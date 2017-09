El Secretario General del SUTEF y la CTA Autónoma, Horacio Catena, respondió a las manifestaciones de la gobernadora respecto de los paros docentes y la escuela pública. Deslizó que “Bertone desprecia todo lo público, no solo la educación sino la salud. Y ella, que vive de la política desde hace 20 años, parece que no tiene ninguna responsabilidad por lo que está pasando”.

“A nosotros no nos sorprende, porque la gobernadora (Rosana) Bertone desprecia todo lo público, no solo la educación sino la salud. Y ella, que vive de la política desde hace 20 años, parece que no tiene ninguna responsabilidad por lo que está pasando en nuestro país y en nuestra provincia”, expresó el secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena, al ser consultado sobre las manifestaciones de la gobernadora Rosana Bertone respecto de las medidas de fuerza del sector docente y la escuela pública.

Aseguró que Bertone “fue una de las impulsoras de la Ley Federal de Educación, porque hay que recordar que viene del menemismo. Luego pasó a las huestes del duhaldismo, luego pasó a las huestes del kirchnerismo y resulta que el problema del sistema educativo son los paros docentes”, señaló.

El titular del gremio docente se refirió luego a la situación de la Escuela 45 de Tolhuin, manifestando que “la verdad es que es repudiable, porque no solo trata de estigmatizarme como dirigente y de hacerme responsable de algo que está lejos de mi posibilidad; sino que además en el día de hoy había jornada recreativa en esa escuela y por eso no había clases. Porque esto estaba planteado en la planificación de las actividades pedagógicas de los chicos de Tolhuin”, aclaró.

Volviendo sobre la figura de Bertone indicó: “me parece que es una persona que como no vive en Tierra del Fuego desde hace muchos años, desconoce la realidad de la provincia. Ha venido a llenarse los bolsillos mediante los endeudamientos y las empresas truchas que está metiendo en el estado y nos va dejando una provincia como la que nos dejó su mentor, el ex gobernador (Carlos) Manfredotti. Una provincia endeudada, destrozada, desindustrializada; pero con políticos llenos de plata como nuevos ricos”.

Catena dijo que el de Rosana Bertone “ni siquiera es un gobierno antisindical, es un gobierno antipopular y antiobrero. Porque habla mal de la docencia, no solo de la dirigencia. Pero es esta gobernadora la misma que dijo de los trabajadores metalúrgicos que no se los dejaba efectivos porque después faltaban los lunes, después de un fin de semana de fiesta”.

En el mismo sentido expresó que la mandataria “es una conocida dirigente política antiobrera, que obviamente no se banca que haya en la provincia dirigentes no solo del sector docente, sino de otras organizaciones sindicales, que no puede poner de rodillas”, concluyó el secretario General del SUTEF.