Se cumplió un año de los bachilleratos populares en la provincia. Hoy lo festejan con un acto en el Gimnasio de la Margen Sur. “Empezamos bastante golpeados por parte del Gobierno provincial, del Ministerio de Educación” y “hoy en día tenemos más de 150 estudiantes –entre primero y segundo año- en cinco sedes distintas y estamos cubriendo casi todas la ciudad de Río Grande”, señalaron los responsables. Tienen docentes dedicadas al cuidados de los hijos de algunos estudiantes que no tienen con quien dejarlos y reivindican su sistema “transversal y democrático” de funcionamiento.

“La verdad es que el balance es muy positivo, empezamos bastante golpeados por parte del Gobierno provincial, del Ministerio de Educación; con la complicidad de algunos portales que se sumaban a estas críticas, y hoy en día tenemos más de 150 estudiantes –entre primero y segundo año- en cinco sedes distintas y estamos cubriendo casi todas la ciudad de Río Grande”, explicó Elías Piñeiro, uno de los responsables de los bachilleratos populares que funcionan en la ciudad de Río Grande.

Sobre los cuestionamientos que se habían planteado desde el Ministerio de Educación de la Provincia, respecto de la validez de los títulos que se emiten, remarcó que “desde la propia RIOSAL se salió a desmentir esto. Desconfiaban de la validez de los títulos, nosotros por ahora dependemos del bachillerato de Chilavert, que está en Buenos Aires y que tiene resolución ministerial, hasta tanto tener nuestra propia resolución de acá de la provincia que es algo que estamos peleando para que salga lo antes posible”, indicó Piñeiro.

Dijo que dudan que “por este tira y afloja que tiene el Gobierno provincial con el sindicato (por el SUTEF) y con el Municipio de Río Grande, que son quienes llevan adelante el bachillerato, salga pronto la resolución. Pero vamos a seguir dando pelea y la verdad es que los estudiantes vienen cada vez con más ganas, participan, se siguen sumando día a día, tanto a primero como a segundo año”, destacó.

El docente aseguró que los dos años que vienen funcionando fueron desbordados y mientras habían proyectado abrir dos cursos tuvieron que generar “varios primeros años y este año pasó lo mismo, tuvimos una demanda muy importante y tuvimos que abrir no solo nuevos cursos, sino nuevas sedes”, mencionó.

Comentó que se trata de un alumnado muy heterogéneo “donde hay chicos de 18 años, hasta personas que hace 40 años dejaron sus estudios. La característica es muy variada, algo en común es que todos por algún motivo se sintieron expulsados del sistema educativo”, afirmó. Dijo que la modalidad sirve para dar respuesta, por ejemplo, a “madres que no tenían con quien dejar a sus chicos para poder estudiar y no tenían la posibilidad de pagar a una persona para que se los cuide. Desde el bachillerato les planteamos desde un primer momento que tenían la posibilidad de venir con sus hijos –porque estamos los tutores para ayudarlas- y ahora incluso está pasando en varias sedes que son muchas las y los que están viniendo con sus hijos; entonces se implementaron dos cargos más para que puedan estar esas docentes con los chicos y que los estudiantes y las estudiantes puedan trabajar con tranquilidad”.

También se refirió al sistema transversal y democrático con el cual se construye el proceso educativo, señalando que el mismo “es colectivo, las decisiones se toman en asamblea, se discute todo entre estudiantes y docentes. No es vertical, planteamos una educación horizontal que se construye entre todos e incluso las propuestas de los docentes no son algo que no se pueda discutir si los estudiantes tienen alguna duda o quieren cambiar algo. Eso se plantea, se discute y se decide entre todos”, afirmó Elías Piñeiro.

Destacó igualmente que en Ushuaia “hay una sede en la Cooperativa Renacer y otra en el SOEM, y próximamente estaremos abriendo una sede en Tolhuin para cubrir toda la provincia”.

Para finalizar, comentó como se preparan para conmemorar el primer año de funcionamiento, señalando que “el 14 cumplimos el primer año, así que vamos a hacer el acto el viernes 17 (por hoy) en el Gimnasio del Austral a las 18 horas. Más allá del acto la idea es que sea un festejo por este primer año, de los que esperamos sean muchos más del bachillerato popular. Las distintas sedes fueron preparando diferentes números para presentar, así que esperamos sea un gran festejo”, concluyó.

Vale mencionar que, para la implementación del bachillerato popular en la provincia, se firmó un convenio conjunto entre la RIOSAL (Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica), la Municipalidad de Río Grande, el SUTEF y la CTA Autónoma.