hoy”.

“Hay que convivir con la pandemia, la pandemia va a durar, mínimamente un año, hasta que esté la vacuna, si sirve o no, vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas con esto”, enfatizó Caparrós.

“El Gobierno ha tomado las medidas que le ha dicho el COE -subrayó-, ellos son los expertos sanitarios que trabajan en este tema”. “Se tomaron las decisiones que se teníam que tomar y se confió en la gente, porque no podemos vivir con un policía en la puerta de cada casa”, agregó y dijo: “si me dicen volvés de Buenos Aires, no podés venir y hacer una fiesta en tu casa, son cosas mínimas las que se nos piden, y el daño colateral que está teniendo esto en la economía es tremendo”.

Por otro lado, sostuvo que “la gente está indignada y lo que noto es que, en esa indignación de los que tienen y deben salir a trabajar porque no tienen otra herramienta para vivir, la indignación va a la clase política y, esto, solo la política no lo soluciona. Esto se soluciona entre todos. Si el Gobierno dice te traigo de afuera y te quedás en tu casa, te quedás en tu casa”.

Finalmente, manifestó que “si no vamos todos juntos y no entendemos que esto es una pandemia que no la quiso Melella, que no la quiso Fernández, que no la quiso Vuoto, ni Pérez, que no la quiso nadie, es una pandemia que se nos vino encima y vamos todos juntos por lo menos en el tema sanitario, estamos jodidos, esa es la verdad”.