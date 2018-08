La UTN se moviliza ante los recortes presupuestarios

Este jueves a la tarde, estudiantes y docentes de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional nucleados en la A.P.U.T.N. realizaron una asamblea y una manifestación frente a su sede en Río Grande rechazando el recorte de tres mil millones de pesos a las universidades. Decidieron una movilización para la próxima semana junto a la UNTDF. Esta es la tercera semana de reclamos de las 57 altas casas de estudios del país.

Río Grande.- El Lic. Fabio Seleme, integrante de FAGDUT y Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, explicó en el programa ‘Buscando el Equilibrio que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) los motivos de la asamblea universitaria realizada este jueves a la tarde.

“Es un reclamo que abarca a las 57 universidades nacionales, estamos en el mismo camino de reclamar, primero por el presupuesto universitario que sufrió un recorte de tres mil millones de pesos este año, segundo una mejora salarial consistente con la inflación que ha generado este gobierno superior al 33 por ciento y en ese camino, que creemos que no es casual y no tiene nada que ver con una coyuntura económica, sino que creemos que tiene que ver con un plan y ese plan es vaciar la universidad”, expuso Seleme.

“Ajustar es robar”

En el mismo sentido el docente aseguró que “ese plan es para ajustar y ajustar es robar porque no es que la plata desapareció, sino que ese dinero que iba para las universidades ahora va al pago de intereses de la deuda o al pago de la bicicleta financiera que hacen los que gobiernan y sus amigos con Lebac, con Letes y todos esos instrumentos financieros de moda”.

Explicó que lo que decidió esta asamblea universitaria “es un paro activo, estando acá con los alumnos, explicando qué es lo que más le duele al gobierno porque quiere vaciar la universidad y nosotros la vamos a mantener llena y explicar a los alumnos y a la sociedad de qué y de quién defendemos la universidad pública”.

Agregó que “no creemos en estas proclamas de defensa romántica de la universidad pública, sino que decimos claramente que la defendemos del ajuste de Macri; de un ajuste que viene a robar la plata de la universidad y que está bancado por la estructura de la Unión Cívica Radical, el PRO y el partido de Elisa Carrió que le aporta funcionarios y territorio políticamente para que esto sea posible; así que le ponemos nombre y apellido de qué y de quién defendemos a la Universidad Pública”.

Asimismo observó que este ajuste afecta a las universidades del conurbano, de los sectores periféricos “que son las que están cerca de la gente y permiten que el pueblo llano acceda al conocimiento”.

Otra de las acciones que votó la asamblea es una movilización para la próxima semana junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego –UNTDF-.

“La universidad se sostiene dando clases en las aulas”

Por su parte Mauricio Asencio, Presidente del Centro de Estudiantes (CEUTeF) aseguró que este importante recorte no solo afecta a los sueldos docentes con los cuales los estudiantes se solidarizan “porque es un reclamo justo”, sino también a otros aspectos como la investigación y las becas. “Este recorte se da en medio de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y una brutal inflación. Por ejemplo, no se podrán pagar becas que es un factor muy importante en la vida del alumno que no puede afrontar el costo de una universidad privada. Las becas son esenciales para los estudiantes que se pagan con un esfuerzo enorme y encima en forma atrasada”.

Dijo que también “se han recortado otros aspectos muy importantes como ciencia e investigación de tecnología, de abrir nuevos laboratorios, de equipamiento, maquinarias, aparatos e insumos. Por ejemplo, para un laboratorio de Química se necesitan reactivos y si no hay presupuesto para comprarlos, no se puede dictar una clase normalmente porque no podemos utilizar reactivos vencidos”.

Por último compartió que “nosotros apoyamos este paro activo, destacamos la ética y el compromiso de nuestros docentes porque la universidad se sostiene y se sustenta en las aulas dando clases, lo que es un gran ejemplo de nuestros profesores y nosotros hacemos visible este reclamo con la fuerza de la juventud que tenemos y demostrar que la universidad pública es un derecho y no una dádiva, derecho que es de toda la sociedad de tener una educación gratuita y pública que permita la movilidad social de los sectores más vulnerables”.

Elecciones en claustros

Por otra parte, coincidentemente se están desarrollando las elecciones para elegir a los consejeros estudiantiles. Al respecto, el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Carlos Clark, informó que “hoy (por este jueves) votaron los No Docentes y los Graduados; este viernes votan los Docentes y los Alumnos son elecciones locales donde se votan a los consejos directivos y los consejos departamentales de las materias”.

El Consejo Directivo es el que elige a las autoridades académicas, hace quince días eligió al Decano y al Vicedecano, además, de los otros estamentos de decisión.