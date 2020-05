La UTN impulsa la campaña ‘Cubrite la boca sin tapar tu sonrisa’

Bajo la consigna “Cubrite tu boca sin tapar tu sonrisa”, la Facultad Regional Tierra del Fuego impulsa una novedosa campaña en momentos de cuarentena y pondrá a disposición el diseño logrado desde la Unidad de Vinculación e Investigación 3D la UTN, para que los markers de la provincia y de todo el mundo, cuenten con la posibilidad de imprimir el nuevo modelo de máscaras de protección.

Río Grande.- Desde la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, se impulsa la campaña “Cubrite tu boca sin tapar tu sonrisa”.

Esta campaña es un aporte de la Unidad de Vinculación e Investigación 3D, a cargo del Ingeniero Germán Guerrero y con el apoyo de la Secretaria de Extensión Universitaria.

En diálogo con Prensa Universitaria, el Ingeniero Guerrero explicó que el Cubre Boca 3D tiene varios objetivos. “Estos cubre boca 3D cuentan con un diseño muy sencillo y lo podrá fabricar cualquier marker que cuente con una impresora 3D”.

Entre otras características, el novedoso diseño es desmontable por lo que sus partes son intercambiables. El que quiera utilizar este cubre boca podrá hacerlo con distintos diseños que podrá descargar desde internet, entre los cuales se encuentran varios que puede combinarse con materiales transparentes que, entre otras cosas, ayuda a que los hipoacúsicos logren leer los labios.

“El Ingeniero contó que para lograr el diseño final estuvo probando con distintos formatos hasta llegar a uno que es simple, fácil de fabricar y tiene varias utilidades. “Fueron cuatro semanas que estuve diseñando y probando gradualmente este nuevo y simple desarrollo netamente fueguino como una alternativa más al cuidado contra esta pandemia”, señaló Guerrero. Añadió que es un orgullo fueguino el poder brindar una contribución desde la comunidad de Markers 3 para toda la provincia de Tierra del Fuego y el mundo.

La historia

La idea de trabajar en un diseño como el que finalmente se logró “surgió desde comencé a acudir a hacer las compras de mercadería y cruzarme con personas que conocía pero no podía identificar porque sólo veía sus ojos ya que el resto del rostro lo tenían tapado u oculto con los barbijos tradicionales. Imaginé esta situación en unos meses, donde el uso de esos tapabocas quizá se convierta en algo de uso masivo o incluso obligatorio (como ya lo es en algunos lugares) y la verdad que no me gustó pensar en esa situación donde no podemos reconocernos o identifiquemos a simple vista, entonces pensé en la necesidad de hacer algo que cubra, pero que no tape la boca. Fue en ese momento cuando surgió la necesidad de generar este diseño del “Cubre bocas 3D”, relató Guerrero.

Versiones

Cabe destacar que este cubre boca 3D cuenta con al menos tres versiones. Una de ellas es la Full Cover que es más grande y tiene mayor área de cobertura. Por el uso de sus materiales, este diseño es lavable y reutlizable.

La segunda es la Litle Cover que tiene un área de cobertura menor y también es lavable y reutilizablePor último está el Full/Litle Cap que cuenta con diseños personalizables/descartables e intercambiables.

Entre otras cosas cualquiera de sus versiones se pueden utilizar con o sin bandita elástica.(según movilidad requerida) y no se sujeta de las orejas.

Otra de las características es que no se empañan los vidrios de los anteojos y, por último, se utiliza material orgánico que viene en colores diversos para combinar en todas sus versiones.